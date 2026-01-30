Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Самара ждет побед

Слабейшая команда Единой лиги ВТБ в этом сезоне не выигрывала в родных стенах

Баскетболисты «Самары» потерпели очередное поражение в матче Единой лиги ВТБ. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Волга».
Баскетболисты «Самары» принимали пермский коллектив «Бетсити Парма»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Самарская команда уже привыкла выступать при практически пустых трибунах

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Предыдущий учредитель самарского клуба оставил массу проблем и долгов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Почетные гости также не жалуют обновленную команду

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

«Самара» является самой слабой командой в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Волжане одержали всего одну победу в 24 матчах, не выигрывая в этом сезоне в родных стенах

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

И в этот раз гости были гораздо сильнее

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Самарцы в итоге проиграли со счетом 74:93

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Некоторые болельщики верят в команду и надеются хотя бы на единственную победу на родной арене в этом сезоне

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

