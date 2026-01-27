Спикер в деле

С 2004 по 2007 год Людмила Бабушкина являлась заместителем председателя Палаты представителей законодательного собрания Свердловской области, в 2007 году стала исполняющим обязанности председателя. В 2008 году ее избрали председателем Палаты представителей, которую она возглавляла до реорганизации законодательного собрания

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков