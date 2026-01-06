Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Потери 2025 года

Памяти известных уральцев

Уральские политики, бизнесмены, спортсмены, деятели науки и культуры, которые ушли из жизни в 2025 году — в фотогалерее «Ъ-Урал».
В январе 2025 года в Екатеринбурге в возрасте 70 лет умер почетный профессор УрФУ Александр Перцев, который в 1995-2014 годах возглавлял философский факультет УрГУ

Фото: Пресс-служба УрФУ

В феврале 2025 года в возрасте 80 лет умер клирик Нижнетагильской епархии, доктор медицинских наук и профессор, преподаватель Свердловского областного медколледжа, протоиерей Сергей Вогулкин

Фото: Екатеринбургская епархия

В марте 2025 года умер на 61-м году жизни Андрей Мартемьянов. Он был главным тренером ХК «Автомобилист» с 2018 по 2020 год. При нем клуб дважды выходил в плей-офф Кубка Гагарина, занял первое место в Восточной конференции КХЛ, выдал серию из 18 победных матчей подряд

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

В мае 2025 года умер первый детский анестезиолог Свердловской области Евгений Девайкин, который внес значительный вклад в развитие детской анестезиологии и реаниматологии

Фото: Минздрав Свердловской области

В Париже (Франция) 27 мая на 96 году жизни скончалась Мария Иванова-Татищева. Она приходится правнучкой в шестом колене одному из основателей Екатеринбурга Василию Татищеву

Фото: татищев.рус

В возрасте 47 лет в июле в Екатеринбурге умер поэт, актер, основатель и лидер фолк-рок группы «Сечень» Илья Махотин, сын художника Виктора Махотина

Фото: Паблик группы «Сечень» во «ВКонтакте»

Жена уральского политика и бизнесмена Антона Бакова Марина Бакова скончалась 22 июля. Она была владелицей сети магазинов европейской одежды Steilmann

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В Москве на 93-ем году жизни умер режиссер Валерий Усков (на фото слева), уроженец Свердловска и выпускник журфака УрГУ

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

В ночь на 30 сентября на 59 году жизни скоропостижно скончался Олег Павлович — член Союза журналистов России, преподаватель Уральского федерального университета (УрФУ), ветеран боевых действий на Северном Кавказе, подполковник запаса внутренней службы ГУФСИН

Фото: Свердловский творческий союз журналистов

На 93 году жизни в Екатеринбурге умерла уральская тележурналистка Элла Эркомайшвили. В профессиональной среде она считается легендой Свердловского телевидения. Много лет она работала корреспондентом программы «Время» на Урале

Фото: Свердловский творческий союз журналистов

На 99-м году жизни в Екатеринбурге умерла основательница Литературного квартала и Камерного театра Лидия Худякова

Фото: архив МАУК «Объединенный музей писателей Урала» / Объединенный музей писателей Урала

30 ноября в возрасте 85 лет ушла из жизни Галина Карполь, мастер спорта СССР, заслуженный тренер и тренер команды «Уралочка»

Фото: Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Евгений Букреев (на фото слева) скончался на 75-ом году жизни в октябре 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В Екатеринбурге в возрасте 86 лет скончался почетный гражданин города Сергей Дабахов. Он внес значительный вклад в развитие химической промышленности, возглавляя ОАО «Завод Уралтехгаз» (затем российско-германским ОАО «Линде Уралтехгаз»)

Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы

На 77-м году жизни скончался председатель Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга в почетной отставке Николай Мирошниченко

Фото: Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга

На 38-м году жизни не стало бывшего министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка (АПК) Свердловской области Артема Бахтерева. Он возглавлял министерство в 2020-2023 годах

Фото: све.рф

Первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области, заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук Сергей Турков скончался 10 марта. Он умер на 64-м году жизни после продолжительной болезни

Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

