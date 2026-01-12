Урал / Фото 12.01.2026, 22:46 Фестиваль «Старый новый рок» Фоторепортаж «Ъ-Урал» В Екатеринбурге 11 января прошел фестиваль «Старый новый рок», на котором выступили 25 групп. Музыканты и зрители — в фоторепортаже «Ъ-Урал». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фестиваль «Старый новый рок-2026» прошел в культурном центре «Урал» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа Cantadora Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа «Т.Э.Т. и Ко» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа «Аполоджайз» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Выступление группы Patrick Cash Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа Yulchi Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Зрители Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа Way Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа "Быдлоцыкл" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа «Апофеоз» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа "Мытищи в огне" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа «Друнк» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Зрители Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа "Топ". Евгений Горенбург Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа «Поезд на юг» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа "Быдлоцыкл" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа «Песочница имени меня» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Волонтеры Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа "Запрещенные барабанщики" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа Patrick Cash Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа "Авангард Леонтьев" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Выступление группы "Быдлоцыкл" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа Yulchi Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа "Р. Б. А." Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская "Группа снов" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Зрительница Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа "Сова" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Зрители Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа "Запрещенные барабанщики" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа "Мытищи в огне" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Фестиваль «Старый новый рок-2026» в культурном центре «Урал» в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 31 Фестиваль «Старый новый рок-2026» прошел в культурном центре «Урал» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа Cantadora Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа «Т.Э.Т. и Ко» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа «Аполоджайз» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Выступление группы Patrick Cash Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа Yulchi Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Зрители Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа Way Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа "Быдлоцыкл" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа «Апофеоз» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа "Мытищи в огне" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа «Друнк» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Зрители Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа "Топ". Евгений Горенбург Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа «Поезд на юг» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа "Быдлоцыкл" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа «Песочница имени меня» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Волонтеры Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа "Запрещенные барабанщики" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа Patrick Cash Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа "Авангард Леонтьев" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Выступление группы "Быдлоцыкл" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа Yulchi Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа "Р. Б. А." Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская "Группа снов" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Зрительница Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа "Сова" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Зрители Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа "Запрещенные барабанщики" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Группа "Мытищи в огне" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Фестиваль «Старый новый рок-2026» в культурном центре «Урал» в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская