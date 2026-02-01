Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лучшие фото за январь

Запоминающиеся кадры месяца

Вручение верительных грамот, крещенские купания, снегопад в Москве и другие события — в фотогалерее «Ъ».
Президент Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров на вручении верительных грамот послами иностранных государств президенту России в Кремле

Президент Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров на вручении верительных грамот послами иностранных государств президенту России в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин и его помощник Юрий Ушаков на вручении верительных грамот послами иностранных государств президенту России

Президент Владимир Путин и его помощник Юрий Ушаков на вручении верительных грамот послами иностранных государств президенту России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов на переговорах президентов России и Сирии Владимира Путина и Ахмеда Шараа в Кремле

Министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов на переговорах президентов России и Сирии Владимира Путина и Ахмеда Шараа в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко (справа) на заседании правительства

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко (справа) на заседании правительства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Директор Музейного комплекса в Верхней Пышме Николай Резинских на открытии нового выставочного центра «Буран»

Директор Музейного комплекса в Верхней Пышме Николай Резинских на открытии нового выставочного центра «Буран»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Министр сельского хозяйства Оксана Лут на выставке автономного транспорта в электродепо «Аминьевское» Московского метрополитена

Министр сельского хозяйства Оксана Лут на выставке автономного транспорта в электродепо «Аминьевское» Московского метрополитена

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Писатель Захар Прилепин на форуме «Знание. Государство», посвященном Дню государственного служащего, в Национальном центре «Россия»

Писатель Захар Прилепин на форуме «Знание. Государство», посвященном Дню государственного служащего, в Национальном центре «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Режиссер Алексей Герман-младший и министр культуры Ольга Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре

Режиссер Алексей Герман-младший и министр культуры Ольга Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе архимандрит Мелхиседек (справа) и иерей Алексий на рождественском сочельнике во время обряда крещения

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе архимандрит Мелхиседек (справа) и иерей Алексий на рождественском сочельнике во время обряда крещения

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Крещенские купания в купели храма святого Георгия Победоносца

Крещенские купания в купели храма святого Георгия Победоносца

Фото: Коммерсантъ / Сергей Венявский

Крещенские купания в купели Культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово»

Крещенские купания в купели Культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Праздник Крещения Господня в Главном храме ВС РФ на территории парка «Патриот»

Праздник Крещения Господня в Главном храме ВС РФ на территории парка «Патриот»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Обвиняемый в теракте, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов) во время суда

Обвиняемый в теракте, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов) во время суда

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

И. о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных родильного дома Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Алексей Эмих, обвиняемый в халатности и причинении смерти по неосторожности на заседании суда

И. о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных родильного дома Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Алексей Эмих, обвиняемый в халатности и причинении смерти по неосторожности на заседании суда

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Митинг у здания посольства Ирана в Ереване в поддержку протестов в исламской республике

Митинг у здания посольства Ирана в Ереване в поддержку протестов в исламской республике

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский  /  купить фото

Пассажиры в зале ожидания в аэропорте Внуково

Пассажиры в зале ожидания в аэропорте Внуково

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Панорама столицы Венесуэлы

Панорама столицы Венесуэлы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Площадь в столице Венесуэлы

Площадь в столице Венесуэлы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пляж Ла-Гуайра в Каракасе

Пляж Ла-Гуайра в Каракасе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Скульптура Иисуса Христа в Красноярске

Скульптура Иисуса Христа в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов  /  купить фото

Молодые люди катаются с большого сугроба на Миусской площади в Москве

Молодые люди катаются с большого сугроба на Миусской площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Улица Верхняя Радищевская после снегопада в Москве

Улица Верхняя Радищевская после снегопада в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Зима в Великом Новгороде

Зима в Великом Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Матч «Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) в многофункциональном комплексе «G-Drive Арена»

Матч «Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) в многофункциональном комплексе «G-Drive Арена»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Матч ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) в спорткомплексе «Мегаспорт»

Матч ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) в спорткомплексе «Мегаспорт»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Айсфлоатинг в Москве-реке

Айсфлоатинг в Москве-реке

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

