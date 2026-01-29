29.01.2026, 13:35

Олимпийский контингент На зимние Игры в Италии поедут 13 российских спортсменов

На стартующие 6 февраля XXV зимние Олимпийские игры отправится одна из самых малочисленных отечественных команд за всю историю. Меньше спортсменов было лишь на летней Олимпиаде 1908 года в Лондоне: добрались туда всего шесть представителей Российской империи, в которой тогда еще не существовало национального Олимпийского комитета. В Милан и Кортина-д’Ампеццо поедут тринадцать спортсменов. Они и собраны в фотогалерее “Ъ”.