29.01.2026, 10:35

Первой полуторке — 94 года В январе 1932 года в Нижнем Новгороде выпустили первый грузовик ГАЗ-АА

Первый грузовик НАЗ-АА (ГАЗ-АА), собранный в сотрудничестве с американской компанией Ford, сошел с конвейера Нижегородского (Горьковского) автомобильного завода 29 января 1932 года. Полуторка в разных модификациях выпускалась до 1949 года. В современной России преемником полуторки стала «ГАЗель», которую также выпускают на Горьковском автозаводе. О том, как выпускалась полуторка, — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».