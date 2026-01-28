28.01.2026, 19:02

На старт, атака, финиш! В Уфе прошел традиционный Мемориал Габдрахмана Кадырова по ледовому спидвею

В морозные выходные уфимский стадион «Строитель» стал традиционной площадкой для Мемориала Габдрахмана Кадырова по мотогонкам на льду — 27-го по счету. Победителем соревнований в шестой раз стал уфимец Никита Богданов, второе место занял его одноклубник по Центру технических видов спорта Дмитрий Солянников, а тройку замкнул спортсмен из Каменска-Уральского Дмитрий Хомицевич. Как прошли соревнования — в фотогалерее «Ъ-Уфа».