30.12.2025, 13:06

И вот, Уфа нарядная Как столицу Башкирии украсили к Новому году

Столицу Башкирии подготовили и украсили к встрече нового, 2026 года. Праздничное настроение и уличная красота — в фотогалерее «Ъ-Уфа».