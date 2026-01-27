Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Спикер в деле

Людмила Бабушкина празднует юбилей

27 января отмечает юбилей председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Спикер — в фотогалерее «Ъ-Урал».
Людмила Бабушкина много лет принимает активное участие в политической жизни Свердловской области: с 2006 года — член партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Старшее поколение»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Людмила Бабушкина родилась в Дзержинске Горьковской области (сейчас Нижегородская область). Имеет высшее экономическое образование. В 1969-1991 годах работала на Режевском химическом заводе

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

Ее карьера в свердловском заксобрании началась в начале 2000-х годов. На фото председатель палаты представителей Свердловской области Людмила Бабушкина с председателем Свердловской областной думы Николаем Ворониным во время торжественного открытия нового здания законодательного собрания. 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

Людмила Бабушкина была свидетелем многих историчских событий. На фото: утверждение кандидатуры Александра Мишарина (в центре) на пост губернатора Свердловской области депутатами законодательного собрания Свердловской области в 2009 году.

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

Встреча президента России Владимира Путина (в центре) с членами партии &quot;Единая Россия&quot; в Ново-Огарево. Людмила Бабушкина вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Вячеславом Володиным. 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 1991-1997 годах Людмила Бабушкина работала руководителем службы Пенсионного фонда России (ПФР) по городу Реж. Позже была назначена заместителем управляющего отделением ПФР по Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина во время заседания законодательного собрания Свердловской области. 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

С 2004 по 2007 год Людмила Бабушкина являлась заместителем председателя Палаты представителей законодательного собрания Свердловской области, в 2007 году стала исполняющим обязанности председателя. В 2008 году ее избрали председателем Палаты представителей, которую она возглавляла до реорганизации законодательного собрания

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Людмила Бабушкина имеет Орден Дружбы, Медаль ордена &quot;За заслуги перед Отечеством&quot; II степени, Почетный знак Совета Федерации Федерального Собрания РФ &quot;За заслуги в развитии парламентаризма&quot; и ряд других наград

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

11 октября 2016 года Людмила Бабушкина единогласно избрана председателем Законодательного собрания Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, спикер Людмила Бабушкина, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Первомайском митинге в 2019 году.

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Супруга первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина и Людмила Бабушкина на открытии именной скамейки рядом с Ельцин-центром. 2019 год

Фото: Пресс-служба законодательного собрания Свердловской области

В октябре 2021 года Людмила Бабушкина в третий раз была избрана председателем Заксобрания Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Заседание Ассамблеи Свердловского регионального объединения &quot;Депутатская вертикаль&quot;. Людмила Бабушкина (справа) и председатель комитета Госдумы России по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (слева). 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot;. Руководитель аппарата губернатора Свердловской области Валерий Чайников (второй слева), спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина (справа) и гендиректор &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; Сергей Плахотин (слева). 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Людмила Бабушкина и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Церемония вступления в должность губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Спикер на церемонии открытия стелы &quot;Екатеринбург – город трудовой доблести&quot; на пересечении улиц Никонова и Царской.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Людмила Бабушкина вместе с исполнительным директором обособленного подразделения АО &quot;Коммерсантъ&quot; в Екатеринбурге Мариной Архиповой на премии &quot;Твердые знаки-2023&quot;

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие VII Международного фестиваля ландшафтного искусства &quot;Атмофест&quot; на набережно реки Исеть. 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Людмила Бабушкина и губернатор Свердловской области Денис Паслер во время заседания законодательного собрания. 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Людмила Бабушкина и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Артем Жога. 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выставка изделий, изготовленных для участников Специальной военной операции, в Законодательном собрании Свердловской области. На фото Людмила Бабушкина, губернатор Денис Паслер и уральский полпред Артем Жога. 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

