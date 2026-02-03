Фото 03.02.2026, 18:04 В Калининграде замерзло Балтийское море Фоторепортаж Побережье Балтийского моря в Калининградской области из-за аномальных холодов впервые за много лет покрылось льдом. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 30 января в Калининградской области власти ввели режим повышенной готовности из-за морозов Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук / купить фото Среднесуточная температура воздуха в регионе оказалась ниже климатической нормы более чем на 10°С Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук / купить фото Побережье Балтийского моря в Калининградской области сковало льдом Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук / купить фото 1 февраля из-за сложной ледовой обстановки была приостановлена работа паромной переправы между Балтийском и Балтийской косой Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук / купить фото В ночь с 1 на 2 февраля температура опускалась до -26,3°С Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук / купить фото Обычно для этого времени года в регионе характерна температура до -3°С Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук / купить фото Белоснежные пляжи и замерзающая Балтика вызывает большой интерес у местных жителей Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук / купить фото Однако из-за соленой морской воды образовавшийся лед и ледяные глыбы не являются прочными и могут стать причиной серьезных травм или гибели Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук / купить фото Вмерзший в лед буй у побережья Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук / купить фото Следующая фотография 1 / 9 30 января в Калининградской области власти ввели режим повышенной готовности из-за морозов Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук / купить фото Среднесуточная температура воздуха в регионе оказалась ниже климатической нормы более чем на 10°С Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук / купить фото Побережье Балтийского моря в Калининградской области сковало льдом Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук / купить фото 1 февраля из-за сложной ледовой обстановки была приостановлена работа паромной переправы между Балтийском и Балтийской косой Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук / купить фото В ночь с 1 на 2 февраля температура опускалась до -26,3°С Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук / купить фото Обычно для этого времени года в регионе характерна температура до -3°С Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук / купить фото Белоснежные пляжи и замерзающая Балтика вызывает большой интерес у местных жителей Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук / купить фото Однако из-за соленой морской воды образовавшийся лед и ледяные глыбы не являются прочными и могут стать причиной серьезных травм или гибели Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук / купить фото Вмерзший в лед буй у побережья Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук / купить фото