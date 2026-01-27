Спикер в деле

Людмила Бабушкина много лет принимает активное участие в политической жизни Свердловской области: с 2006 года — член партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Старшее поколение»
Коммерсантъ / Владислав Лоншаков
Людмила Бабушкина родилась в Дзержинске Горьковской области (сейчас Нижегородская область). Имеет высшее экономическое образование. В 1969-1991 годах работала на Режевском химическом заводе
Коммерсантъ / Елена Елисеева
Ее карьера в свердловском заксобрании началась в начале 2000-х годов. На фото председатель палаты представителей Свердловской области Людмила Бабушкина с председателем Свердловской областной думы Николаем Ворониным во время торжественного открытия нового здания законодательного собрания. 2009 год
Коммерсантъ / Елена Елисеева
Людмила Бабушкина была свидетелем многих историчских событий. На фото: утверждение кандидатуры Александра Мишарина (в центре) на пост губернатора Свердловской области депутатами законодательного собрания Свердловской области в 2009 году.
Коммерсантъ / Елена Елисеева
Встреча президента России Владимира Путина (в центре) с членами партии "Единая Россия" в Ново-Огарево. Людмила Бабушкина вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Вячеславом Володиным. 2012 год
В 1991-1997 годах Людмила Бабушкина работала руководителем службы Пенсионного фонда России (ПФР) по городу Реж. Позже была назначена заместителем управляющего отделением ПФР по Свердловской области
Коммерсантъ / Владислав Лоншаков
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина во время заседания законодательного собрания Свердловской области. 2015 год
Коммерсантъ / Владислав Лоншаков
С 2004 по 2007 год Людмила Бабушкина являлась заместителем председателя Палаты представителей законодательного собрания Свердловской области, в 2007 году стала исполняющим обязанности председателя. В 2008 году ее избрали председателем Палаты представителей, которую она возглавляла до реорганизации законодательного собрания
Коммерсантъ / Владислав Лоншаков
Людмила Бабушкина имеет Орден Дружбы, Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетный знак Совета Федерации Федерального Собрания РФ "За заслуги в развитии парламентаризма" и ряд других наград
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
11 октября 2016 года Людмила Бабушкина единогласно избрана председателем Законодательного собрания Свердловской области
Коммерсантъ / Владислав Лоншаков
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, спикер Людмила Бабушкина, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Первомайском митинге в 2019 году.
Коммерсантъ / Владислав Лоншаков
Супруга первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина и Людмила Бабушкина на открытии именной скамейки рядом с Ельцин-центром. 2019 год
Пресс-служба законодательного собрания Свердловской области
В октябре 2021 года Людмила Бабушкина в третий раз была избрана председателем Заксобрания Свердловской области
Заседание Ассамблеи Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль". Людмила Бабушкина (справа) и председатель комитета Госдумы России по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (слева). 2019 год
Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал". Руководитель аппарата губернатора Свердловской области Валерий Чайников (второй слева), спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина (справа) и гендиректор "Коммерсантъ-Урал" Сергей Плахотин (слева). 2019 год
Коммерсантъ / Владислав Лоншаков
Людмила Бабушкина и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. 2021 год
Коммерсантъ / Владислав Лоншаков
Церемония вступления в должность губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. 2022 год
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Спикер на церемонии открытия стелы "Екатеринбург – город трудовой доблести" на пересечении улиц Никонова и Царской.
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Людмила Бабушкина вместе с исполнительным директором обособленного подразделения АО "Коммерсантъ" в Екатеринбурге Мариной Архиповой на премии "Твердые знаки-2023"
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Открытие VII Международного фестиваля ландшафтного искусства "Атмофест" на набережно реки Исеть. 2025 год
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Людмила Бабушкина и губернатор Свердловской области Денис Паслер во время заседания законодательного собрания. 2025 год
Выставка изделий, изготовленных для участников Специальной военной операции, в Законодательном собрании Свердловской области. На фото Людмила Бабушкина, губернатор Денис Паслер и уральский полпред Артем Жога. 2025 год