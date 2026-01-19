Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
С чего начинается сцена

Башдрамтеатр провел экскурсию для будущих артистов

17 января — в день рождения реформатора театра Константина Станиславского — в России впервые отмечался День артиста. К профессиональному празднику Башкирский драматический театр провел участникам театрального кружка Башкирской гимназии-интерната имени Рами Гарипова экскурсию по закулисью и музею. С кого начинался театр, почему его первые афиши печатались на латинице и во что одевались актрисы и актеры на сцене — в фотогалерее «Ъ-Уфа».
Танхылу Рашитова (справа) в роли Дездемоны и Макарим Магадеев в роли Отелло в постановке «Отелло» по трагедии Уильяма Шекспира. Начало 1930-х годов

Танхылу Рашитова (справа) в роли Дездемоны и Макарим Магадеев в роли Отелло в постановке «Отелло» по трагедии Уильяма Шекспира. Начало 1930-х годов

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Ростовая фигура Бедер Юсуповой. Народная артистка Башкирской АССР, заслуженная артистка РСФСР посвятила Башдрамтеатру более 30 лет жизни, став символом театрального искусства Башкирии. Уже в XXI веке уфимский Дом актера получил ее имя

Ростовая фигура Бедер Юсуповой. Народная артистка Башкирской АССР, заслуженная артистка РСФСР посвятила Башдрамтеатру более 30 лет жизни, став символом театрального искусства Башкирии. Уже в XXI веке уфимский Дом актера получил ее имя

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Кураист-виртуоз, знаток национального фольклора Ишмулла Дильмухаметов играл на сцене драматического театра с 1954-го по 1966 год

Кураист-виртуоз, знаток национального фольклора Ишмулла Дильмухаметов играл на сцене драматического театра с 1954-го по 1966 год

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Коллектив Башкирского драматического театра в 1925-1926 году

Коллектив Башкирского драматического театра в 1925-1926 году

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Об истории и настоящем Башдрама рассказывала его солистка, народная артистка Башкирии и заслуженная артистка России Эльвира Юнусова

Об истории и настоящем Башдрама рассказывала его солистка, народная артистка Башкирии и заслуженная артистка России Эльвира Юнусова

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

С середины 1920-х до конца 1930-х для башкирской письменности использовалась латиница. На фото — одна из афиш гастролей Башкирского театра, в репертуаре которого — «Ревизор» по комедии Николая Гоголя, «Домна» по произведению башкирского драматурга и писателя Саляха Кулибая, «Вороны» по Шарифу Камалу и другие постановки

С середины 1920-х до конца 1930-х для башкирской письменности использовалась латиница. На фото — одна из афиш гастролей Башкирского театра, в репертуаре которого — «Ревизор» по комедии Николая Гоголя, «Домна» по произведению башкирского драматурга и писателя Саляха Кулибая, «Вороны» по Шарифу Камалу и другие постановки

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Костюм народного артиста России и народного артиста Башкирии Хурматуллы Утяшева для его роли в спектакле «Салават» по первой трагедии Мустая Карима

Костюм народного артиста России и народного артиста Башкирии Хурматуллы Утяшева для его роли в спектакле «Салават» по первой трагедии Мустая Карима

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Костюм народной артистки Башкирии Минзали Хайруллиной для роли в комедии Хабибуллы Ибрагимова «Башмачки»

Костюм народной артистки Башкирии Минзали Хайруллиной для роли в комедии Хабибуллы Ибрагимова «Башмачки»

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Часть костюма Минзали Хайруллиной

Часть костюма Минзали Хайруллиной

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Элементы костюма Эльвиры Юнусовой для роли в спектакле «Юсуф и Зулейха» по поэме татарского средневекового поэта Кула Гали

Элементы костюма Эльвиры Юнусовой для роли в спектакле «Юсуф и Зулейха» по поэме татарского средневекового поэта Кула Гали

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Элемент костюма Зайтуны Бикбулатовой для роли императрицы Екатерины II в спектакле «Салават» по трагедии Мустая Карима

Элемент костюма Зайтуны Бикбулатовой для роли императрицы Екатерины II в спектакле «Салават» по трагедии Мустая Карима

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Макет здания Башдрамтеатра, главный вход

Макет здания Башдрамтеатра, главный вход

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Макет здания Башдрамтеатра, восточное крыло

Макет здания Башдрамтеатра, восточное крыло

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Спектакль «Зулейха открывает глаза» главного режиссера театра Айрата Абушахманова по одноименному роману Гузель Яхиной был удостоен специальной премии жюри национальной театральной премии «Золотая маска» за сценическое прочтение произведения. Также он был номинирован на премию в пяти номинациях

Спектакль «Зулейха открывает глаза» главного режиссера театра Айрата Абушахманова по одноименному роману Гузель Яхиной был удостоен специальной премии жюри национальной театральной премии «Золотая маска» за сценическое прочтение произведения. Также он был номинирован на премию в пяти номинациях

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Трое из пяти народных артистов СССР из Башкирии представляли Башдрамтеатр, в их числе - актер, директор, художественный руководитель и главный режиссер театра Арслан Мубаряков

Трое из пяти народных артистов СССР из Башкирии представляли Башдрамтеатр, в их числе - актер, директор, художественный руководитель и главный режиссер театра Арслан Мубаряков

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Еще одним из знаменитых артистов Башдрама был народный артист Башкирской АССР, Татарстана и РСФСР Фидан Гафаров, выступавший на сцене театра с 1967 года. Кроме актерства, Фидан Гафаров известен как певец. Ушел из жизни весной прошлого года. Справа — первый бюст в память об артисте, выполненный татарстанским художником Халитом Миннигалиевым

Еще одним из знаменитых артистов Башдрама был народный артист Башкирской АССР, Татарстана и РСФСР Фидан Гафаров, выступавший на сцене театра с 1967 года. Кроме актерства, Фидан Гафаров известен как певец. Ушел из жизни весной прошлого года. Справа — первый бюст в память об артисте, выполненный татарстанским художником Халитом Миннигалиевым

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Оркестр театра готовится к репетиции спектакля

Оркестр театра готовится к репетиции спектакля

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Декорации к предстоящему спектаклю Башдрамтеатра

Декорации к предстоящему спектаклю Башдрамтеатра

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Зрительный зал Башдрамтеатра (Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури)

Зрительный зал Башдрамтеатра (Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури)

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

В боковом кармане сцены хранятся декорации

В боковом кармане сцены хранятся декорации

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Неотъемлемой частью театрального реквизита остается бутафория. На фото — башкирский праздничный стол

Неотъемлемой частью театрального реквизита остается бутафория. На фото — башкирский праздничный стол

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Актриса Зиляра Юлтаева (на переднем плане) в гримерке театра

Актриса Зиляра Юлтаева (на переднем плане) в гримерке театра

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Репетиция перед очередным спектаклем Башдрамтеатра

Репетиция перед очередным спектаклем Башдрамтеатра

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Репетиция оркестра Башдрамтеатра

Репетиция оркестра Башдрамтеатра

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

