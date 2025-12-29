Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Киловатты Нового года

Праздничное убранство Ставрополя сделали с опорой на свет и цвет

Ставрополь за 173,4 млн руб. преобразился к Новому году: установили елку, карусель и впечатляющую иллюминацию. Особенно выделяются два световых тоннеля — на площади Ленина и проспекте Октябрьской революции. Контракты на монтаж появились еще в августе 2025 года, но из-за задержек первые торги сорвались. В последние дни декабря ставропольцы все же смогли насладиться сияющим городом, несмотря на непривычно зимнюю для южного города погоду.
Из-за ставки на свет все преимущества нового праздничного оформления раскрываются в темное время суток

Из-за ставки на свет все преимущества нового праздничного оформления раскрываются в темное время суток

Фото: Николай Сорокин

Карусель с жар-птицами привлекает самых маленьких посетителей

Карусель с жар-птицами привлекает самых маленьких посетителей

Фото: Николай Сорокин

Новая главная городская елка «переехала» к центру Площади Ленина и, как во многих других региональных столицах, обзавелась светодиодным капюшоном

Новая главная городская елка «переехала» к центру Площади Ленина и, как во многих других региональных столицах, обзавелась светодиодным капюшоном

Фото: Николай Сорокин

Елочные игрушки выгодно смотрятся благодаря обильной иллюминации

Елочные игрушки выгодно смотрятся благодаря обильной иллюминации

Фото: Николай Сорокин

Зачищенная коммунальщиками от декабрьского снега площадь покрылась тонким льдом и отражает происходящее как зеркало

Зачищенная коммунальщиками от декабрьского снега площадь покрылась тонким льдом и отражает происходящее как зеркало

Фото: Николай Сорокин

Впрочем, новые порции снега выпадают практически ежедневно, добавляя экстерьеру новогоднего настроения

Впрочем, новые порции снега выпадают практически ежедневно, добавляя экстерьеру новогоднего настроения

Фото: Николай Сорокин

Ставропольцы гуляют по площади в поисках идеального ракурса для селфи

Ставропольцы гуляют по площади в поисках идеального ракурса для селфи

Фото: Николай Сорокин

По-прежнему, главная точка притяжения на площади – городской каток

По-прежнему, главная точка притяжения на площади – городской каток

Фото: Николай Сорокин

Традиционная для Площади Ленина новогодняя концепция сказочного леса теперь теряется в обилии огней

Традиционная для Площади Ленина новогодняя концепция сказочного леса теперь теряется в обилии огней

Фото: Николай Сорокин

Новогодняя кавалерия для юных ставропольцев

Новогодняя кавалерия для юных ставропольцев

Фото: Николай Сорокин

Самое яркое место на площади – не сама елка, а расположенный рядом световой тоннель

Самое яркое место на площади – не сама елка, а расположенный рядом световой тоннель

Фото: Николай Сорокин

Резиденция Деда Мороза и главная фотозона рядом с ней. Но на троне лучше не засиживаться: он холодный

Резиденция Деда Мороза и главная фотозона рядом с ней. Но на троне лучше не засиживаться: он холодный

Фото: Николай Сорокин

Жар-птицы стали неформальным символом этого Нового года

Жар-птицы стали неформальным символом этого Нового года

Фото: Николай Сорокин

Уличные кафе в центре города тоже добавили новогоднее настроение

Уличные кафе в центре города тоже добавили новогоднее настроение

Фото: Николай Сорокин

Еще одно «звездное небо» на Александровской площади обновили накануне праздников

Еще одно «звездное небо» на Александровской площади обновили накануне праздников

Фото: Николай Сорокин

Каскад фонтанов на Александровской площади также украсили светодиодами

Каскад фонтанов на Александровской площади также украсили светодиодами

Фото: Николай Сорокин

Главный городской фонтан теперь радует горожан светом, а не водой

Главный городской фонтан теперь радует горожан светом, а не водой

Фото: Николай Сорокин

Участок проспекта Октябрьской Революции со знаменитыми ставропольскими чудо-рыбами тоже превратили в световой тоннель, но более бюджетный

Участок проспекта Октябрьской Революции со знаменитыми ставропольскими чудо-рыбами тоже превратили в световой тоннель, но более бюджетный

Фото: Николай Сорокин

Живая новогодняя ель украшена более традиционно и, как утверждают прохожие, более душевно

Живая новогодняя ель украшена более традиционно и, как утверждают прохожие, более душевно

Фото: Николай Сорокин

«Звездное небо» на пешеходной части проспекта Октябрьской Революции обошлось городскому бюджету в 117 млн рублей

«Звездное небо» на пешеходной части проспекта Октябрьской Революции обошлось городскому бюджету в 117 млн рублей

Фото: Николай Сорокин

Эта локация привлекает даже больше горожан, чем Площадь Ленина

Эта локация привлекает даже больше горожан, чем Площадь Ленина

Фото: Николай Сорокин

Несмотря на то, что инсталляция выглядит готовой, монтажно-ремонтные работы продолжаются. А к 30 марта все это убранство должны полностью демонтировать

Несмотря на то, что инсталляция выглядит готовой, монтажно-ремонтные работы продолжаются. А к 30 марта все это убранство должны полностью демонтировать

Фото: Николай Сорокин

Море света стало главной особенностью новогоднего убранства Ставрополя в этом сезоне. А вот массовых торжеств и праздничного салюта в этот раз снова не будет

Море света стало главной особенностью новогоднего убранства Ставрополя в этом сезоне. А вот массовых торжеств и праздничного салюта в этот раз снова не будет

Фото: Николай Сорокин

