Фото недели

«Ъ» собрал запоминающиеся кадры 19–23 января

Празднование Крещения Господня, II Форум «Знание. Государство» и другие события — в фотогалерее «Ъ».
Военнослужащие во время службы навечерия Крещения Господня в Главном храме Вооруженных Сил России на территории парка «Патриот»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (справа) во время посещения Московского Физико-Технологического института с ректором Дмитрием Ливановым

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время выступления на II Форуме «Знание. Государство» в Национальном центре «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров и директор Департамента информации и печати ведомства Мария Захарова на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Лидер Межрегиональной организации «Союз Азербайджан-Урал» по Уральскому федеральному округу Керим Гасымов во время интервью в мечети «14 Святых» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Леонов во время пленарного заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (справа) и депутат Госдумы РФ Андрей Луговой на криптофоруме ЛДПР на тему «Законодательное регулирование криптовалют и майнинга» в пространстве «Кибердом» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Писатель Захар Прилепин на II Форуме «Знание. Государство»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов перед началом пленарного заседания Госдумы РФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Ребенок с флагом Венесуэлы в Каракасе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дмитрий Лесняков по кличке «Лес» (слева) во время судебного заседания по делу об убийстве трех человек в подмосковных Люберцах в 2003 году

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Художник Александр Петрелли (слева) на церемонии открытия выставки «Ребус» Сергея Бугаева «Африки» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Крещенские купания в Культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Стая пеликанов в Цемесской бухте города Новороссийск

Фото: Сергей Елизаров

Скульптура Иисуса Христа у Храма Новомучеников и Исповедников Российских в Красноярске во время заморозков

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов  /  купить фото

