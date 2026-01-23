Фото 23.01.2026, 21:47 Фото недели «Ъ» собрал запоминающиеся кадры 19–23 января Празднование Крещения Господня, II Форум «Знание. Государство» и другие события — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Военнослужащие во время службы навечерия Крещения Господня в Главном храме Вооруженных Сил России на территории парка «Патриот» Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Президент России Владимир Путин (справа) во время посещения Московского Физико-Технологического института с ректором Дмитрием Ливановым Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время выступления на II Форуме «Знание. Государство» в Национальном центре «Россия» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Глава МИД РФ Сергей Лавров и директор Департамента информации и печати ведомства Мария Захарова на пресс-конференции Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Лидер Межрегиональной организации «Союз Азербайджан-Урал» по Уральскому федеральному округу Керим Гасымов во время интервью в мечети «14 Святых» в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Леонов во время пленарного заседания Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (справа) и депутат Госдумы РФ Андрей Луговой на криптофоруме ЛДПР на тему «Законодательное регулирование криптовалют и майнинга» в пространстве «Кибердом» в Москве Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Писатель Захар Прилепин на II Форуме «Знание. 