31.12.2025, 12:37

Верни мне мой 2006-й События и лица Черноземья 20 лет назад

Едва ли не каждый хочет вернуть 2007-й, но «Ъ-Черноземье» в свойственной ему манере решил пойти дальше, копнуть глубже. В преддверии нового 2026 года мы вспомнили, какой была общественно-политическая жизнь Воронежа и Черноземья ровно два десятилетия назад. На снимках из 2006-го: действующие и «отставные» политические деятели, сегодняшние ньюсмейкеры на ранних этапах карьеры, неподдельные эмоции, нравы и быт середины «нулевых». Яркие и эксклюзивные кадры из архива редакции — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».