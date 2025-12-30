Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
И вот, Уфа нарядная

Как столицу Башкирии украсили к Новому году

Столицу Башкирии подготовили и украсили к встрече нового, 2026 года. Праздничное настроение и уличная красота — в фотогалерее «Ъ-Уфа».
Еловые ветки с новогодними игрушками

Еловые ветки с новогодними игрушками

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Новогодняя елка на площади перед ГКЗ «Башкортостан»

Новогодняя елка на площади перед ГКЗ «Башкортостан»

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на открытии новогоднего городка на площади перед горсоветом

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на открытии новогоднего городка на площади перед горсоветом

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Украшенный к Новому году фонтан «Часы»

Украшенный к Новому году фонтан «Часы»

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Новогодний городок перед горсоветом

Новогодний городок перед горсоветом

Фото: пресс-служба Ратмира Мавлиева

Семья на фоне новогодней инсталляции

Семья на фоне новогодней инсталляции

Фото: пресс-служба Ратмира Мавлиева

Резиденция Деда Мороза в Уфе

Резиденция Деда Мороза в Уфе

Фото: пресс-служба Ратмира Мавлиева

Новогодний парад автомобилей

Новогодний парад автомобилей

Фото: пресс-служба Ратмира Мавлиева

Гирлянды на деревьях

Гирлянды на деревьях

Фото: пресс-служба Ратмира Мавлиева

