Крещенские купания в Самаре

На территории Самарской области около 20 тыс. человек участвовали в праздновании Крещения Господня
Фото:
Коммерсантъ / Юрий Стрелец
Более 4,5 тыс. человек окунулись в прорубь
В Самаре единственным официально утвержденным местом для крещенских купаний является купель на Полевом спуске
Всего в Самарской области оборудовано 56 купелей, на которых ночью дежурили медики, спасатели и полиция
Содействие различным службам оказали представители Самарского окружного казачьего общества и Добровольной народной дружины
Погружение в купель
Освящение воды в купели состоялось 18 января в 20:00
После окунания все желающие могли выпить чай с угощением
В связи с тем, что в этом году толщина льда ниже нормы, купель смонтирована с учетом дополнительных требований безопасности: конструкция купели, а также мостки и деревянные настилы имеют жесткую опору на дно реки