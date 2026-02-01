Фото 01.02.2026, 13:23 Лучшие фото за январь Запоминающиеся кадры месяца Вручение верительных грамот, крещенские купания, снегопад в Москве и другие события — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров на вручении верительных грамот послами иностранных государств президенту России в Кремле Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент Владимир Путин и его помощник Юрий Ушаков на вручении верительных грамот послами иностранных государств президенту России Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов на переговорах президентов России и Сирии Владимира Путина и Ахмеда Шараа в Кремле Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Вице-премьер Дмитрий Чернышенко (справа) на заседании правительства Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Директор Музейного комплекса в Верхней Пышме Николай Резинских на открытии нового выставочного центра «Буран» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Министр сельского хозяйства Оксана Лут на выставке автономного транспорта в электродепо «Аминьевское» Московского метрополитена Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Писатель Захар Прилепин на форуме «Знание. Государство», посвященном Дню государственного служащего, в Национальном центре «Россия» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Режиссер Алексей Герман-младший и министр культуры Ольга Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе архимандрит Мелхиседек (справа) и иерей Алексий на рождественском сочельнике во время обряда крещения Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Крещенские купания в купели храма святого Георгия Победоносца Фото: Коммерсантъ / Сергей Венявский Крещенские купания в купели Культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Праздник Крещения Господня в Главном храме ВС РФ на территории парка «Патриот» Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Обвиняемый в теракте, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов) во время суда Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото И. о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных родильного дома Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Алексей Эмих, обвиняемый в халатности и причинении смерти по неосторожности на заседании суда Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Митинг у здания посольства Ирана в Ереване в поддержку протестов в исламской республике Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский / купить фото Пассажиры в зале ожидания в аэропорте Внуково Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Панорама столицы Венесуэлы Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Площадь в столице Венесуэлы Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Пляж Ла-Гуайра в Каракасе Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Скульптура Иисуса Христа в Красноярске Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов / купить фото Молодые люди катаются с большого сугроба на Миусской площади в Москве Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Улица Верхняя Радищевская после снегопада в Москве Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Зима в Великом Новгороде Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина / купить фото Матч «Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) в многофункциональном комплексе «G-Drive Арена» Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко / купить фото Матч ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) в спорткомплексе «Мегаспорт» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Айсфлоатинг в Москве-реке Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Следующая фотография 1 / 26 Президент Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров на вручении верительных грамот послами иностранных государств президенту России в Кремле Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент Владимир Путин и его помощник Юрий Ушаков на вручении верительных грамот послами иностранных государств президенту России Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов на переговорах президентов России и Сирии Владимира Путина и Ахмеда Шараа в Кремле Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Вице-премьер Дмитрий Чернышенко (справа) на заседании правительства Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Директор Музейного комплекса в Верхней Пышме Николай Резинских на открытии нового выставочного центра «Буран» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Министр сельского хозяйства Оксана Лут на выставке автономного транспорта в электродепо «Аминьевское» Московского метрополитена Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Писатель Захар Прилепин на форуме «Знание. Государство», посвященном Дню государственного служащего, в Национальном центре «Россия» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Режиссер Алексей Герман-младший и министр культуры Ольга Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе архимандрит Мелхиседек (справа) и иерей Алексий на рождественском сочельнике во время обряда крещения Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Крещенские купания в купели храма святого Георгия Победоносца Фото: Коммерсантъ / Сергей Венявский Крещенские купания в купели Культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Праздник Крещения Господня в Главном храме ВС РФ на территории парка «Патриот» Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Обвиняемый в теракте, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов) во время суда Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото И. о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных родильного дома Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Алексей Эмих, обвиняемый в халатности и причинении смерти по неосторожности на заседании суда Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Митинг у здания посольства Ирана в Ереване в поддержку протестов в исламской республике Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский / купить фото Пассажиры в зале ожидания в аэропорте Внуково Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Панорама столицы Венесуэлы Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Площадь в столице Венесуэлы Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Пляж Ла-Гуайра в Каракасе Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Скульптура Иисуса Христа в Красноярске Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов / купить фото Молодые люди катаются с большого сугроба на Миусской площади в Москве Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Улица Верхняя Радищевская после снегопада в Москве Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Зима в Великом Новгороде Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина / купить фото Матч «Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) в многофункциональном комплексе «G-Drive Арена» Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко / купить фото Матч ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) в спорткомплексе «Мегаспорт» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Айсфлоатинг в Москве-реке Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото