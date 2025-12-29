Будем помнить

23 июня в возрасте 79 лет умер джазмен, композитор и трубач петербургской группы «АукцЫон» Юрий Парфенов. С 1979 по 1984 год играл в джаз-ансамбле «Бумеранг». В 1984 году вошел в состав оркестра Олега Лундстрема, с которым выступал на джазовых фестивалях в Голландии, США, Финляндии, Турции, Израиле, Китае и других странах. В сентябре 1993 года Парфенов выступил как солист в интернациональном джазовом оркестре на фестивале в Лионе — вместе с Джонни Гриффином, Збигневом Намысловским и Деборой Браун. В 1997 году был удостоен звания заслуженного артиста РФ. Постоянным участником группы «АукцЫон» Юрий Парфенов стал после записи альбома «Юла» в 2011 году

Фото: Страница группы «АукцЫон» во Вконтакте