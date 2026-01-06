Потери 2025 года

В марте 2025 года умер на 61-м году жизни Андрей Мартемьянов. Он был главным тренером ХК «Автомобилист» с 2018 по 2020 год. При нем клуб дважды выходил в плей-офф Кубка Гагарина, занял первое место в Восточной конференции КХЛ, выдал серию из 18 победных матчей подряд

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов