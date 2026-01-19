19.01.2026, 12:33

С чего начинается сцена Башдрамтеатр провел экскурсию для будущих артистов

17 января — в день рождения реформатора театра Константина Станиславского — в России впервые отмечался День артиста. К профессиональному празднику Башкирский драматический театр провел участникам театрального кружка Башкирской гимназии-интерната имени Рами Гарипова экскурсию по закулисью и музею. С кого начинался театр, почему его первые афиши печатались на латинице и во что одевались актрисы и актеры на сцене — в фотогалерее «Ъ-Уфа».