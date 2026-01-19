Волга / Фото 19.01.2026, 15:46 «Тайны трех масок короля» Встреча в театре в необычном формате В Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в честь Дня артиста прошла встреча со зрителями. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Волга». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича прошла встреча со зрителями в необычном для театра формате Фото: Рубакова Анна Мероприятие состоялось перед показом балета-притчи Юрия Смекалова на музыку Михаила Крылова «Три маски короля» Фото: Рубакова Анна Встреча началась в Большом зале, где хореограф-постановщик и соавтор либретто Юрий Смекалов рассказал об особенностях постановки Фото: Рубакова Анна Артисты (заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова, ведущий солист Сергей Гаген и солистка Екатерина Фатеева) на сцене исполнили два фрагмента из балета-притчи «Три маски короля» Фото: Рубакова Анна В театре отметили, что им важна связь со зрителями Фото: Рубакова Анна Гостям была предоставлена уникальная возможность подняться на сцену и сделать фотографии с Главной маской Фото: Рубакова Анна Зрители также приняли участие в съемках подкаста Фото: Рубакова Анна Работа на сцене Фото: Рубакова Анна Страсть и эмоции Фото: Рубакова Анна Гости театра увидели балет-притчу «Три маски короля», который раскрылся для них совершенно с другой стороны, поскольку теперь тайны хранят не только маски, но и зрители Фото: Рубакова Анна Следующая фотография 1 / 10 В Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича прошла встреча со зрителями в необычном для театра формате Фото: Рубакова Анна Мероприятие состоялось перед показом балета-притчи Юрия Смекалова на музыку Михаила Крылова «Три маски короля» Фото: Рубакова Анна Встреча началась в Большом зале, где хореограф-постановщик и соавтор либретто Юрий Смекалов рассказал об особенностях постановки Фото: Рубакова Анна Артисты (заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова, ведущий солист Сергей Гаген и солистка Екатерина Фатеева) на сцене исполнили два фрагмента из балета-притчи «Три маски короля» Фото: Рубакова Анна В театре отметили, что им важна связь со зрителями Фото: Рубакова Анна Гостям была предоставлена уникальная возможность подняться на сцену и сделать фотографии с Главной маской Фото: Рубакова Анна Зрители также приняли участие в съемках подкаста Фото: Рубакова Анна Работа на сцене Фото: Рубакова Анна Страсть и эмоции Фото: Рубакова Анна Гости театра увидели балет-притчу «Три маски короля», который раскрылся для них совершенно с другой стороны, поскольку теперь тайны хранят не только маски, но и зрители Фото: Рубакова Анна