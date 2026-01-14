14.01.2026, 09:37

Старый новый снег Прогулка по Краснодару, который погряз в сугробах

В ночь на понедельник, 12 января, в столице Кубани начался снегопад, который продолжался много часов. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов, выпало более 28 см снега, а специалисты и техника в круглосуточном режиме расчищают дороги и тротуары, ведут обработку проезжих частей и пешеходных зон от гололеда. Наш корреспондент 13 января совершил прогулку по зимнему городу. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Кубань».