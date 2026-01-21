21.01.2026, 15:24

Театр с видом на Неву В Петербурге впервые за 20 лет открыли новый концертный зал

На Английской набережной Петербурга состоялось торжественное открытие концертной площадки Музыкального театра имени Шаляпина. Это первый с 2006 года реализованный в городе проект нового концертного зала. Последним был открыт Концертный зал Мариинского театра, так называемая Мариинка-3. Историческое здание, в котором до 1919 года располагалась англиканская церковь Иисуса Христа, было передано в управление Театру имени Шаляпина в 2016 году, а в начале 2021-го началась реставрация, во время которой центральный зал был приспособлен для концертов классической музыки. Как прошло открытие — в галерее «Ъ Северо-Запад».