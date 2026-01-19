Крещенские купания в Самаре

В связи с тем, что в этом году толщина льда ниже нормы, купель смонтирована с учетом дополнительных требований безопасности: конструкция купели, а также мостки и деревянные настилы имеют жесткую опору на дно реки

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец