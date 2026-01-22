Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Потухший очаг культуры

За год до столетия ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде снесли почти до основания

В Нижнем Новгороде завершается снос объекта культурного наследия «Дворец культуры имени В. И. Ленина». С начала XXI века здание, где раньше работали детские кружки, занимались творческие коллективы и проходили концерты, находилось в заброшенном состоянии. ДК будет восстановлен в историческом облике, теперь это будет жилой дом. До своего 100-летия ДК им. Ленина не дожил год. «Ъ-Приволжье» публикует серию кадров о ДК им. Ленина из собственных архивов и собраний Русского музея фотографии.
Предыдущая фотография
Пенсионерка смотрит, как сносят Дворец культуры им. Ленина

Пенсионерка смотрит, как сносят Дворец культуры им. Ленина

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Так выглядел Дворец в первые годы после постройки

Так выглядел Дворец в первые годы после постройки

Фото: Нисон Капелюш / Из фондов РМФ

1950-е годы. Розыгрыш акций государственного займа в ДК Ленина

1950-е годы. Розыгрыш акций государственного займа в ДК Ленина

Фото: Нисон Капелюш / Из фондов РМФ

Дворкц культуры в 1956 году

Дворкц культуры в 1956 году

Фото: Нисон Капелюш / Из фондов РМФ

1976 год. Смотр художественной самодеятельности на сцене ДК Ленина

1976 год. Смотр художественной самодеятельности на сцене ДК Ленина

Фото: Владимир Войтенко / Из фондов РМФ

1976 год. Эстрадный оркестр выступает на сцене Дворца

1976 год. Эстрадный оркестр выступает на сцене Дворца

Фото: Владимир Войтенко / Из фондов РМФ

1976 год. Выступление хора в рамках смотра художественной самодеятельности

1976 год. Выступление хора в рамках смотра художественной самодеятельности

Фото: Владимир Войтенко / Из фондов РМФ

Август 2023 года. Горожане гуляют у фонтана перед разрушающимся Дворцом

Август 2023 года. Горожане гуляют у фонтана перед разрушающимся Дворцом

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Памятная доска на фасаде Дворца

Памятная доска на фасаде Дворца

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Лето 2024 года. Фасад заброшенного ДК им. Ленина

Лето 2024 года. Фасад заброшенного ДК им. Ленина

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Посетители детской железной дороги у здания ДК им. Ленина

Посетители детской железной дороги у здания ДК им. Ленина

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Девочка едет на велосипеде мимо развалин ДК имени Ленина

Девочка едет на велосипеде мимо развалин ДК имени Ленина

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрительный зал и сцена Дворца культуры им. Ленина

Зрительный зал и сцена Дворца культуры им. Ленина

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Заброшенное здание ДК имени Ленина

Заброшенное здание ДК имени Ленина

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Заброшенное здание ДК имени Ленина

Заброшенное здание ДК имени Ленина

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Клавиши от пианино на ступенях в ДК Ленина

Клавиши от пианино на ступенях в ДК Ленина

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Обрушение потолка в здании ДК

Обрушение потолка в здании ДК

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Заброшенное здание ДК имени Ленина

Заброшенное здание ДК имени Ленина

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Начало демонтажа здания ДК им. Ленина

Начало демонтажа здания ДК им. Ленина

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Демонтаж фасада Дворца культуры

Демонтаж фасада Дворца культуры

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Экскаватор во время демонтажа здания ДК им. Ленина

Экскаватор во время демонтажа здания ДК им. Ленина

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Оставшиеся стены ДК им. Ленина во время демонтажа

Оставшиеся стены ДК им. Ленина во время демонтажа

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Проект будущего жилого дома на месте ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде

Проект будущего жилого дома на месте ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде

Проект будущего жилого дома на месте ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде

Проект будущего жилого дома на месте ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде

Следующая фотография
1 / 24

Пенсионерка смотрит, как сносят Дворец культуры им. Ленина

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Так выглядел Дворец в первые годы после постройки

Фото: Нисон Капелюш / Из фондов РМФ

1950-е годы. Розыгрыш акций государственного займа в ДК Ленина

Фото: Нисон Капелюш / Из фондов РМФ

Дворкц культуры в 1956 году

Фото: Нисон Капелюш / Из фондов РМФ

1976 год. Смотр художественной самодеятельности на сцене ДК Ленина

Фото: Владимир Войтенко / Из фондов РМФ

1976 год. Эстрадный оркестр выступает на сцене Дворца

Фото: Владимир Войтенко / Из фондов РМФ

1976 год. Выступление хора в рамках смотра художественной самодеятельности

Фото: Владимир Войтенко / Из фондов РМФ

Август 2023 года. Горожане гуляют у фонтана перед разрушающимся Дворцом

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Памятная доска на фасаде Дворца

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Лето 2024 года. Фасад заброшенного ДК им. Ленина

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Посетители детской железной дороги у здания ДК им. Ленина

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Девочка едет на велосипеде мимо развалин ДК имени Ленина

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрительный зал и сцена Дворца культуры им. Ленина

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Заброшенное здание ДК имени Ленина

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Заброшенное здание ДК имени Ленина

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Клавиши от пианино на ступенях в ДК Ленина

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Обрушение потолка в здании ДК

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Заброшенное здание ДК имени Ленина

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Начало демонтажа здания ДК им. Ленина

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Демонтаж фасада Дворца культуры

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Экскаватор во время демонтажа здания ДК им. Ленина

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Оставшиеся стены ДК им. Ленина во время демонтажа

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Проект будущего жилого дома на месте ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде

Проект будущего жилого дома на месте ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд