30.01.2026, 14:03

Книжное место Главной библиотеке Ростовской области исполнилось 140 лет

Донской государственной публичной библиотеке исполнилось 140 лет. Ростовская-на-Дону городская публичная библиотека, а ныне и мультикультурный центр жизни региона, была основана 7 января 1886 года. Изначально фонд библиотеки насчитывал почти 3 тыс. названий книг, которые городская управа приобрела у присяжного поверенного и владельца частной библиотеки Германа Фронштейна за 5 тыс. руб. С 1921 года по 1994-й библиотека располагалась в особняке на ул. Серафимовича. В 1974-м в Ростове на ул. Пушкинской началось возведение собственного здания ДГПБ. Строительство затянулось на 20 лет. Только в 1994 году библиотека смогла принять первых читателей. Подробнее об истории ДГПБ — в фотогалерее «Ъ-Ростов».

