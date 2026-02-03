Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Калининграде замерзло Балтийское море

Побережье Балтийского моря в Калининградской области из-за аномальных холодов впервые за много лет покрылось льдом.
30 января в Калининградской области власти ввели режим повышенной готовности из-за морозов

Среднесуточная температура воздуха в регионе оказалась ниже климатической нормы более чем на 10°С

Побережье Балтийского моря в Калининградской области сковало льдом

1 февраля из-за сложной ледовой обстановки была приостановлена работа паромной переправы между Балтийском и Балтийской косой

В ночь с 1 на 2 февраля температура опускалась до -26,3°С

Обычно для этого времени года в регионе характерна температура до -3°С

Белоснежные пляжи и замерзающая Балтика вызывает большой интерес у местных жителей

Однако из-за соленой морской воды образовавшийся лед и ледяные глыбы не являются прочными и могут стать причиной серьезных травм или гибели

Вмерзший в лед буй у побережья

