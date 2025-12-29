29.12.2025, 13:44

Киловатты Нового года Праздничное убранство Ставрополя сделали с опорой на свет и цвет

Ставрополь за 173,4 млн руб. преобразился к Новому году: установили елку, карусель и впечатляющую иллюминацию. Особенно выделяются два световых тоннеля — на площади Ленина и проспекте Октябрьской революции. Контракты на монтаж появились еще в августе 2025 года, но из-за задержек первые торги сорвались. В последние дни декабря ставропольцы все же смогли насладиться сияющим городом, несмотря на непривычно зимнюю для южного города погоду.