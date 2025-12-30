Башкортостан / Фото 30.12.2025, 13:06 И вот, Уфа нарядная Как столицу Башкирии украсили к Новому году Столицу Башкирии подготовили и украсили к встрече нового, 2026 года. Праздничное настроение и уличная красота — в фотогалерее «Ъ-Уфа». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Еловые ветки с новогодними игрушками Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Новогодняя елка на площади перед ГКЗ «Башкортостан» Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на открытии новогоднего городка на площади перед горсоветом Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Украшенный к Новому году фонтан «Часы» Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Новогодний городок перед горсоветом Фото: пресс-служба Ратмира Мавлиева Семья на фоне новогодней инсталляции Фото: пресс-служба Ратмира Мавлиева Резиденция Деда Мороза в Уфе Фото: пресс-служба Ратмира Мавлиева Новогодний парад автомобилей Фото: пресс-служба Ратмира Мавлиева Гирлянды на деревьях Фото: пресс-служба Ратмира Мавлиева Следующая фотография 1 / 9 Еловые ветки с новогодними игрушками Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Новогодняя елка на площади перед ГКЗ «Башкортостан» Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на открытии новогоднего городка на площади перед горсоветом Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Украшенный к Новому году фонтан «Часы» Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Новогодний городок перед горсоветом Фото: пресс-служба Ратмира Мавлиева Семья на фоне новогодней инсталляции Фото: пресс-служба Ратмира Мавлиева Резиденция Деда Мороза в Уфе Фото: пресс-служба Ратмира Мавлиева Новогодний парад автомобилей Фото: пресс-служба Ратмира Мавлиева Гирлянды на деревьях Фото: пресс-служба Ратмира Мавлиева