От поселения до сената
Лица федерального муниципального форума «Малая родина — сила России» в Уфе
В последние рабочие дни января в Уфе проходил всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России», организованный Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. В конгресс-холле «Торатау» собрались более 500 человек — главы сельских и городских поселений, депутаты Курултая Башкирии, федеральные парламентарии, чиновники, члены Совета федерации и должностные лица администрации президента РФ. Спикеры и участники форума — в фотогалерее «Ъ-Уфа».
