От поселения до сената

Лица федерального муниципального форума «Малая родина — сила России» в Уфе

В последние рабочие дни января в Уфе проходил всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России», организованный Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. В конгресс-холле «Торатау» собрались более 500 человек — главы сельских и городских поселений, депутаты Курултая Башкирии, федеральные парламентарии, чиновники, члены Совета федерации и должностные лица администрации президента РФ. Спикеры и участники форума — в фотогалерее «Ъ-Уфа».
Глава Башкирии Радий Хабиров (слева) и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева на муниципальном форуме «Малая родина — сила России» в Уфе

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Гендиректор АО «Атом-ТОР» (структура «Росатома») Николай Пегин

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на муниципальном форуме «Малая родина — сила России» в Уфе

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Начальник управления по взаимодействию с муниципальными образованиями администрации главы Башкирии Юрий Коземаслов перед открытием Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» в Уфе

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Глава администрации города Октябрьский (Башкирия) Алексей Пальчинский (второй слева, посередине)

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Глава Оленегорска (Мурманская область) Сергей Пашинский

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Заместитель главы администрации Уфы Агарагим Кагиргаджиев (посередине)

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Глава администрации Баймакского района Азамат Сафаргалиев (посередине)

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Глава Благоварского района Башкирии Марат Юсупов (слева) и депутат Курултая Башкирии, медиаменеджер Шамиль Валеев

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Вице-спикер Курултая Башкирии, руководитель фракции «Единая Россия» Салават Хусаинов (посередине, третий слева)

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Мэр Агидели Денис Ирназаров рассказывал участникам всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» об опыте выхода города из состояния самого депрессивного муниципалитета Башкирии

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Советник главного редактора издательского дома «Коммерсантъ» Дарья Костина на всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» в Уфе вела две площадки: диалог о коммуникациях и маркетинге исторических поселений для сохранения наследия и развития экономики, а также разговор об инвестициях и преференциальных режимах

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Заместитель гендиректора АО «Корпорация развития Нижегородской области» по стратегии и развитию Антон Гаранин

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Председатель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Курултае Башкирии Владимир Нагорный (слева, на переднем плане) с депутатом Курултая Башкирии от «Единой России» Еленой Родиной

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Начальник управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Андрей Вершинин на всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» в Уфе

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Депутат Госдумы от «Единой России» Денис Кравченко (слева) и депутат Курултая Башкирии от «Единой России» Рустем Ахмадинуров (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Сенатор от Оренбургской области, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Андрей Шевченко

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Сенатор от Башкирии, экс-глава Благовещенского района Башкирии Олег Голов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев выступил на открытии всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» в Уфе

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

