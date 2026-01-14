Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Старый новый снег

Прогулка по Краснодару, который погряз в сугробах

В ночь на понедельник, 12 января, в столице Кубани начался снегопад, который продолжался много часов. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов, выпало более 28 см снега, а специалисты и техника в круглосуточном режиме расчищают дороги и тротуары, ведут обработку проезжих частей и пешеходных зон от гололеда. Наш корреспондент 13 января совершил прогулку по зимнему городу. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Кубань».
Чистить дворовые территории — обязанность управляющих компаний, с чем они, очевидно, не справляются. Многие автовладельцы предпочли не выезжать в эти дни в город на личном транспорте. На фото — двор обычной девятиэтажки на Гидрострое

Чистить дворовые территории — обязанность управляющих компаний, с чем они, очевидно, не справляются. Многие автовладельцы предпочли не выезжать в эти дни в город на личном транспорте. На фото — двор обычной девятиэтажки на Гидрострое

Фото: Дмитрий Михеенко

Зато детвора с радостью пользуется прелестями зимы, используя в качестве горок подходящие для этого сооружения

Зато детвора с радостью пользуется прелестями зимы, используя в качестве горок подходящие для этого сооружения

Фото: Дмитрий Михеенко

Одна из двух дорог в густонаселенный микрорайон Гидростроителей представляет собой месиво из снежной каши

Одна из двух дорог в густонаселенный микрорайон Гидростроителей представляет собой месиво из снежной каши

Фото: Дмитрий Михеенко

Перекресток улиц Ставропольской и Селезнева, где постоянные автомобильные пробки

Перекресток улиц Ставропольской и Селезнева, где постоянные автомобильные пробки

Фото: Дмитрий Михеенко

Перекресток улиц Ставропольской и Селезнева, где постоянные автомобильные пробки

Перекресток улиц Ставропольской и Селезнева, где постоянные автомобильные пробки

Фото: Дмитрий Михеенко

Спуск в подземный переход на Старокубанском кольце

Спуск в подземный переход на Старокубанском кольце

Фото: Дмитрий Михеенко

По тротуарам ходят специально обученные люди и посыпают снег песком

По тротуарам ходят специально обученные люди и посыпают снег песком

Фото: Дмитрий Михеенко

Люди тонут в снежной каше на переходе возле Кубанского госуниверситета

Люди тонут в снежной каше на переходе возле Кубанского госуниверситета

Фото: Дмитрий Михеенко

Возле супермаркета известной сети одинокий сотрудник чистит наледь штыковой лопатой

Возле супермаркета известной сети одинокий сотрудник чистит наледь штыковой лопатой

Фото: Дмитрий Михеенко

Трамвайные пути проезжающие по ним трамваи «чистят» сами. Зато машинам удобно сокращать путь по трамвайным маршрутам, не портя подвеску о брусчатку

Трамвайные пути проезжающие по ним трамваи «чистят» сами. Зато машинам удобно сокращать путь по трамвайным маршрутам, не портя подвеску о брусчатку

Фото: Дмитрий Михеенко

Автобусы буксуют на остановке возле Кооперативного рынка

Автобусы буксуют на остановке возле Кооперативного рынка

Фото: Дмитрий Михеенко

Тротуар на центральной улице Гоголя не знает уборки. Пешеходы сами протоптали дорожки

Тротуар на центральной улице Гоголя не знает уборки. Пешеходы сами протоптали дорожки

Фото: Дмитрий Михеенко

Так выглядела в полдень 13 января главная улица Краснодара — Красная (возле краевой филармонии)

Так выглядела в полдень 13 января главная улица Краснодара — Красная (возле краевой филармонии)

Фото: Дмитрий Михеенко

И на все это меланхолично «взирает» занесенный снегом Григорий Пономаренко

И на все это меланхолично «взирает» занесенный снегом Григорий Пономаренко

Фото: Дмитрий Михеенко

А это тротуары на улице Красной

А это тротуары на улице Красной

Фото: Дмитрий Михеенко

Снегоуборочные машины в сопровождении сотрудников ГИБДД

Снегоуборочные машины в сопровождении сотрудников ГИБДД

Фото: Дмитрий Михеенко

Так выглядела улица Красная после проезда снегоуборочных машин

Так выглядела улица Красная после проезда снегоуборочных машин

Фото: Дмитрий Михеенко

У мэрии все почищено

У мэрии все почищено

Фото: Дмитрий Михеенко

Однако главная городская площадь 13 января представляла собой заснеженное поле

Однако главная городская площадь 13 января представляла собой заснеженное поле

Фото: Дмитрий Михеенко

Бульварная часть улицы Красной в антураже новогодних световых конструкций от Сергея Галицкого

Бульварная часть улицы Красной в антураже новогодних световых конструкций от Сергея Галицкого

Фото: Дмитрий Михеенко

Главный перекресток города — Красная и Северная

Главный перекресток города — Красная и Северная

Фото: Дмитрий Михеенко

Нам том же месте в тот же час

Нам том же месте в тот же час

Фото: Дмитрий Михеенко

Шурик и Лидочка в укрытии новогодней ели

Шурик и Лидочка в укрытии новогодней ели

Фото: Дмитрий Михеенко

Хранительница Краснодара — святая Екатерина со снежным воротником на плечах

Хранительница Краснодара — святая Екатерина со снежным воротником на плечах

Фото: Дмитрий Михеенко

И снова снегоуборочная техника в районе ЖК «Центр города»

И снова снегоуборочная техника в районе ЖК «Центр города»

Фото: Дмитрий Михеенко

Когда включается новогодняя иллюминация на Красной, снег перестает быть проблемой

Когда включается новогодняя иллюминация на Красной, снег перестает быть проблемой

Фото: Дмитрий Михеенко

Перекресток Красной и Гаврилова

Перекресток Красной и Гаврилова

Фото: Дмитрий Михеенко

В Чистяковской роще снег на своем месте

В Чистяковской роще снег на своем месте

Фото: Дмитрий Михеенко

Улица Жлобы снегоуборочной техники не видывала

Улица Жлобы снегоуборочной техники не видывала

Фото: Дмитрий Михеенко

Зато возле парка Галицкого царит праздничная атмосфера

Зато возле парка Галицкого царит праздничная атмосфера

Фото: Дмитрий Михеенко

Декоративные платаны смотрятся пришельцами в занесенном сугробами городе

Декоративные платаны смотрятся пришельцами в занесенном сугробами городе

Фото: Дмитрий Михеенко

