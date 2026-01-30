Волга / Фото 30.01.2026, 20:11 Самара ждет побед Слабейшая команда Единой лиги ВТБ в этом сезоне не выигрывала в родных стенах Баскетболисты «Самары» потерпели очередное поражение в матче Единой лиги ВТБ. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Волга». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Баскетболисты «Самары» принимали пермский коллектив «Бетсити Парма» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Самарская команда уже привыкла выступать при практически пустых трибунах Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Предыдущий учредитель самарского клуба оставил массу проблем и долгов Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Почетные гости также не жалуют обновленную команду Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец «Самара» является самой слабой командой в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Волжане одержали всего одну победу в 24 матчах, не выигрывая в этом сезоне в родных стенах Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец И в этот раз гости были гораздо сильнее Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Самарцы в итоге проиграли со счетом 74:93 Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Некоторые болельщики верят в команду и надеются хотя бы на единственную победу на родной арене в этом сезоне Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Следующая фотография 1 / 9 Баскетболисты «Самары» принимали пермский коллектив «Бетсити Парма» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Самарская команда уже привыкла выступать при практически пустых трибунах Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Предыдущий учредитель самарского клуба оставил массу проблем и долгов Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Почетные гости также не жалуют обновленную команду Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец «Самара» является самой слабой командой в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Волжане одержали всего одну победу в 24 матчах, не выигрывая в этом сезоне в родных стенах Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец И в этот раз гости были гораздо сильнее Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Самарцы в итоге проиграли со счетом 74:93 Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Некоторые болельщики верят в команду и надеются хотя бы на единственную победу на родной арене в этом сезоне Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец