обновлено 13:19

Предпраздничный Ижевск

Как заведения в столице Удмуртии украсили входные группы к Новому году

Разнообразные украшения и элементы декора появились на заведениях Ижевска. Среди новогодних декораций можно заметить как натуральные ели, так и искусственные цветы, растения. Все это в большинстве случаев дополняется елочными игрушками и гирляндами. Украшения коктейльного бара «Сегодня можно» на Центральной Площади, елка с шарами и гирляндами на ул. Красногеройская и другие декорации и атрибуты нового года — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».
Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

1 / 12

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

