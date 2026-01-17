17.01.2026, 12:52

Весь фокус в эмоциях Фотограф «Коммерсанта» Валентина Певцова стала победителем международного конкурса

Фотокорреспондент издания «Коммерсантъ» Валентина Певцова вошла в число победителей международного конкурса World Sports Photography Awards в категории «Зимние виды спорта». Жюри отметило ее фотографию с изображением знаменитой петербургской команды по синхронному катанию «Парадиз». Снимок был сделан во время чемпионата России в феврале 2025 года. Валентина Певцова больше пяти лет документирует главные спортивные события города. Самые яркие ее работы — в галерее «Ъ Северо-Запад».