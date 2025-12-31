Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Верни мне мой 2006-й

События и лица Черноземья 20 лет назад

Едва ли не каждый хочет вернуть 2007-й, но «Ъ-Черноземье» в свойственной ему манере решил пойти дальше, копнуть глубже. В преддверии нового 2026 года мы вспомнили, какой была общественно-политическая жизнь Воронежа и Черноземья ровно два десятилетия назад. На снимках из 2006-го: действующие и «отставные» политические деятели, сегодняшние ньюсмейкеры на ранних этапах карьеры, неподдельные эмоции, нравы и быт середины «нулевых». Яркие и эксклюзивные кадры из архива редакции — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
Общегарнизонный инструктаж и развод сил и средств милиции в декабре 2006-го на площади Ленина в Воронеже на фоне главной городской новогодней елки. С марта 2011-го милиция в России станет полицией, а с 1 января 2012-го вся милицейская символика станет недействительной. На главной площади Воронежа с 2009-го года начнут устанавливать искусственную ель

Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов

Сергей Чижов в марте 2006-го. Господин Чижов представляет Воронежскую область в Государственной думе РФ с 2003 года. В нынешнем восьмом созыве он состоит в комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов

Андрей Соболев в 2006 году получил повышение и был назначен руководителем главного управления экономического развития Воронежской области. Сейчас господин Соболев является генеральным директором АО «СЗ "ДСК"». Совсем недавно, 24 декабря, он также был избран вице-спикером Воронежской городской думы

Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов

Весенний вечер в Воронеже. Тогда в городе еще ходило несколько десятков трамваев, и на улицах было значительно меньше автомобилей. Трамвайную систему в Воронеже полностью демонтируют и закроют к апрелю 2009-го

Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов

Первый и последний российский вице-президент (1991-1993 гг.), а также первый избранный губернатор Курской области (1996-2000 гг.) Александр Руцкой — в редакции «Ъ-Воронеж». Слева на фото — нынешний руководитель воронежского ЦУРа Андрей Черваков

Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов

В апреле в Воронежском областном суде начался процесс по делу об убийстве перуанского студента строительного университета (ВГАСУ) Энрике Анхелиса Уртадо. Перед судом предстали 13 человек, шестеро из них были помещены под стражу. Главный фигурант, 19-летний Игорь Павлюк, получит 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов

Задержание участников пикета «лимоновцев» у здания Сбербанка в Воронеже. Пикетчики приковали себя к воротам и требовали «вернуть вклады народу», после чего перешли к политическим лозунгам. В апреле 2007-го Мосгорсуд признает Национал-большевистскую партию (НБП) экстремистской организацией и запретит ее деятельность на территории РФ. (организация запрещена в РФ или ликвидирована)

Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов

Бывший глава администрации (1993–1996 гг.) и губернатор (1996–2009 гг.) Орловской области Егор Строев с бокалом. С марта 2009-го господина Строев изберут представителем правительства Орловской области в Совете Федерации, а в 2014-м в возрасте 77 лет он оставит парламентскую деятельность

Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов

Мэр Воронежа (2004–2008 гг.) Борис Скрынников (в центре) участвует в субботнике. Господин Скрынников был избран главой города, получив 23,1% голосов избирателей. В борьбе за кресло мэра он обошел Ивана Образцова и Виктора Витинника, что стало неожиданностью для политических элит. Выборы 2008 года Борис Скрынников проиграет спикеру гордумы Сергею Колиуху, набрав только 5,8% голосов

Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов  /  купить фото

Федор Бондарчук готовится к съемке в художественном фильме «Я остаюсь» режиссера Карена Оганесяна. Картину сняли в меловом карьере неподалеку от села Копанище Острогожского района Воронежской области. Премьера состоится в апреле 2007-го. Главную роль в фильме исполнил актер Андрей Краско (1957–2006 гг.), она станет последней в карьере артиста

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Промоушен на XI выставке «Агропром» в Воронеже. Надпись на юбках девушек: «Поднимем сельское хозяйство». По оценкам организаторов, выставка по сравнению с предыдущим годом выросла на 40%. В ней принимают участие 150 компаний из 18 регионов РФ, а также ближнего и дальнего зарубежья

Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов

Главный редактор (1994–2010 гг.) газеты «Коммуна» Виталий Жихарев (слева) и губернатор Воронежской области (2000–2009 гг.) Владимир Кулаков на совещании в областной администрации. Весной 2010-го, уже при губернаторе Алексее Гордееве, Виталий Жихарев обнародует письма из управления по делам печати и СМК с указаниями, какие публикации размещать, а какие темы не затрагивать. Санкции за ослушание подразумевают вплоть до увольнения. Спустя несколько месяцев господин Жихарев по собственному желанию сложит полномочия главы реготделения Союза журналистов России

Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов

Нынешний губернатор Воронежской области Александр Гусев в 2006-м трудился техническим директором ОАО «Воронежсинтезкаучук» (входит в состав СИБУРа). В следующем году господин Гусев возглавит предприятие, а с 2009-го начнет политическую карьеру на посту заместителя председателя правительства Воронежской области — руководителя департамента промышленности, транспорта и связи

Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов

Новый логотип МТС — реклама на фасаде универмага «Россия» в Воронеже. Ребрендинг с «вирусными» публикациями в медиа тогда широко обсуждался и значительно повысил узнаваемость оператора. От логотипа-яйца МТС откажется только в 2023 году. Универмаг «Россия» начнут сносить в декабре 2009-го, и в течение года год на его месте будет торжественно открыта вторая очередь ТРЦ «Галерея Чижова»

Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов

Реклама газированного напитка «Фанта» на троллейбусе в Воронеже — снимок сделан на Средне-Московской улице в центре города. Созданную в нацистской Германии в 1940 году «Фанту» выпускает корпорация Coca-Cola. Летом 2022-го, спустя несколько месяцев после начала СВО компания заявит, что больше не будет производить и продавать напитки в России

Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов

Исправительная колония №1 строгого режима в городе Семилуки Воронежской области. Заключенный несет свежий хлеб из пекарни

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Народная артистка России Нина Русланова раздает автографы на вокзале Воронеж-1 на съемках телесериала «Путейцы». В массовке были задействованы около 200 жителей города. После двух инсультов в 2009 и 2014 годах Нина Русланова отойдет от активной творческой деятельности. Актриса театра и кино уйдет из жизни на 76-м году 21 ноября 2021-го

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Губернатор Воронежской области (2000–2009 гг.) Владимир Кулаков активно жестикулирует во время выступления. В 2013-м ему предъявят обвинение в превышении полномочий по делу «Воронежинвеста». В декабре 2016-го уголовное преследование прекратят по нереабилитирующим обстоятельствам — за истечением сроков давности. Владимир Кулаков исчезнет из политической жизни региона и страны

Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов

Глава администрации (1998–2018 гг.) Липецкой области Олег Королев. В мае 2021 года господин Королев устроит в Липецке ДТП на Lexus LX 570 миллиардера и владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина. Экс-губернатора задержат сотрудники ГИБДД, он откажется от прохождения медосвидетельствования. В конце июня Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Олега Королева в статусе представителя от исполнительной власти Липецкой области

Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов  /  купить фото

Двукратный олимпийский чемпион (1996, 2000 г.), пятикратный чемпион мира по прыжкам в воду Дмитрий Саутин. В 2008-м он станет единственным в истории обладателем восьми олимпийских наград в этой дисциплине. Чемпион десятилетиями мечтает, чтобы в родном Воронеже появился дворец водных видов спорта с подходящей инфраструктурой. По последним данным, строительство объекта может начаться в 2026-м

Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов  /  купить фото

Заслуженный артист России Сергей Безруков (справа) на торжественном открытии памятника поэту Сергею Есенину в Воронеже. В 2008-м господин Безруков получит звание народного артиста РФ, а в 2014-м станет художественным руководителем Московского губернского театра. В 2012-м при поддержке Сергея Безрукова в Воронеже откроется негосударственный Народный музей Сергея Есенина

Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов

Жорж Ильин, ранее управлявший аэропортом «Манас» в Киргизии, назначен руководителем аэропорта «Воронеж». Решение было продиктовано тем, что аэропорту требовалась реконструкция. В ближайшие годы «Воронежавиа» скатится в убытки, а господин Ильин перейдет на должность замгендиректора авиакомпании «Полет». Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Полета» весной 2015-го. С 24 февраля 2022 года в Международном аэропорту Воронеж имени Петра I действует режим ограничения полетов в связи с СВО

Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов  /  купить фото

