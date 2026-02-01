01.02.2026, 00:00

Сквозь снег и пробки Воронеж борется с последствиями непогоды

В Воронеже 30 и 31 января прошел, по оценкам синоптиков и властей, пока сильнейший снегопад зимы-2026. Двухдневные осадки привели к образованию снежных заносов на улицах и тротуарах, повлияв на движение транспорта и повседневную жизнь горожан. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, а жители адаптируются к погодным условиям и подключаются к уборке своих дворов. Яркие кадры Воронежа в условиях снегопада — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».