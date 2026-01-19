Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Крещенские купания в Самаре

Православные верующие могли окунуться в воду на Крещение в оборудованных купелях

Морозная погода не помешала окунуться в прорубь тысячам самарцев. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Волга».
На территории Самарской области около 20 тыс. человек участвовали в праздновании Крещения Господня

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Более 4,5 тыс. человек окунулись в прорубь

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

В Самаре единственным официально утвержденным местом для крещенских купаний является купель на Полевом спуске

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Всего в Самарской области оборудовано 56 купелей, на которых ночью дежурили медики, спасатели и полиция

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Содействие различным службам оказали представители Самарского окружного казачьего общества и Добровольной народной дружины

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Погружение в купель

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Освящение воды в купели состоялось 18 января в 20:00

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

После окунания все желающие могли выпить чай с угощением

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

В связи с тем, что в этом году толщина льда ниже нормы, купель смонтирована с учетом дополнительных требований безопасности: конструкция купели, а также мостки и деревянные настилы имеют жесткую опору на дно реки

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

