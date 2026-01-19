Урал / Фото 19.01.2026, 12:24 Крест, вода и лед Крещение Господне — в фоторепортаже «Ъ-Урал» В Свердловской области в ночь на 19 января начались крещенские купания. Как православные отметили Крещение Господне — фоторепортаж «Ъ-Урал». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Крещенские купания в Свердловской области: в купели на озере Исетское в Среднеуральске Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Крещенские купания в Екатеринбурге: в купели на озере Шарташ Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Праздник Крещения Господня (Богоявления). Верующая во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (справа) во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Верующая во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Верующая во время Великого освящения воды у Иоанно-Предтеченского кафедрального собора в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Крещенские купания в Свердловской области: чин освящения воды у купели в Среднеуральске Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Крещенские купания в купели на озере Исетское в Среднеуральске Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Крещенские купания в купели на озере Исетское в Среднеуральске Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Иерей Андрей Сибирцев (слева), настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Среднеуральске, во время богослужения у купели на озере Исетское Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Следующая фотография 1 / 24 Крещенские купания в Свердловской области: в купели на озере Исетское в Среднеуральске Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Крещенские купания в Екатеринбурге: в купели на озере Шарташ Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Праздник Крещения Господня (Богоявления). 