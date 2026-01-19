Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Тайны трех масок короля»

Встреча в театре в необычном формате

В Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в честь Дня артиста прошла встреча со зрителями. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Волга».
В Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича прошла встреча со зрителями в необычном для театра формате

В Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича прошла встреча со зрителями в необычном для театра формате

Фото: Рубакова Анна

Мероприятие состоялось перед показом балета-притчи Юрия Смекалова на музыку Михаила Крылова «Три маски короля»

Мероприятие состоялось перед показом балета-притчи Юрия Смекалова на музыку Михаила Крылова «Три маски короля»

Фото: Рубакова Анна

Встреча началась в Большом зале, где хореограф-постановщик и соавтор либретто Юрий Смекалов рассказал об особенностях постановки

Встреча началась в Большом зале, где хореограф-постановщик и соавтор либретто Юрий Смекалов рассказал об особенностях постановки

Фото: Рубакова Анна

Артисты (заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова, ведущий солист Сергей Гаген и солистка Екатерина Фатеева) на сцене исполнили два фрагмента из балета-притчи «Три маски короля»

Артисты (заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова, ведущий солист Сергей Гаген и солистка Екатерина Фатеева) на сцене исполнили два фрагмента из балета-притчи «Три маски короля»

Фото: Рубакова Анна

В театре отметили, что им важна связь со зрителями

В театре отметили, что им важна связь со зрителями

Фото: Рубакова Анна

Гостям была предоставлена уникальная возможность подняться на сцену и сделать фотографии с Главной маской

Гостям была предоставлена уникальная возможность подняться на сцену и сделать фотографии с Главной маской

Фото: Рубакова Анна

Зрители также приняли участие в съемках подкаста

Зрители также приняли участие в съемках подкаста

Фото: Рубакова Анна

Работа на сцене

Работа на сцене

Фото: Рубакова Анна

Страсть и эмоции

Страсть и эмоции

Фото: Рубакова Анна

Гости театра увидели балет-притчу «Три маски короля», который раскрылся для них совершенно с другой стороны, поскольку теперь тайны хранят не только маски, но и зрители

Гости театра увидели балет-притчу «Три маски короля», который раскрылся для них совершенно с другой стороны, поскольку теперь тайны хранят не только маски, но и зрители

Фото: Рубакова Анна

