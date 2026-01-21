Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Театр с видом на Неву

В Петербурге впервые за 20 лет открыли новый концертный зал

На Английской набережной Петербурга состоялось торжественное открытие концертной площадки Музыкального театра имени Шаляпина. Это первый с 2006 года реализованный в городе проект нового концертного зала. Последним был открыт Концертный зал Мариинского театра, так называемая Мариинка-3. Историческое здание, в котором до 1919 года располагалась англиканская церковь Иисуса Христа, было передано в управление Театру имени Шаляпина в 2016 году, а в начале 2021-го началась реставрация, во время которой центральный зал был приспособлен для концертов классической музыки. Как прошло открытие — в галерее «Ъ Северо-Запад».
Предыдущая фотография
Световое шоу на фасаде Концертного зала Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина на Английской набережной перед церемонией открытия

Световое шоу на фасаде Концертного зала Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина на Английской набережной перед церемонией открытия

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Концертный зала Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Концертный зала Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина Юлия Стрижак и художественный руководитель Санкт-Петербургского музыкального театра Фабио Мастранджело

Директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина Юлия Стрижак и художественный руководитель Санкт-Петербургского музыкального театра Фабио Мастранджело

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Старинный танец «Музыка на воде»

Старинный танец «Музыка на воде»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина Юлия Стрижак

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина Юлия Стрижак

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Супруга Фабио Мастранджело Светлана

Супруга Фабио Мастранджело Светлана

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Художественный руководитель Санкт-Петербургского музыкального театра Фабио Мастранджело и симфонический оркестр

Художественный руководитель Санкт-Петербургского музыкального театра Фабио Мастранджело и симфонический оркестр

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Солист Александр Чернышев во время исполнения «Арии Христа» из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»

Солист Александр Чернышев во время исполнения «Арии Христа» из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина. Фрагмент из мюзикла «Призрак в опере»

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина. Фрагмент из мюзикла «Призрак в опере»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Хор Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина исполняет «Гимн великому городу»

Хор Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина исполняет «Гимн великому городу»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Телеведущая Ника Стрижак, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и генеральный директор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина

Телеведущая Ника Стрижак, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и генеральный директор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина Юлия Стрижак и художественный руководитель Санкт-Петербургского музыкального театра Фабио Мастранджело

Директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина Юлия Стрижак и художественный руководитель Санкт-Петербургского музыкального театра Фабио Мастранджело

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Артист театра и кино Владимир Кошевой в роли Духа места

Артист театра и кино Владимир Кошевой в роли Духа места

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Световое шоу на фасаде Концертного зала Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина на Английской набережной

Световое шоу на фасаде Концертного зала Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина на Английской набережной

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Следующая фотография
1 / 22

Световое шоу на фасаде Концертного зала Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина на Английской набережной перед церемонией открытия

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Концертный зала Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина Юлия Стрижак и художественный руководитель Санкт-Петербургского музыкального театра Фабио Мастранджело

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Старинный танец «Музыка на воде»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина Юлия Стрижак

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Супруга Фабио Мастранджело Светлана

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Художественный руководитель Санкт-Петербургского музыкального театра Фабио Мастранджело и симфонический оркестр

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Солист Александр Чернышев во время исполнения «Арии Христа» из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина. Фрагмент из мюзикла «Призрак в опере»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Артисты мюзикла Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Хор Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина исполняет «Гимн великому городу»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Телеведущая Ника Стрижак, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и генеральный директор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина Юлия Стрижак и художественный руководитель Санкт-Петербургского музыкального театра Фабио Мастранджело

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Артист театра и кино Владимир Кошевой в роли Духа места

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Световое шоу на фасаде Концертного зала Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина на Английской набережной

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд