Потухший очаг культуры За год до столетия ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде снесли почти до основания

В Нижнем Новгороде завершается снос объекта культурного наследия «Дворец культуры имени В. И. Ленина». С начала XXI века здание, где раньше работали детские кружки, занимались творческие коллективы и проходили концерты, находилось в заброшенном состоянии. ДК будет восстановлен в историческом облике, теперь это будет жилой дом. До своего 100-летия ДК им. Ленина не дожил год. «Ъ-Приволжье» публикует серию кадров о ДК им. Ленина из собственных архивов и собраний Русского музея фотографии.