Крест, вода и лед

Крещение Господне — в фоторепортаже «Ъ-Урал»

В Свердловской области в ночь на 19 января начались крещенские купания. Как православные отметили Крещение Господне — фоторепортаж «Ъ-Урал».
Крещенские купания в Свердловской области: в купели на озере Исетское в Среднеуральске

Крещенские купания в Свердловской области: в купели на озере Исетское в Среднеуральске

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Крещенские купания в Екатеринбурге: в купели на озере Шарташ

Крещенские купания в Екатеринбурге: в купели на озере Шарташ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздник Крещения Господня (Богоявления). Верующая во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды

Праздник Крещения Господня (Богоявления). Верующая во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (справа) во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе в Екатеринбурге

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (справа) во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Верующая во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе в Екатеринбурге

Верующая во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Верующая во время Великого освящения воды у Иоанно-Предтеченского кафедрального собора в Екатеринбурге

Верующая во время Великого освящения воды у Иоанно-Предтеченского кафедрального собора в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе в Екатеринбурге

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Крещенские купания в Свердловской области: чин освящения воды у купели в Среднеуральске

Крещенские купания в Свердловской области: чин освящения воды у купели в Среднеуральске

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Исетское в Среднеуральске

Крещенские купания в купели на озере Исетское в Среднеуральске

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Крещенские купания в купели на озере Исетское в Среднеуральске

Крещенские купания в купели на озере Исетское в Среднеуральске

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Иерей Андрей Сибирцев (слева), настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Среднеуральске, во время богослужения у купели на озере Исетское

Иерей Андрей Сибирцев (слева), настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Среднеуральске, во время богослужения у купели на озере Исетское

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

