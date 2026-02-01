Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сквозь снег и пробки

Воронеж борется с последствиями непогоды

В Воронеже 30 и 31 января прошел, по оценкам синоптиков и властей, пока сильнейший снегопад зимы-2026. Двухдневные осадки привели к образованию снежных заносов на улицах и тротуарах, повлияв на движение транспорта и повседневную жизнь горожан. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, а жители адаптируются к погодным условиям и подключаются к уборке своих дворов. Яркие кадры Воронежа в условиях снегопада — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
Сильнейший снегопад зимы-2026 в Воронеже. Горожане помогают вытолкнуть застрявший автомобиль

Сильнейший снегопад зимы-2026 в Воронеже. Горожане помогают вытолкнуть застрявший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Скульптура «Петровские сапоги» на проспекте Революции в Воронеже, занесенная снегом

Скульптура «Петровские сапоги» на проспекте Революции в Воронеже, занесенная снегом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Спецтехника работает на площади Ленина у здания правительства Воронежской области

Спецтехника работает на площади Ленина у здания правительства Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рабочие убирают снег у здания правительства Воронежской области

Рабочие убирают снег у здания правительства Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Колонна автомобилей коммунальных служб, задействованных в уборке города

Колонна автомобилей коммунальных служб, задействованных в уборке города

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Коммунальная техника очищает проезжую часть на проспекте Революции

Коммунальная техника очищает проезжую часть на проспекте Революции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рабочие с помощью снегоуборочных машин очищают тротуар в центре Воронежа

Рабочие с помощью снегоуборочных машин очищают тротуар в центре Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сильнейший по меркам Воронежа снегопад не помешал некоторым горожанам выйти на пробежку во время непогоды

Сильнейший по меркам Воронежа снегопад не помешал некоторым горожанам выйти на пробежку во время непогоды

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Другие жители города в это же время с трудом передвигаются по улицам в условиях сильного снегопада

Другие жители города в это же время с трудом передвигаются по улицам в условиях сильного снегопада

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сильнейший снегопад зимы-2026 в Воронеже. Девушка проходит мимо туристического агентства с перечнем более теплых стран

Сильнейший снегопад зимы-2026 в Воронеже. Девушка проходит мимо туристического агентства с перечнем более теплых стран

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Девушка у киоска с мороженым во время снегопада в Воронеже

Девушка у киоска с мороженым во время снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Дети играют в мяч на заснеженной улице Воронежа во время сильного снегопада

Дети играют в мяч на заснеженной улице Воронежа во время сильного снегопада

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Оставшиеся после работы коммунальной техники сугробы

Оставшиеся после работы коммунальной техники сугробы

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Электровелосипед курьера стоит на улице, занесённый снегом

Электровелосипед курьера стоит на улице, занесённый снегом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Житель Воронежа пытается преодолеть неочищенную проезжую часть

Житель Воронежа пытается преодолеть неочищенную проезжую часть

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Курьер службы доставки и горожанка беседуют на улице во время сильнейшего снегопада в Воронеже

Курьер службы доставки и горожанка беседуют на улице во время сильнейшего снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Жители Воронежа ожидают свой автобус на остановке в непогоду

Жители Воронежа ожидают свой автобус на остановке в непогоду

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пассажиры выходят из автобуса на остановке во время снегопада

Пассажиры выходят из автобуса на остановке во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Житель города проходит мимо высоких сугробов на улице Воронежа

Житель города проходит мимо высоких сугробов на улице Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Курьер на электровелосипеде пытается проехать по неочищенному тротуару

Курьер на электровелосипеде пытается проехать по неочищенному тротуару

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Движение автомобилей в Воронеже в пятницу и субботу, в меньшей степени и в воскресенье, было затруднено из-за сильного снегопада

Движение автомобилей в Воронеже в пятницу и субботу, в меньшей степени и в воскресенье, было затруднено из-за сильного снегопада

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пробка на проспекте Революции в Воронеже во время снегопада

Пробка на проспекте Революции в Воронеже во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Снежные дюны образовались на тротуарах после продолжительных осадков

Снежные дюны образовались на тротуарах после продолжительных осадков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

За двумя днями сильнейших по местным меркам снегопадов в Воронеже последуют самые холодные дни зимы-2026. В понедельник и вторник по ночам столбик термометра в городе будет опускаться до уровня –30 °C...

За двумя днями сильнейших по местным меркам снегопадов в Воронеже последуют самые холодные дни зимы-2026. В понедельник и вторник по ночам столбик термометра в городе будет опускаться до уровня –30 °C...

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

... а большую часть рабочей недели температура и днем будет на уровне –20 °C. На фото: воронежец чистит снег вокруг своей застрявшей машины

... а большую часть рабочей недели температура и днем будет на уровне –20 °C. На фото: воронежец чистит снег вокруг своей застрявшей машины

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сильнейший снегопад зимы-2026 в Воронеже. Горожанка у ТЦ «Аксиома» проходит мимо бездомной собаки, грызущей кость,

Сильнейший снегопад зимы-2026 в Воронеже. Горожанка у ТЦ «Аксиома» проходит мимо бездомной собаки, грызущей кость,

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В выходные многие воронежцы в разных районах города не стали надеяться на коммунальщиков, а сами приступили к расчистке снега во дворах многоэтажек

В выходные многие воронежцы в разных районах города не стали надеяться на коммунальщиков, а сами приступили к расчистке снега во дворах многоэтажек

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сильнейший снегопад зимы-2026 в Воронеже. Мужчины с лопатами идут чистить двор в Северном районе

Сильнейший снегопад зимы-2026 в Воронеже. Мужчины с лопатами идут чистить двор в Северном районе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Семья вместе с маленьким ребенком чистит снег на автомобильной парковке у дома

Семья вместе с маленьким ребенком чистит снег на автомобильной парковке у дома

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сильнейший снегопад зимы-2026 в Воронеже. Мужчина откапывает автомобиль, занесенный снегом

Сильнейший снегопад зимы-2026 в Воронеже. Мужчина откапывает автомобиль, занесенный снегом

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сильнейший снегопад зимы-2026 в Воронеже. Женщина переходит дорогу на пешеходном переходе, полностью скрывшемся под снегом

Сильнейший снегопад зимы-2026 в Воронеже. Женщина переходит дорогу на пешеходном переходе, полностью скрывшемся под снегом

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Муниципальные службы на выходных сосредоточились на уборке основных и самых загруженных магистралец. На фото: колонна спецтехники очищает Московский проспект

Муниципальные службы на выходных сосредоточились на уборке основных и самых загруженных магистралец. На фото: колонна спецтехники очищает Московский проспект

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Работники коммунальной службы чистят снег на кольце у памятника Славы в Воронеже

Работники коммунальной службы чистят снег на кольце у памятника Славы в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Спецтехника коммунальной службы посыпает дорогу пескосоляной смесью

Спецтехника коммунальной службы посыпает дорогу пескосоляной смесью

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Трактор коммунальной службы чистит тротуар в Коминтерновском районе Воронежа

Трактор коммунальной службы чистит тротуар в Коминтерновском районе Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сильнейший снегопад зимы-2026 в Воронеже. Ребенок сидит в сугробе во дворе одного из домов

Сильнейший снегопад зимы-2026 в Воронеже. Ребенок сидит в сугробе во дворе одного из домов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сильнейший снегопад зимы-2026 в Воронеже. Горожанин помогает вытолкать машину, застрявшую в нечищенном дворе

Сильнейший снегопад зимы-2026 в Воронеже. Горожанин помогает вытолкать машину, застрявшую в нечищенном дворе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

