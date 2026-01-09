09.01.2026, 00:08

За Рождественской звездой В Рыбинске широко отметили один из главных христианских праздников

Около 10 тысяч человек приняли участие в праздновании Рождества Христова в Рыбинске Ярославской области. Центральным событием праздника стало шествие по улицам исторического центра. Его участники несли рождественские звезды, пели колядки и духовные песнопения. Возглавили шествие волхвы с живым верблюдом, также можно было увидеть и обитателей рождественского вертепа. Как это было, в фотогалерее «Ъ-Ярославль».