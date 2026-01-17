Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Весь фокус в эмоциях

Фотограф «Коммерсанта» Валентина Певцова стала победителем международного конкурса

Фотокорреспондент издания «Коммерсантъ» Валентина Певцова вошла в число победителей международного конкурса World Sports Photography Awards в категории «Зимние виды спорта». Жюри отметило ее фотографию с изображением знаменитой петербургской команды по синхронному катанию «Парадиз». Снимок был сделан во время чемпионата России в феврале 2025 года. Валентина Певцова больше пяти лет документирует главные спортивные события города. Самые яркие ее работы — в галерее «Ъ Северо-Запад».
Фотография Валентины Певцовой, которая была отмечена жюри как «выдающееся достижение» на международном конкурсе World Sports Photography Awards. Участницы команды «Парадиз» (Санкт-Петербург) во время выступления на Всероссийских соревнованиях по синхронному катанию на коньках

Мультимедиа

