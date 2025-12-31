Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Те еще кадры

Важные фотографии 2025 года

Представляем традиционную галерею по итогам работы фотографов «Ъ Северо-Запад».
Предыдущая фотография
Участники XXVIII Петербургского международного экономического форума смотрят по телевизору выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании

Участники XXVIII Петербургского международного экономического форума смотрят по телевизору выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступает на XIII Петербургском международном юридическом форуме

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступает на XIII Петербургском международном юридическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф выступает на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф выступает на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Слева направо: губернатор МО Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Татарстана Рустам Минниханов на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме

Слева направо: губернатор МО Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Татарстана Рустам Минниханов на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева (слева) и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов (справа) на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме

Заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева (слева) и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов (справа) на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Советник по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексей Кудрин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку, 19 февраля

Советник по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексей Кудрин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку, 19 февраля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев на Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге

Первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев на Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Слева направо: вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский; генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб «Газпромэкспорт» Александр Медведев и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский во время открытия выставки «“Зенит” — Петербург. 100 лет вместе»

Слева направо: вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский; генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб «Газпромэкспорт» Александр Медведев и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский во время открытия выставки «“Зенит” — Петербург. 100 лет вместе»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Председатель Союза кинематографистов России кинорежиссер Никита Михалков на XIII Петербургском международном юридическом форуме

Председатель Союза кинематографистов России кинорежиссер Никита Михалков на XIII Петербургском международном юридическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов во время церемонии прощания с бывшим министром транспорта России Романом Старовойтом на Смоленском кладбище

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов во время церемонии прощания с бывшим министром транспорта России Романом Старовойтом на Смоленском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур

Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга актриса Анастасия Мельникова и депутат ЗакСа Юрий Авдеев на X заседании руководителей киноорганизаций в рамках VI Международного кинофестиваля России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга актриса Анастасия Мельникова и депутат ЗакСа Юрий Авдеев на X заседании руководителей киноорганизаций в рамках VI Международного кинофестиваля России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Единый день голосования. Выборы на избирательном участке № 131 в поселке Лупполово

Единый день голосования. Выборы на избирательном участке № 131 в поселке Лупполово

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время обхода поселка Лупполово после голосования на избирательном участке

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время обхода поселка Лупполово после голосования на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на инаугурации

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на инаугурации

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Художественный руководитель Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова Константин Хабенский на пресс-конференции, посвященной гастролям в Петербурге

Художественный руководитель Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова Константин Хабенский на пресс-конференции, посвященной гастролям в Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Актер Сергей Мигицко после церемонии награждения лауреатов Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит»

Актер Сергей Мигицко после церемонии награждения лауреатов Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Артисты театра «Лицедеи» Леонид Лейкин (слева), Анвар Либабов (справа) и актриса Елизавета Боярская (в центре) во время церемонии открытия Музея ОБЭРИУ в отреставрированной квартире поэта Александра Введенского

Артисты театра «Лицедеи» Леонид Лейкин (слева), Анвар Либабов (справа) и актриса Елизавета Боярская (в центре) во время церемонии открытия Музея ОБЭРИУ в отреставрированной квартире поэта Александра Введенского

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Бывший депутат ГД России Михаил Глущенко во время оглашения приговора по делу об убийстве предпринимателя Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой на Кипре в 2004 году

Бывший депутат ГД России Михаил Глущенко во время оглашения приговора по делу об убийстве предпринимателя Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой на Кипре в 2004 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Бывший президент Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Владимир Кулибаба, обвиняемый в организации убийства, на заседании Санкт-Петербургского городского суда

Бывший президент Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Владимир Кулибаба, обвиняемый в организации убийства, на заседании Санкт-Петербургского городского суда

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Бывший топ-менеджер медиахолдинга «Патриот» Евгения Пригожина Илья Горбунов, обвиняемый в вымогательстве денег у депутата и хранении наркотиков, после оглашения приговора

Бывший топ-менеджер медиахолдинга «Патриот» Евгения Пригожина Илья Горбунов, обвиняемый в вымогательстве денег у депутата и хранении наркотиков, после оглашения приговора

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Жительница блокадного Ленинграда Людмила Васильева, обвиняемая в дискредитации армии, после заседания суда

Жительница блокадного Ленинграда Людмила Васильева, обвиняемая в дискредитации армии, после заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Алексей Душутин  /  купить фото

Депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Михаил Амосов, обвиняемый в демонстрации экстремистской символики, после заседания суда

Депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Михаил Амосов, обвиняемый в демонстрации экстремистской символики, после заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Пресса и слушатели в зале судебного заседания Ленинского районного суда во время процесса над солисткой уличной группы «Стоптайм» Дианой Логиновой

Пресса и слушатели в зале судебного заседания Ленинского районного суда во время процесса над солисткой уличной группы «Стоптайм» Дианой Логиновой

Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок

Бывший ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий в Арбитражном суде Санкт-Петербурга по делу о здании вуза

Бывший ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий в Арбитражном суде Санкт-Петербурга по делу о здании вуза

Фото: Коммерсантъ / Константин Леньков

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан иноагентом) с женой Жанной перед заседанием Псковского городского суда по определению политику меры пресечения

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан иноагентом) с женой Жанной перед заседанием Псковского городского суда по определению политику меры пресечения

Фото: Степан Баранов / Псковское «Яблоко» / Степан Баранов

Отстраненный глава пресс-службы петербургского управления полиции Вячеслав Степченко, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, перед определением меры пресечения в Октябрьском районном суде

Отстраненный глава пресс-службы петербургского управления полиции Вячеслав Степченко, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, перед определением меры пресечения в Октябрьском районном суде

Фото: Коммерсантъ / Константин Леньков

Легкоатлет Илья Телькунов выступает во время первенства России по легкой атлетике

Легкоатлет Илья Телькунов выступает во время первенства России по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал заслуженного тренера СССР В. И. Алексеева»

Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал заслуженного тренера СССР В. И. Алексеева»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Матч между командами Москвы и Санкт-Петербурга на чемпионате России по регби на колясках

Матч между командами Москвы и Санкт-Петербурга на чемпионате России по регби на колясках

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Матч между командами «Зенит» и «Ахмат». Фонбет — Кубок России по футболу 2025/26. 4-й тур

Матч между командами «Зенит» и «Ахмат». Фонбет — Кубок России по футболу 2025/26. 4-й тур

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Участники во время соревнований на чемпионате Санкт-Петербурга по парасноуборду

Участники во время соревнований на чемпионате Санкт-Петербурга по парасноуборду

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участницы финала чемпионата России и первенства России по синхронному катанию на коньках

Участницы финала чемпионата России и первенства России по синхронному катанию на коньках

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Открытие первого в Санкт-Петербурге всесезонного 50-метрового открытого бассейна «Бассейн у Флагштока»

Открытие первого в Санкт-Петербурге всесезонного 50-метрового открытого бассейна «Бассейн у Флагштока»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов на чемпионате России по фигурному катанию во Дворце спорта «Юбилейный»

Фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов на чемпионате России по фигурному катанию во Дворце спорта «Юбилейный»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Центр единоборств Санкт-Петербургского государственного морского технического университета во время посещения президентом России Владимиром Путиным

Центр единоборств Санкт-Петербургского государственного морского технического университета во время посещения президентом России Владимиром Путиным

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На празднике выпускников средних школ Санкт-Петербурга «Алые паруса — 2025»

На празднике выпускников средних школ Санкт-Петербурга «Алые паруса — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Праздник Крещения Господня на Неве, возле храма Успения Пресвятой Богородицы

Праздник Крещения Господня на Неве, возле храма Успения Пресвятой Богородицы

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Празднование Масленицы в Петропавловской крепости

Празднование Масленицы в Петропавловской крепости

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Военно-историческая реконструкция победы русской армии в Отечественной войне 1812 года «Рождественский манифест»

Военно-историческая реконструкция победы русской армии в Отечественной войне 1812 года «Рождественский манифест»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Седьмой фестиваль военно-исторического движения «Рекон», посвященный Дню защитника Отечества

Седьмой фестиваль военно-исторического движения «Рекон», посвященный Дню защитника Отечества

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Верующие во время богослужения в день праздника Ураза-байрам возле Соборной мечети Санкт-Петербурга

Верующие во время богослужения в день праздника Ураза-байрам возле Соборной мечети Санкт-Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

На молодежном фестивале «Невский дух»

На молодежном фестивале «Невский дух»

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Аболмасова

Х Международный фестиваль-карнавал любителей сапсерфинга «Фонтанка-SUP — 2025»

Х Международный фестиваль-карнавал любителей сапсерфинга «Фонтанка-SUP — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Участник СВО на инвалидной коляске на Дворцовой площади 9 мая

Участник СВО на инвалидной коляске на Дворцовой площади 9 мая

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

На первой репетиции праздника выпускников средних школ Санкт-Петербурга «Алые паруса»

На первой репетиции праздника выпускников средних школ Санкт-Петербурга «Алые паруса»

Фото: Коммерсантъ / Надежда Буаллаг

Участники крестного хода в День перенесения мощей святого князя Александра Невского

Участники крестного хода в День перенесения мощей святого князя Александра Невского

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Участники XII Патриотического молодежного форума в Кронштадте на стенде оказания медицинской помощи

Участники XII Патриотического молодежного форума в Кронштадте на стенде оказания медицинской помощи

Фото: Коммерсантъ / Вероника Евдокимова  /  купить фото

Ежегодная Всероссийская акция «Красивый выход» в здании Академической капеллы

Ежегодная Всероссийская акция «Красивый выход» в здании Академической капеллы

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Ежегодный праздник «День Летнего сада». Артисты театра NON STOP на главной аллее сада

Ежегодный праздник «День Летнего сада». Артисты театра NON STOP на главной аллее сада

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смирнов  /  купить фото

Вокалистка группы «Звонтья» Вероника Ващенко (справа) на XXII рок-фестивале «Окна открой!»

Вокалистка группы «Звонтья» Вероника Ващенко (справа) на XXII рок-фестивале «Окна открой!»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Участники фестиваля «VK Fest 2025»

Участники фестиваля «VK Fest 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Фестиваль модельно-технического спорта «Елагин слет» в Центральном парке культуры и отдыха

Фестиваль модельно-технического спорта «Елагин слет» в Центральном парке культуры и отдыха

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смирнов  /  купить фото

Культурно-исторический фестиваль «За Россию и российское благочестие» в Сампсониевском саду

Культурно-исторический фестиваль «За Россию и российское благочестие» в Сампсониевском саду

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Летний гастрономический фестиваль «ЖаритьФест»

Летний гастрономический фестиваль «ЖаритьФест»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Празднование Дня Военно-Морского Флота России в Александровском саду

Празднование Дня Военно-Морского Флота России в Александровском саду

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

Женщина в красном платье у гостиницы «Астория»

Женщина в красном платье у гостиницы «Астория»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Гонка на тракторах на 12-м Открытом чемпионате России по пахоте

Гонка на тракторах на 12-м Открытом чемпионате России по пахоте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смирнов  /  купить фото

День Воздушно-десантных войск в центре города

День Воздушно-десантных войск в центре города

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Музыкальный фестиваль STEREOLETO в пространстве «Севкабель порт»

Музыкальный фестиваль STEREOLETO в пространстве «Севкабель порт»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Фаер-шоу на фоне памятника на площади Островского, установленного в честь императрицы Екатерины II в 1873 году

Фаер-шоу на фоне памятника на площади Островского, установленного в честь императрицы Екатерины II в 1873 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

Отдыхающие около воды в сквере Александра Володина

Отдыхающие около воды в сквере Александра Володина

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

Лето в городе

Лето в городе

Фото: Коммерсантъ / Надежда Буаллаг

Музыкант играет на гитаре на фоне памятника Михаилу Горшеневу, лидеру рок-группы «Король и шут», в день памяти Виктора Цоя на Богословском кладбище

Музыкант играет на гитаре на фоне памятника Михаилу Горшеневу, лидеру рок-группы «Король и шут», в день памяти Виктора Цоя на Богословском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Фестиваль воздухоплавания «Мечтать! Летать!»

Фестиваль воздухоплавания «Мечтать! Летать!»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Первый урок в средней общеобразовательной школе №324

Первый урок в средней общеобразовательной школе №324

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Возвращение в постоянную экспозицию Государственного Эрмитажа деревянного креста с изображением распятия Христа работы итальянского художника Уголино ди Тедиче после реставрации

Возвращение в постоянную экспозицию Государственного Эрмитажа деревянного креста с изображением распятия Христа работы итальянского художника Уголино ди Тедиче после реставрации

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни» в Русском музее

Выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни» в Русском музее

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Открытие выставки «Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта» в ЦВЗ «Манеж»

Открытие выставки «Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта» в ЦВЗ «Манеж»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Пресс-показ выставки «Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области» в музее Фаберже

Пресс-показ выставки «Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области» в музее Фаберже

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Начало реставрации двух картин кисти живописца Григория Угрюмова в Государственном Русском музее. Картина «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года» на барабане

Начало реставрации двух картин кисти живописца Григория Угрюмова в Государственном Русском музее. Картина «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года» на барабане

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Монтаж выставки «Человек — Жизнь — Вселенная. Контраст сопоставлений». Межмузейный проект, организованный к 10-летнему юбилею Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков

Монтаж выставки «Человек — Жизнь — Вселенная. Контраст сопоставлений». Межмузейный проект, организованный к 10-летнему юбилею Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Инсталляция «8.12» к 80-летию атомной промышленности в БДТ им. Г. А. Товстоногова

Инсталляция «8.12» к 80-летию атомной промышленности в БДТ им. Г. А. Товстоногова

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Наводнение на стрелке Васильевского острова

Наводнение на стрелке Васильевского острова

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

Затонувший буксир проекта 23470 «Капитан Ушаков» у причальной стенки Балтийского судостроительного завода

Затонувший буксир проекта 23470 «Капитан Ушаков» у причальной стенки Балтийского судостроительного завода

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Последствия пожара на Правобережном рынке

Последствия пожара на Правобережном рынке

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Cотрудники Музея городской скульптуры проводят традиционную промывку статуй «Укрощение коня» архитектора Петра Клодта на Аничковом мосту

Cотрудники Музея городской скульптуры проводят традиционную промывку статуй «Укрощение коня» архитектора Петра Клодта на Аничковом мосту

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

XXVI конная выставка «Иппосфера-2025»

XXVI конная выставка «Иппосфера-2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смирнов  /  купить фото

Сотрудница зоопарка кормит жирафа

Сотрудница зоопарка кормит жирафа

Фото: Коммерсантъ / Надежда Буаллаг  /  купить фото

XXVIII Петербургский международный экономический форум. Участники с собакой-роботом

XXVIII Петербургский международный экономический форум. Участники с собакой-роботом

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Снегопад в городе

Снегопад в городе

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Скульптура «Колесница Славы» на Дворцовой площади во время частного солнечного затмения

Скульптура «Колесница Славы» на Дворцовой площади во время частного солнечного затмения

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 84

Участники XXVIII Петербургского международного экономического форума смотрят по телевизору выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступает на XIII Петербургском международном юридическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф выступает на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Слева направо: губернатор МО Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Татарстана Рустам Минниханов на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева (слева) и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов (справа) на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Советник по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексей Кудрин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку, 19 февраля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев на Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Слева направо: вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский; генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб «Газпромэкспорт» Александр Медведев и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский во время открытия выставки «“Зенит” — Петербург. 100 лет вместе»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Председатель Союза кинематографистов России кинорежиссер Никита Михалков на XIII Петербургском международном юридическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов во время церемонии прощания с бывшим министром транспорта России Романом Старовойтом на Смоленском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга актриса Анастасия Мельникова и депутат ЗакСа Юрий Авдеев на X заседании руководителей киноорганизаций в рамках VI Международного кинофестиваля России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Единый день голосования. Выборы на избирательном участке № 131 в поселке Лупполово

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время обхода поселка Лупполово после голосования на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на инаугурации

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Художественный руководитель Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова Константин Хабенский на пресс-конференции, посвященной гастролям в Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Актер Сергей Мигицко после церемонии награждения лауреатов Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Артисты театра «Лицедеи» Леонид Лейкин (слева), Анвар Либабов (справа) и актриса Елизавета Боярская (в центре) во время церемонии открытия Музея ОБЭРИУ в отреставрированной квартире поэта Александра Введенского

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Бывший депутат ГД России Михаил Глущенко во время оглашения приговора по делу об убийстве предпринимателя Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой на Кипре в 2004 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Бывший президент Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Владимир Кулибаба, обвиняемый в организации убийства, на заседании Санкт-Петербургского городского суда

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Бывший топ-менеджер медиахолдинга «Патриот» Евгения Пригожина Илья Горбунов, обвиняемый в вымогательстве денег у депутата и хранении наркотиков, после оглашения приговора

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Жительница блокадного Ленинграда Людмила Васильева, обвиняемая в дискредитации армии, после заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Алексей Душутин  /  купить фото

Депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Михаил Амосов, обвиняемый в демонстрации экстремистской символики, после заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Пресса и слушатели в зале судебного заседания Ленинского районного суда во время процесса над солисткой уличной группы «Стоптайм» Дианой Логиновой

Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок

Бывший ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий в Арбитражном суде Санкт-Петербурга по делу о здании вуза

Фото: Коммерсантъ / Константин Леньков

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан иноагентом) с женой Жанной перед заседанием Псковского городского суда по определению политику меры пресечения

Фото: Степан Баранов / Псковское «Яблоко» / Степан Баранов

Отстраненный глава пресс-службы петербургского управления полиции Вячеслав Степченко, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, перед определением меры пресечения в Октябрьском районном суде

Фото: Коммерсантъ / Константин Леньков

Легкоатлет Илья Телькунов выступает во время первенства России по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал заслуженного тренера СССР В. И. Алексеева»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Матч между командами Москвы и Санкт-Петербурга на чемпионате России по регби на колясках

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Матч между командами «Зенит» и «Ахмат». Фонбет — Кубок России по футболу 2025/26. 4-й тур

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Участники во время соревнований на чемпионате Санкт-Петербурга по парасноуборду

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участницы финала чемпионата России и первенства России по синхронному катанию на коньках

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Открытие первого в Санкт-Петербурге всесезонного 50-метрового открытого бассейна «Бассейн у Флагштока»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов на чемпионате России по фигурному катанию во Дворце спорта «Юбилейный»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Центр единоборств Санкт-Петербургского государственного морского технического университета во время посещения президентом России Владимиром Путиным

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На празднике выпускников средних школ Санкт-Петербурга «Алые паруса — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Праздник Крещения Господня на Неве, возле храма Успения Пресвятой Богородицы

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Празднование Масленицы в Петропавловской крепости

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Военно-историческая реконструкция победы русской армии в Отечественной войне 1812 года «Рождественский манифест»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Седьмой фестиваль военно-исторического движения «Рекон», посвященный Дню защитника Отечества

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Верующие во время богослужения в день праздника Ураза-байрам возле Соборной мечети Санкт-Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

На молодежном фестивале «Невский дух»

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Аболмасова

Х Международный фестиваль-карнавал любителей сапсерфинга «Фонтанка-SUP — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Участник СВО на инвалидной коляске на Дворцовой площади 9 мая

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

На первой репетиции праздника выпускников средних школ Санкт-Петербурга «Алые паруса»

Фото: Коммерсантъ / Надежда Буаллаг

Участники крестного хода в День перенесения мощей святого князя Александра Невского

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Участники XII Патриотического молодежного форума в Кронштадте на стенде оказания медицинской помощи

Фото: Коммерсантъ / Вероника Евдокимова  /  купить фото

Ежегодная Всероссийская акция «Красивый выход» в здании Академической капеллы

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Ежегодный праздник «День Летнего сада». Артисты театра NON STOP на главной аллее сада

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смирнов  /  купить фото

Вокалистка группы «Звонтья» Вероника Ващенко (справа) на XXII рок-фестивале «Окна открой!»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Участники фестиваля «VK Fest 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Фестиваль модельно-технического спорта «Елагин слет» в Центральном парке культуры и отдыха

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смирнов  /  купить фото

Культурно-исторический фестиваль «За Россию и российское благочестие» в Сампсониевском саду

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Летний гастрономический фестиваль «ЖаритьФест»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Празднование Дня Военно-Морского Флота России в Александровском саду

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

Женщина в красном платье у гостиницы «Астория»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Гонка на тракторах на 12-м Открытом чемпионате России по пахоте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смирнов  /  купить фото

День Воздушно-десантных войск в центре города

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Музыкальный фестиваль STEREOLETO в пространстве «Севкабель порт»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Фаер-шоу на фоне памятника на площади Островского, установленного в честь императрицы Екатерины II в 1873 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

Отдыхающие около воды в сквере Александра Володина

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

Лето в городе

Фото: Коммерсантъ / Надежда Буаллаг

Музыкант играет на гитаре на фоне памятника Михаилу Горшеневу, лидеру рок-группы «Король и шут», в день памяти Виктора Цоя на Богословском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Фестиваль воздухоплавания «Мечтать! Летать!»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Первый урок в средней общеобразовательной школе №324

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Возвращение в постоянную экспозицию Государственного Эрмитажа деревянного креста с изображением распятия Христа работы итальянского художника Уголино ди Тедиче после реставрации

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни» в Русском музее

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Открытие выставки «Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта» в ЦВЗ «Манеж»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Пресс-показ выставки «Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области» в музее Фаберже

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Начало реставрации двух картин кисти живописца Григория Угрюмова в Государственном Русском музее. Картина «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года» на барабане

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Монтаж выставки «Человек — Жизнь — Вселенная. Контраст сопоставлений». Межмузейный проект, организованный к 10-летнему юбилею Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Инсталляция «8.12» к 80-летию атомной промышленности в БДТ им. Г. А. Товстоногова

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Наводнение на стрелке Васильевского острова

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

Затонувший буксир проекта 23470 «Капитан Ушаков» у причальной стенки Балтийского судостроительного завода

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Последствия пожара на Правобережном рынке

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Cотрудники Музея городской скульптуры проводят традиционную промывку статуй «Укрощение коня» архитектора Петра Клодта на Аничковом мосту

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

XXVI конная выставка «Иппосфера-2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смирнов  /  купить фото

Сотрудница зоопарка кормит жирафа

Фото: Коммерсантъ / Надежда Буаллаг  /  купить фото

XXVIII Петербургский международный экономический форум. Участники с собакой-роботом

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Снегопад в городе

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Скульптура «Колесница Славы» на Дворцовой площади во время частного солнечного затмения

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд