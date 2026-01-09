Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
За Рождественской звездой

В Рыбинске широко отметили один из главных христианских праздников

Около 10 тысяч человек приняли участие в праздновании Рождества Христова в Рыбинске Ярославской области. Центральным событием праздника стало шествие по улицам исторического центра. Его участники несли рождественские звезды, пели колядки и духовные песнопения. Возглавили шествие волхвы с живым верблюдом, также можно было увидеть и обитателей рождественского вертепа. Как это было, в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
Шествие &quot;За Рождественской звездой&quot; началось в 16 часов

Шествие "За Рождественской звездой" началось в 16 часов

Фото: Администрация Рыбинска

Возглавляли колонну волхвы с верблюдом

Возглавляли колонну волхвы с верблюдом

Фото: Администрация Рыбинска

Квадроцикл вез передвижную звонницу

Квадроцикл вез передвижную звонницу

Фото: Администрация Рыбинска

Рождественский звон на улицах Рыбинска

Рождественский звон на улицах Рыбинска

Фото: Администрация Рыбинска

Колонну сопровождали фольклорные коллективы из Рыбинска, Москвы, Мышкина, Твери и Ярославля

Колонну сопровождали фольклорные коллективы из Рыбинска, Москвы, Мышкина, Твери и Ярославля

Фото: Администрация Рыбинска

Главным атрибутом праздника стали рождественские звезды

Главным атрибутом праздника стали рождественские звезды

Фото: Администрация Рыбинска

Живыми декорациями праздника стали старинные вывески Рыбинска

Живыми декорациями праздника стали старинные вывески Рыбинска

Фото: Администрация Рыбинска

Большую часть шествие прошло по улице Крестовой, центральной улице Рыбинска

Большую часть шествие прошло по улице Крестовой, центральной улице Рыбинска

Фото: Владимир Лебедев

Специально для праздника были сшиты традиционные народные костюмы

Специально для праздника были сшиты традиционные народные костюмы

Фото: Владимир Лебедев

В шествии приняло участие множество детей

В шествии приняло участие множество детей

Фото: Администрация Рыбинска

Волхвы на Крестовой

Волхвы на Крестовой

Фото: Владимир Лебедев

Для праздника были сделаны фигуры ангелов

Для праздника были сделаны фигуры ангелов

Фото: Администрация Рыбинска

Оживший вертеп в Рыбинске

Оживший вертеп в Рыбинске

Фото: Владимир Лебедев

Архитектурная подсветка зданий помогала создавать атмосферу праздника

Архитектурная подсветка зданий помогала создавать атмосферу праздника

Фото: Владимир Лебедев

Святочные гуляния на Красной площади

Святочные гуляния на Красной площади

Фото: Владимир Лебедев

Фольклорные коллективы исполняли колядки и народные песни

Фольклорные коллективы исполняли колядки и народные песни

Фото: Владимир Лебедев

Фотозона под Рождественской елью

Фотозона под Рождественской елью

Фото: Администрация Рыбинска

Многие приходили на праздник семьями

Многие приходили на праздник семьями

Фото: Владимир Лебедев

Рождественский спектакль

Рождественский спектакль

Фото: Администрация Рыбинска

Красная площадь была полна людей

Красная площадь была полна людей

Фото: Администрация Рыбинска

Спектакль по мотивам сказки Гофмана &quot;Щелкунчик&quot;

Спектакль по мотивам сказки Гофмана "Щелкунчик"

Фото: Администрация Рыбинска

Мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков (справа)

Мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков (справа)

Фото: Администрация Рыбинска

