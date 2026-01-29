Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Первой полуторке — 94 года

В январе 1932 года в Нижнем Новгороде выпустили первый грузовик ГАЗ-АА

Первый грузовик НАЗ-АА (ГАЗ-АА), собранный в сотрудничестве с американской компанией Ford, сошел с конвейера Нижегородского (Горьковского) автомобильного завода 29 января 1932 года. Полуторка в разных модификациях выпускалась до 1949 года. В современной России преемником полуторки стала «ГАЗель», которую также выпускают на Горьковском автозаводе. О том, как выпускалась полуторка, — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».
Сегодня знаменитая «полуторка» обязательно едет в колонне всех военных парадов в честь Дня Победы

Сегодня знаменитая «полуторка» обязательно едет в колонне всех военных парадов в честь Дня Победы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

1 февраля 1930 года из ворот Автосборочного завода №1 в Канавино вышли первые «полуторки», собранные из машинокомплектов Ford, поставленных в СССР по соглашению с американской компанией

1 февраля 1930 года из ворот Автосборочного завода №1 в Канавино вышли первые «полуторки», собранные из машинокомплектов Ford, поставленных в СССР по соглашению с американской компанией

Фото: Нисон Капелюш / Из фондов РМФ

На первомайскую демонстрацию 1931 года от площадки Автостроя в деревне Монастырка отправилась колонна из первых советских «Фордов», собранных в Канавино, и других автомобилей советского производства.

На первомайскую демонстрацию 1931 года от площадки Автостроя в деревне Монастырка отправилась колонна из первых советских «Фордов», собранных в Канавино, и других автомобилей советского производства.

Фото: Из фондов ГАрхАДНО

В январе 1932 года с конвейера Нижегородского автомобильного завода сошла первая «полуторка» уже под советским названием НАЗ-АА

В январе 1932 года с конвейера Нижегородского автомобильного завода сошла первая «полуторка» уже под советским названием НАЗ-АА

Фото: пресс-служба ГАЗ

К концу 1932 года вслед за городом был переименован и автозавод. Теперь «полуторки» выпускались с логотипом «ГАЗ»

К концу 1932 года вслед за городом был переименован и автозавод. Теперь «полуторки» выпускались с логотипом «ГАЗ»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В 1938 году «полуторка» подверглась серьезной модернизации, получив более мощный двигатель, новое рулевое управление и целый ряд других доработок.

В 1938 году «полуторка» подверглась серьезной модернизации, получив более мощный двигатель, новое рулевое управление и целый ряд других доработок.

Фото: пресс-служба ГАЗ

«Полуторка» выпускалась массовыми тиражами и быстро стала самым распространенным автомобилем в СССР

«Полуторка» выпускалась массовыми тиражами и быстро стала самым распространенным автомобилем в СССР

Фото: Нисон Капелюш / Из фондов РМФ

На Ленинградской «Дороге жизни» по ладожскому льду этот грузовик оказался незаменимым из-за своей небольшой массы. На снимке интерактивный проект «Живые улицы» в Санкт-Петербурге

На Ленинградской «Дороге жизни» по ладожскому льду этот грузовик оказался незаменимым из-за своей небольшой массы. На снимке интерактивный проект «Живые улицы» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Душутин  /  купить фото

В 1935 году конструкторы создали газогенераторную версию «полуторки» ГАЗ-42 на твердом топливе

В 1935 году конструкторы создали газогенераторную версию «полуторки» ГАЗ-42 на твердом топливе

Фото: пресс-служба ГАЗ

«Полуторка» в годы войны оснащалась упрощенной кабиной без дверей и с единственной фарой

«Полуторка» в годы войны оснащалась упрощенной кабиной без дверей и с единственной фарой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Сегодня ГАЗ-АА и его модификации стал обязательным экспонатом всех выставок автостарины и пробегов ретроавтомобилей

Сегодня ГАЗ-АА и его модификации стал обязательным экспонатом всех выставок автостарины и пробегов ретроавтомобилей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Стилизованные под капот «полуторки» современные «ГАЗоны» открывают военный парад 9 мая 2010 года

Стилизованные под капот «полуторки» современные «ГАЗоны» открывают военный парад 9 мая 2010 года

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

4 ноября 2012 года «полуторка» открыла автомобильное движение по новому путепроводу от Московского шоссе до метромоста

4 ноября 2012 года «полуторка» открыла автомобильное движение по новому путепроводу от Московского шоссе до метромоста

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

ГАЗ-АА стал родоначальником нескольких поколений среднетоннажных грузовиков Горьковского автозавода

ГАЗ-АА стал родоначальником нескольких поколений среднетоннажных грузовиков Горьковского автозавода

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Трехосная модификация на базе «полуторки» украшает коллекцию Музея ГАЗ

Трехосная модификация на базе «полуторки» украшает коллекцию Музея ГАЗ

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

В июле 1994 года из ворот Горьковского автозавода выехала новая «полуторка» под названием «ГАЗель»

В июле 1994 года из ворот Горьковского автозавода выехала новая «полуторка» под названием «ГАЗель»

Тогдашний губернатор Борис Немцов сделал немало для продвижения «ГАЗелей» на российские дороги

Тогдашний губернатор Борис Немцов сделал немало для продвижения «ГАЗелей» на российские дороги

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Один из предсерийных образцов «ГАЗели», проходивший испытания, хранится в заводском музее

Один из предсерийных образцов «ГАЗели», проходивший испытания, хранится в заводском музее

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

21 декабря 2004 года. Олег Дерипаска во время запуска в серийное производство следующего поколения среднетоннажных грузовиков «Валдай»

21 декабря 2004 года. Олег Дерипаска во время запуска в серийное производство следующего поколения среднетоннажных грузовиков «Валдай»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Сборка грузовиков «ГАЗель» на конвейере автозавода в 90-е годы XX века

Сборка грузовиков «ГАЗель» на конвейере автозавода в 90-е годы XX века

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Кризис 2008 года заставил выпустить удешевленный вариант грузовиков под названием «ГАЗель Эконом», которые продавали только сельхозпроизводителям и представителям малого бизнеса

Кризис 2008 года заставил выпустить удешевленный вариант грузовиков под названием «ГАЗель Эконом», которые продавали только сельхозпроизводителям и представителям малого бизнеса

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В феврале 2010 года начат выпуск автомобиля «ГАЗель Бизнес»

В феврале 2010 года начат выпуск автомобиля «ГАЗель Бизнес»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

В 2013 году появилось следующее поколение «ГАЗель Next» с новой подвеской, реечным рулевым управлением и другими улучшениями. На снимке председатель правления Группы ГАЗ Бу Андерссон во время презентации

В 2013 году появилось следующее поколение «ГАЗель Next» с новой подвеской, реечным рулевым управлением и другими улучшениями. На снимке председатель правления Группы ГАЗ Бу Андерссон во время презентации

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

«ГАЗель» на сборочном конвейере Горьковского автозавода

«ГАЗель» на сборочном конвейере Горьковского автозавода

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В октябре 2015 года ГАЗ начал производство цельнометаллических фургонов семейства «ГАЗель Next». На снимке слева направо: губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин, представитель министерства промышленности и торговли России Александр Наумов.

В октябре 2015 года ГАЗ начал производство цельнометаллических фургонов семейства «ГАЗель Next». На снимке слева направо: губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин, представитель министерства промышленности и торговли России Александр Наумов.

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фургон «ГАЗель Next» во время тест-драйва

Фургон «ГАЗель Next» во время тест-драйва

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В мае 2021 года начато производство нового семейства автомобилей «ГАЗель NN»

В мае 2021 года начато производство нового семейства автомобилей «ГАЗель NN»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В новом семействе NN представлена целая линейка «ГАЗелей», в том числе цельнометаллический фургон

В новом семействе NN представлена целая линейка «ГАЗелей», в том числе цельнометаллический фургон

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

«ГАЗели» на складе готовой продукции

«ГАЗели» на складе готовой продукции

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Вся линейка «Газелей» нового семейства NN у ворот Главной проходной завода

Вся линейка «Газелей» нового семейства NN у ворот Главной проходной завода

