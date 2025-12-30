30.12.2025, 13:01

Предпраздничный Ижевск Как заведения в столице Удмуртии украсили входные группы к Новому году

Разнообразные украшения и элементы декора появились на заведениях Ижевска. Среди новогодних декораций можно заметить как натуральные ели, так и искусственные цветы, растения. Все это в большинстве случаев дополняется елочными игрушками и гирляндами. Украшения коктейльного бара «Сегодня можно» на Центральной Площади, елка с шарами и гирляндами на ул. Красногеройская и другие декорации и атрибуты нового года — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».