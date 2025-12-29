Будем помнить
С кем простились в Петербурге в 2025 году
Уходящий год, к сожалению, принес петербуржцам много громких потерь. Из жизни ушли известнейшие для горожан актеры, режиссеры, композиторы, журналисты, поэты и ученые. Мы прощались с экс-гендиректором «Петергофа» Еленой Кальницкой, великой балериной Аллой Осипенко, последним председателем Госбанка СССР Виктором Геращенко, сооснователем «Аквариума» Анатолием Гуницким и председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Имена тех, кого петербуржцы провожали в последний путь,— в фотогалерее «Ъ Северо-Запад».
