На старт, атака, финиш!

В Уфе прошел традиционный Мемориал Габдрахмана Кадырова по ледовому спидвею

В морозные выходные уфимский стадион «Строитель» стал традиционной площадкой для Мемориала Габдрахмана Кадырова по мотогонкам на льду — 27-го по счету. Победителем соревнований в шестой раз стал уфимец Никита Богданов, второе место занял его одноклубник по Центру технических видов спорта Дмитрий Солянников, а тройку замкнул спортсмен из Каменска-Уральского Дмитрий Хомицевич. Как прошли соревнования — в фотогалерее «Ъ-Уфа».
Мемориал Габдрахмана Кадырова, 24-25 января 2026 года, Уфа

Мемориал Габдрахмана Кадырова, 24-25 января 2026 года, Уфа

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

На соревнования, проходящие между гонками первенства России, приехали спортсмены из Тольятти, Уфы, Каменск-Уральского, Оренбурга, Иркутска, Мелеуза и Красногорска

На соревнования, проходящие между гонками первенства России, приехали спортсмены из Тольятти, Уфы, Каменск-Уральского, Оренбурга, Иркутска, Мелеуза и Красногорска

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Первый Мемориал Кадырова состоялся 17 октября 1993 года, спустя 2,5 месяца со дня смерти прославленного мотогонщика. Соревнования проходили на гаревой дорожке стадиона «Труд», где Габдрахман Кадыров стал первым чемпионом Европы в 1964 году. Победитель соревнований Риф Саитгареев получил автомобиль «Москвич-2141»

Первый Мемориал Кадырова состоялся 17 октября 1993 года, спустя 2,5 месяца со дня смерти прославленного мотогонщика. Соревнования проходили на гаревой дорожке стадиона «Труд», где Габдрахман Кадыров стал первым чемпионом Европы в 1964 году. Победитель соревнований Риф Саитгареев получил автомобиль «Москвич-2141»

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

На нынешние заезды пришли и персональные фанаты Михаила Богданова — тренера уфимского Центра технических видов спорта, а ранее двукратного чемпиона мира по ледовому спидвею в командных гонках, вице-чемпион мира, Европы и России, обладателя Кубка России по мотогонкам на льду

На нынешние заезды пришли и персональные фанаты Михаила Богданова — тренера уфимского Центра технических видов спорта, а ранее двукратного чемпиона мира по ледовому спидвею в командных гонках, вице-чемпион мира, Европы и России, обладателя Кубка России по мотогонкам на льду

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Мотогонщики готовятся к заезду

Мотогонщики готовятся к заезду

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Мемориал Габдрахмана Кадырова, 24-25 января, Уфа

Мемориал Габдрахмана Кадырова, 24-25 января, Уфа

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Мотогонщик и механик готовят машину к заезду

Мотогонщик и механик готовят машину к заезду

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Иркутск на Мемориале Кадырова представлял Илья Кривоножко

Иркутск на Мемориале Кадырова представлял Илья Кривоножко

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Спортсмены из Свердловской (слева) и Самарской области готовятся к старту

Спортсмены из Свердловской (слева) и Самарской области готовятся к старту

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Дмитрий Солянников пытается угнаться за Никитой Богдановым (справа)

Дмитрий Солянников пытается угнаться за Никитой Богдановым (справа)

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Температура воздуха в Уфе во время гонок опускалась до ?25°. На фото — представитель Каменска-Уральского Дмитрий Хомицевич

Температура воздуха в Уфе во время гонок опускалась до ?25°. На фото — представитель Каменска-Уральского Дмитрий Хомицевич

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Мемориал Габдрахмана Кадырова, 24-25 января, Уфа

Мемориал Габдрахмана Кадырова, 24-25 января, Уфа

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Дмитрий Хомицевич занял третье место в соревнованиях, за два дня набрав 26 очков

Дмитрий Хомицевич занял третье место в соревнованиях, за два дня набрав 26 очков

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Это тракторы на гоночном треке, но не тракторные гонки на льду

Это тракторы на гоночном треке, но не тракторные гонки на льду

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Мемориал Габдрахмана Кадырова, 24-25 января, Уфа, стадион «Строитель»

Мемориал Габдрахмана Кадырова, 24-25 января, Уфа, стадион «Строитель»

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Мемориал Габдрахмана Кадырова, 24-25 января, Уфа, стадион «Строитель»

Мемориал Габдрахмана Кадырова, 24-25 января, Уфа, стадион «Строитель»

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Чемпион мира, Европы и России Дмитрий Буланкин представляет команду «Спартак» из Мелеуза

Чемпион мира, Европы и России Дмитрий Буланкин представляет команду «Спартак» из Мелеуза

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Уфимский спортсмен Никита Богданов финиширует

Уфимский спортсмен Никита Богданов финиширует

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Болельщики следят за положением гонщиков, несмотря на мороз

Болельщики следят за положением гонщиков, несмотря на мороз

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Мемориал Габдрахмана Кадырова, 24-25 января, Уфа

Мемориал Габдрахмана Кадырова, 24-25 января, Уфа

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Никита Богданов становится чемпионом Мемориала в шестой раз, впервые он занял первое место в 2020 году

Никита Богданов становится чемпионом Мемориала в шестой раз, впервые он занял первое место в 2020 году

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Тройка призеров Мемориала Габдрахмана Кадырова: третье место — Дмитрий Хомицевич (Каменск-Уральский) (справа), второе место — Дмитрий Солянников (Уфа) (слева), первое место — Никита Богданов (Уфа)

Тройка призеров Мемориала Габдрахмана Кадырова: третье место — Дмитрий Хомицевич (Каменск-Уральский) (справа), второе место — Дмитрий Солянников (Уфа) (слева), первое место — Никита Богданов (Уфа)

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

