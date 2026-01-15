15.01.2026, 10:39

Морозный Челябинск На Южный Урал пришли аномальные холода

Гидрометцентр Челябинской области объявил предупреждение о сильных морозах с 14 по 17 января. Среднесуточная температура воздуха в эти дни прогнозируется ниже климатической нормы на 7 и более градусов Цельсия. Ночью и утром 15 января столбик термометра в ряде районов опускался до – 40°С. В Челябинске, Копейске, Кыштыме, Магнитогорске и других муниципалитетах области отменили занятия в школах для учеников с 1 по 11 классы первой и второй смен. Как Челябинск переживает морозы — в фотогалерее „Ъ-Южный Урал“.