Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фестиваль «Старый новый рок»

Фоторепортаж «Ъ-Урал»

В Екатеринбурге 11 января прошел фестиваль «Старый новый рок», на котором выступили 25 групп. Музыканты и зрители — в фоторепортаже «Ъ-Урал».
Предыдущая фотография
Фестиваль «Старый новый рок-2026» прошел в культурном центре «Урал»

Фестиваль «Старый новый рок-2026» прошел в культурном центре «Урал»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа Cantadora

Группа Cantadora

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Т.Э.Т. и Ко»

Группа «Т.Э.Т. и Ко»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Аполоджайз»

Группа «Аполоджайз»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление группы Patrick Cash

Выступление группы Patrick Cash

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа Yulchi

Группа Yulchi

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители

Зрители

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа Way

Группа Way

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа &quot;Быдлоцыкл&quot;

Группа "Быдлоцыкл"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Апофеоз»

Группа «Апофеоз»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа &quot;Мытищи в огне&quot;

Группа "Мытищи в огне"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Друнк»

Группа «Друнк»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители

Зрители

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа &quot;Топ&quot;. Евгений Горенбург

Группа "Топ". Евгений Горенбург

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Поезд на юг»

Группа «Поезд на юг»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа &quot;Быдлоцыкл&quot;

Группа "Быдлоцыкл"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Песочница имени меня»

Группа «Песочница имени меня»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Волонтеры

Волонтеры

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа &quot;Запрещенные барабанщики&quot;

Группа "Запрещенные барабанщики"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа Patrick Cash

Группа Patrick Cash

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа &quot;Авангард Леонтьев&quot;

Группа "Авангард Леонтьев"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление группы &quot;Быдлоцыкл&quot;

Выступление группы "Быдлоцыкл"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа Yulchi

Группа Yulchi

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа &quot;Р. Б. А.&quot;

Группа "Р. Б. А."

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

&quot;Группа снов&quot;

"Группа снов"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрительница

Зрительница

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа &quot;Сова&quot;

Группа "Сова"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители

Зрители

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа &quot;Запрещенные барабанщики&quot;

Группа "Запрещенные барабанщики"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа &quot;Мытищи в огне&quot;

Группа "Мытищи в огне"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль «Старый новый рок-2026» в культурном центре «Урал» в Екатеринбурге

Фестиваль «Старый новый рок-2026» в культурном центре «Урал» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Следующая фотография
1 / 31

Фестиваль «Старый новый рок-2026» прошел в культурном центре «Урал»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа Cantadora

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Т.Э.Т. и Ко»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Аполоджайз»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление группы Patrick Cash

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа Yulchi

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа Way

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа "Быдлоцыкл"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Апофеоз»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа "Мытищи в огне"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Друнк»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа "Топ". Евгений Горенбург

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Поезд на юг»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа "Быдлоцыкл"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Песочница имени меня»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Волонтеры

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа "Запрещенные барабанщики"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа Patrick Cash

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа "Авангард Леонтьев"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление группы "Быдлоцыкл"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа Yulchi

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа "Р. Б. А."

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

"Группа снов"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрительница

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа "Сова"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа "Запрещенные барабанщики"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа "Мытищи в огне"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль «Старый новый рок-2026» в культурном центре «Урал» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд