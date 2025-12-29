Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Будем помнить

С кем простились в Петербурге в 2025 году

Уходящий год, к сожалению, принес петербуржцам много громких потерь. Из жизни ушли известнейшие для горожан актеры, режиссеры, композиторы, журналисты, поэты и ученые. Мы прощались с экс-гендиректором «Петергофа» Еленой Кальницкой, великой балериной Аллой Осипенко, последним председателем Госбанка СССР Виктором Геращенко, сооснователем «Аквариума» Анатолием Гуницким и председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Имена тех, кого петербуржцы провожали в последний путь,— в фотогалерее «Ъ Северо-Запад».
Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

2 января в 72 года после продолжительной болезни ушла из жизни бывший генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая. С реформатором «Петергофа», создавшим за 13 лет директорства более 20 новых музеев, прощались по месту службы. Госпожа Кальницкая прошла путь от рядового сотрудника Эрмитажа до музейного директора первого уровня. Прощание с ней прошло в значительной части без привычного государственного канцелярита. Многие коллеги из музейного сообщества за время сотрудничества с Еленой Кальницкой стали ее друзьями. И поэтому речи в память о многолетнем гендиректоре, даже от вполне номенклатурных людей, были личными и теплыми

2 января в 72 года после продолжительной болезни ушла из жизни бывший генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая. С реформатором «Петергофа», создавшим за 13 лет директорства более 20 новых музеев, прощались по месту службы. Госпожа Кальницкая прошла путь от рядового сотрудника Эрмитажа до музейного директора первого уровня. Прощание с ней прошло в значительной части без привычного государственного канцелярита. Многие коллеги из музейного сообщества за время сотрудничества с Еленой Кальницкой стали ее друзьями. И поэтому речи в память о многолетнем гендиректоре, даже от вполне номенклатурных людей, были личными и теплыми

Фото: Алексей Смагин

29 января в возрасте 85 лет ушел из жизни заслуженный артист России, житель блокадного Ленинграда Борис Утилин. Его отец руководил Театром на Литейном, мать была балериной Мариинского театра. В годы блокады он ребенком остался в осажденном Ленинграде на попечении тети, а с матерью встретился только в 1943 году. Борис Утилин прослужил около 60 лет в Театре комедии. Был актером озвучивания. Его голосом говорят пес Спиралька в серии мультфильмов «История игрушек», мистер Водоног в «Корпорации монстров», Тревор Бруттенхолм в «Хеллбое» и многие другие

29 января в возрасте 85 лет ушел из жизни заслуженный артист России, житель блокадного Ленинграда Борис Утилин. Его отец руководил Театром на Литейном, мать была балериной Мариинского театра. В годы блокады он ребенком остался в осажденном Ленинграде на попечении тети, а с матерью встретился только в 1943 году. Борис Утилин прослужил около 60 лет в Театре комедии. Был актером озвучивания. Его голосом говорят пес Спиралька в серии мультфильмов «История игрушек», мистер Водоног в «Корпорации монстров», Тревор Бруттенхолм в «Хеллбое» и многие другие

Фото: Комитет по культуре Санкт-Петербурга

21 марта стало известно о смерти гитариста групп S.P.O.R.T. и Tequilajazzz Олега Баранова. Ему было 57 лет. S.P.O.R.T. возникла в Санкт-Петербурге в 1993 году. Среди известных композиций группы — «Каникулы», «Рыбалка», «Миминошная» и «Бонд», а также альбомы «Сделано по правилам» и «Смысл жизни». Их песни уникальны тем, что напоминают философские монологи, исполненные речитативом. В 1999 году Олег Баранов присоединился к группе Tequilajazzz с которой выступал до 2010 года

21 марта стало известно о смерти гитариста групп S.P.O.R.T. и Tequilajazzz Олега Баранова. Ему было 57 лет. S.P.O.R.T. возникла в Санкт-Петербурге в 1993 году. Среди известных композиций группы — «Каникулы», «Рыбалка», «Миминошная» и «Бонд», а также альбомы «Сделано по правилам» и «Смысл жизни». Их песни уникальны тем, что напоминают философские монологи, исполненные речитативом. В 1999 году Олег Баранов присоединился к группе Tequilajazzz с которой выступал до 2010 года

Фото: соцсети Олега Баранова

22 марта в возрасте 96 лет скончался знаменитый петербургский фотохудожник Валентин Самарин. Господин Самарин был известен как постоянный участник организованных в 1978 году художником Тимуром Новиковым выставок в знаменитой бывшей церкви Кирилла и Мефодия. Свои фотографии сам мастер называл sanki — энергетические проекции метафизического измерения, выявленные фотографическими средствами. В целом за свою жизнь Валентин Самарин провел более 90 выставок по всему миру

22 марта в возрасте 96 лет скончался знаменитый петербургский фотохудожник Валентин Самарин. Господин Самарин был известен как постоянный участник организованных в 1978 году художником Тимуром Новиковым выставок в знаменитой бывшей церкви Кирилла и Мефодия. Свои фотографии сам мастер называл sanki — энергетические проекции метафизического измерения, выявленные фотографическими средствами. В целом за свою жизнь Валентин Самарин провел более 90 выставок по всему миру

Фото: Коммерсантъ / Виктор Жданов

22 марта скончался старейший звукорежиссер киностудии «Ленфильм», трижды лауреат премии «Ника», заслуженный деятель искусств России Владимир Персов. Свою карьеру в «Ленфильме» Персов начал в 1969 году с должности механика по обслуживанию звукотехники и прошел все ступеньки профессии. Впервые в качестве звукооператора он работал над фильмом «Соперницы» режиссера Виктора Садовского

22 марта скончался старейший звукорежиссер киностудии «Ленфильм», трижды лауреат премии «Ника», заслуженный деятель искусств России Владимир Персов. Свою карьеру в «Ленфильме» Персов начал в 1969 году с должности механика по обслуживанию звукотехники и прошел все ступеньки профессии. Впервые в качестве звукооператора он работал над фильмом «Соперницы» режиссера Виктора Садовского

Фото: Киностудия «Ленфильм»

Поэт Вадим Жук умер 20 марта в возрасте 78 лет в Суздале. Там он должен был вести церемонию открытия фестиваля анимации «Суздальфест». Господин Жук был автором либретто мюзиклов, оперетт, театральных вечеров, сценариев к мультфильмам, а также единственным худруком театра-студии «Четвертая стена», спектакли которого показывались по телевидению. Вместе с Михаилом Жванецким вел передачу «Простые вещи». Господин Жук играл в фильмах Александра Сокурова, Игоря Масленникова, Владимира Хотиненко, Антона Барщевского. Его тело кремировали, а прах увезли в Санкт-Петербург

Поэт Вадим Жук умер 20 марта в возрасте 78 лет в Суздале. Там он должен был вести церемонию открытия фестиваля анимации «Суздальфест». Господин Жук был автором либретто мюзиклов, оперетт, театральных вечеров, сценариев к мультфильмам, а также единственным худруком театра-студии «Четвертая стена», спектакли которого показывались по телевидению. Вместе с Михаилом Жванецким вел передачу «Простые вещи». Господин Жук играл в фильмах Александра Сокурова, Игоря Масленникова, Владимира Хотиненко, Антона Барщевского. Его тело кремировали, а прах увезли в Санкт-Петербург

Фото: Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

3 мая на 76-м году жизни скончался один из крупнейших специалистов Российской академии наук Святослав Медведев. Он занимался изучением мозга и памяти. Медведев — сын Натальи Бехтеревой, одного из ведущих нейрофизиологов СССР. Он окончил физико-технический институт имени Иоффе и Ленинградский научно-исследовательский вычислительный центр Академии наук. С 1991 по 2017 год возглавлял Институт мозга человека РАН. В городе на Неве Святослав Медведев создал первую в России лабораторию позитронно-эмиссионной томографии, специализирующуюся на моделировании мозговой активности

3 мая на 76-м году жизни скончался один из крупнейших специалистов Российской академии наук Святослав Медведев. Он занимался изучением мозга и памяти. Медведев — сын Натальи Бехтеревой, одного из ведущих нейрофизиологов СССР. Он окончил физико-технический институт имени Иоффе и Ленинградский научно-исследовательский вычислительный центр Академии наук. С 1991 по 2017 год возглавлял Институт мозга человека РАН. В городе на Неве Святослав Медведев создал первую в России лабораторию позитронно-эмиссионной томографии, специализирующуюся на моделировании мозговой активности

Фото: РАН

На 88-м году жизни 11 мая умер российский финансист, последний председатель Государственного банка СССР, бывший председатель Центрального банка России Виктор Геращенко. В советские годы работал в сфере международных финансовых отношений. СССР. В 1991 году руководил проведением павловской денежной реформы, когда банкноты номиналом 50 и 100 рублей в течение двух дней разрешалось обменять на купюры нового образца, но на общую сумму не более 1 тыс. рублей. 18 октября 1994 года Виктор Геращенко был отправлен в отставку после «черного вторника» (11 октября 1994 года). Тогда за один день курс доллара вырос на 27,84%. В «нулевые» начал политическую карьеру в Госдуме от партии «Родина»

На 88-м году жизни 11 мая умер российский финансист, последний председатель Государственного банка СССР, бывший председатель Центрального банка России Виктор Геращенко. В советские годы работал в сфере международных финансовых отношений. СССР. В 1991 году руководил проведением павловской денежной реформы, когда банкноты номиналом 50 и 100 рублей в течение двух дней разрешалось обменять на купюры нового образца, но на общую сумму не более 1 тыс. рублей. 18 октября 1994 года Виктор Геращенко был отправлен в отставку после «черного вторника» (11 октября 1994 года). Тогда за один день курс доллара вырос на 27,84%. В «нулевые» начал политическую карьеру в Госдуме от партии «Родина»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

12 мая в Петербурге на 93-м году жизни скончалась великая ленинградская балерина и актриса Алла Осипенко. От Вагановой Осипенко доставалось и за высокий рост («Тебя ждет мюзик-холл»), и за уникально высокий шаг («Что, только ноги поднимать и умеешь?»), и за невероятную красоту танца в дуэте («Адажио-то каждый станцует, когда партнер держит, а ты вариацию станцуй, одна!»). В Кировском театре Алла Осипенко исполнила весь академический классический репертуар: «Баядерку», «Лебединое озеро», «Раймонду». В 1966 году родился легендарный дуэт Аллы Осипенко и Джона Марковского, в 1977-м они пришли в только что созданный Борисом Эйфманом ленинградский ансамбль «Новый балет»

12 мая в Петербурге на 93-м году жизни скончалась великая ленинградская балерина и актриса Алла Осипенко. От Вагановой Осипенко доставалось и за высокий рост («Тебя ждет мюзик-холл»), и за уникально высокий шаг («Что, только ноги поднимать и умеешь?»), и за невероятную красоту танца в дуэте («Адажио-то каждый станцует, когда партнер держит, а ты вариацию станцуй, одна!»). В Кировском театре Алла Осипенко исполнила весь академический классический репертуар: «Баядерку», «Лебединое озеро», «Раймонду». В 1966 году родился легендарный дуэт Аллы Осипенко и Джона Марковского, в 1977-м они пришли в только что созданный Борисом Эйфманом ленинградский ансамбль «Новый балет»

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Главный балетмейстер Большого театра в 1964–1995 годах Юрий Григорович умер 19 мая в возрасте 98 лет. Господин Григорович родился в Ленинграде 2 января 1927 года. В городе на Неве он окончил хореографическое училище и был принят в балетную труппу Академического театра оперы и балета имени Кирова. Он оставался солистом Мариинского театра до 1961 года, в Ленинграде Григорович создал первые постановки, которые принесли ему мировое признание. В частности, балетмейстера отметили Ленинской премией за постановку балета Арама Хачатуряна «Спартак»

Главный балетмейстер Большого театра в 1964–1995 годах Юрий Григорович умер 19 мая в возрасте 98 лет. Господин Григорович родился в Ленинграде 2 января 1927 года. В городе на Неве он окончил хореографическое училище и был принят в балетную труппу Академического театра оперы и балета имени Кирова. Он оставался солистом Мариинского театра до 1961 года, в Ленинграде Григорович создал первые постановки, которые принесли ему мировое признание. В частности, балетмейстера отметили Ленинской премией за постановку балета Арама Хачатуряна «Спартак»

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Сооснователь группы «Аквариум» Анатолий (Джордж) Гуницкий умер 5 июня в возрасте 71 года после продолжительной онкологической болезни. 11 июня в последний путь Джорджа проводили его товарищи по Ленинградскому рок-подполью. На похороны Борис Гребенщиков, внесенный Минюстом РФ в реестр иноагентов, приехать не мог, поэтому в зале крематория не хватало чего-то очень важного. И эту физически ощутимую пустоту никак не смогло перебить присутствие других героев ленинградского и советского рок-андеграунда: легендарного фотографа Андрея «Вилли» Усова, художника из арт-группы «Митьки» Дмитрия Шагина, музыкантов Юрия Шевчука (ДДТ), Александра Семенова («Юта», «Михална»), Всеволода Гаккеля («Аквариум»), Антона Белянкина («2ва самолета»), Михаила Новицкого («СП Бабай», «Автобус») и многих других

Сооснователь группы «Аквариум» Анатолий (Джордж) Гуницкий умер 5 июня в возрасте 71 года после продолжительной онкологической болезни. 11 июня в последний путь Джорджа проводили его товарищи по Ленинградскому рок-подполью. На похороны Борис Гребенщиков, внесенный Минюстом РФ в реестр иноагентов, приехать не мог, поэтому в зале крематория не хватало чего-то очень важного. И эту физически ощутимую пустоту никак не смогло перебить присутствие других героев ленинградского и советского рок-андеграунда: легендарного фотографа Андрея «Вилли» Усова, художника из арт-группы «Митьки» Дмитрия Шагина, музыкантов Юрия Шевчука (ДДТ), Александра Семенова («Юта», «Михална»), Всеволода Гаккеля («Аквариум»), Антона Белянкина («2ва самолета»), Михаила Новицкого («СП Бабай», «Автобус») и многих других

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев

Журналист-расследователь Ирина Панкратова умерла 11 мая в возрасте 39 лет, последние месяцы она боролась с онкологией. С 2019 года она работала в The Bell (признано иноагентом). За расследования, опубликованные изданием, она четыре раза становилась лауреатом премии «Редколлегия». В 2016 году Ирина Панкратова получила главную журналистскую премию Санкт-Петербурга «Золотое перо». В разные годы была корреспондентом изданий РБК, «Деловой Петербург» и «Вечерний Петербург», а также шеф-редактором OK-inform

Журналист-расследователь Ирина Панкратова умерла 11 мая в возрасте 39 лет, последние месяцы она боролась с онкологией. С 2019 года она работала в The Bell (признано иноагентом). За расследования, опубликованные изданием, она четыре раза становилась лауреатом премии «Редколлегия». В 2016 году Ирина Панкратова получила главную журналистскую премию Санкт-Петербурга «Золотое перо». В разные годы была корреспондентом изданий РБК, «Деловой Петербург» и «Вечерний Петербург», а также шеф-редактором OK-inform

Фото: Роман Киташов

23 июня в возрасте 79 лет умер джазмен, композитор и трубач петербургской группы «АукцЫон» Юрий Парфенов. С 1979 по 1984 год играл в джаз-ансамбле «Бумеранг». В 1984 году вошел в состав оркестра Олега Лундстрема, с которым выступал на джазовых фестивалях в Голландии, США, Финляндии, Турции, Израиле, Китае и других странах. В сентябре 1993 года Парфенов выступил как солист в интернациональном джазовом оркестре на фестивале в Лионе — вместе с Джонни Гриффином, Збигневом Намысловским и Деборой Браун. В 1997 году был удостоен звания заслуженного артиста РФ. Постоянным участником группы «АукцЫон» Юрий Парфенов стал после записи альбома «Юла» в 2011 году

23 июня в возрасте 79 лет умер джазмен, композитор и трубач петербургской группы «АукцЫон» Юрий Парфенов. С 1979 по 1984 год играл в джаз-ансамбле «Бумеранг». В 1984 году вошел в состав оркестра Олега Лундстрема, с которым выступал на джазовых фестивалях в Голландии, США, Финляндии, Турции, Израиле, Китае и других странах. В сентябре 1993 года Парфенов выступил как солист в интернациональном джазовом оркестре на фестивале в Лионе — вместе с Джонни Гриффином, Збигневом Намысловским и Деборой Браун. В 1997 году был удостоен звания заслуженного артиста РФ. Постоянным участником группы «АукцЫон» Юрий Парфенов стал после записи альбома «Юла» в 2011 году

Фото: Страница группы «АукцЫон» во Вконтакте

В Москве на 97-м году жизни скончался последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев. Он окончил экономический факультет Ленинградского университета, затем защитил кандидатскую и докторскую. Следом преподавал в ведущих вузах Ленинграда. С 1992 года господин Медведев продолжал научную и общественную деятельность в Институте экономики РАН и Горбачев-фонде. Политик играл важную роль в идеологическом обновлении государства в годы перестройки

В Москве на 97-м году жизни скончался последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев. Он окончил экономический факультет Ленинградского университета, затем защитил кандидатскую и докторскую. Следом преподавал в ведущих вузах Ленинграда. С 1992 года господин Медведев продолжал научную и общественную деятельность в Институте экономики РАН и Горбачев-фонде. Политик играл важную роль в идеологическом обновлении государства в годы перестройки

Фото: пресс-служба РАНХиГС

22 июля на 72-м году жизни умерла председатель Верховного суда (ВС) РФ Ирина Подносова, которая заняла этот пост в апреле 2024 года. Родилась в Пскове, училась в ЛГУ на одном курсе с будущим президентом России Владимиром Путиным. Работала консультантом отдела юстиции Леноблисполкома, возглавляла Ленинградский областной суд. В юридическом сообществе ее уход назвали огромной утратой. Несмотря на короткий срок пребывания в должности, председатель ВС успела оставить заметный след в истории судебной системы — уже хотя бы тем, что была первой женщиной на этом посту

22 июля на 72-м году жизни умерла председатель Верховного суда (ВС) РФ Ирина Подносова, которая заняла этот пост в апреле 2024 года. Родилась в Пскове, училась в ЛГУ на одном курсе с будущим президентом России Владимиром Путиным. Работала консультантом отдела юстиции Леноблисполкома, возглавляла Ленинградский областной суд. В юридическом сообществе ее уход назвали огромной утратой. Несмотря на короткий срок пребывания в должности, председатель ВС успела оставить заметный след в истории судебной системы — уже хотя бы тем, что была первой женщиной на этом посту

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

10 августа в возрасте 63 лет утонул театральный режиссер Юрий Бутусов. Он родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области. Окончил судостроительный институт, некоторое время работал по специальности. В 1996 году окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства. В 2011 году Юрий Бутусов возглавил Театр имени Ленсовета в должности главного режиссера, а с 2017 по 2018 год был его художественным руководителем. 15 сентября 2018 года был назначен главным режиссером Государственного академического театра им. Е. Б. Вахтангова. Одновременно преподавал в ГИТИСе. В ноябре 2022 года уволился из театра. Ставил спектакли в Риге и Вильнюсе

10 августа в возрасте 63 лет утонул театральный режиссер Юрий Бутусов. Он родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области. Окончил судостроительный институт, некоторое время работал по специальности. В 1996 году окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства. В 2011 году Юрий Бутусов возглавил Театр имени Ленсовета в должности главного режиссера, а с 2017 по 2018 год был его художественным руководителем. 15 сентября 2018 года был назначен главным режиссером Государственного академического театра им. Е. Б. Вахтангова. Одновременно преподавал в ГИТИСе. В ноябре 2022 года уволился из театра. Ставил спектакли в Риге и Вильнюсе

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Актер театра и кино Иван Краско умер 9 августа в возрасте 94 лет. За свою карьеру он сыграл более 100 ролей в театре и 200 в кино, включая фильмы «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Господин оформитель». В последний путь его проводили родственники, коллеги по театру и друзья, которые уверены, что «дядя Ваня будет звучать эхом в каждом петербургском актере». Прощание с первым народным артистом РФ прошло в Театре им. Комиссаржевской

Актер театра и кино Иван Краско умер 9 августа в возрасте 94 лет. За свою карьеру он сыграл более 100 ролей в театре и 200 в кино, включая фильмы «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Господин оформитель». В последний путь его проводили родственники, коллеги по театру и друзья, которые уверены, что «дядя Ваня будет звучать эхом в каждом петербургском актере». Прощание с первым народным артистом РФ прошло в Театре им. Комиссаржевской

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

23 сентября в Петербурге на 79-м году жизни скончалась философ, общественный деятель и защитница прав животных Татьяна Горичева. Татьяна Горичева родилась в Ленинграде в 1947 году. В 1970-е госпожа Горичева вместе с мужем — поэтом Виктором Кривулиным — выпускала самиздатовский журнал «37» и участвовала в проведении семинаров по темам философии и религии. В 1980-х Татьяне Горичевой пришлось эмигрировать. В Париже она основала издательство «Беседа», в котором печатались, в том числе, Елена Шварц и Олег Охапкин. Вернулась в Россию в 1988 году. В последние годы жизни занимала пост вице-президента Русско-французского общества защиты животных

23 сентября в Петербурге на 79-м году жизни скончалась философ, общественный деятель и защитница прав животных Татьяна Горичева. Татьяна Горичева родилась в Ленинграде в 1947 году. В 1970-е госпожа Горичева вместе с мужем — поэтом Виктором Кривулиным — выпускала самиздатовский журнал «37» и участвовала в проведении семинаров по темам философии и религии. В 1980-х Татьяне Горичевой пришлось эмигрировать. В Париже она основала издательство «Беседа», в котором печатались, в том числе, Елена Шварц и Олег Охапкин. Вернулась в Россию в 1988 году. В последние годы жизни занимала пост вице-президента Русско-французского общества защиты животных

Фото: Русский ПЕН-центр

29 сентября в Санкт-Петербурге умер актер Геннадий Нилов, сыгравший в фильме «Три плюс два». Ему было 88 лет. Геннадий Нилов родился 1 октября 1936 года в городе Луга Ленинградской области. В 1959 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания вуза был принят в штат киностудии «Ленфильм», где проработал более 30 лет

29 сентября в Санкт-Петербурге умер актер Геннадий Нилов, сыгравший в фильме «Три плюс два». Ему было 88 лет. Геннадий Нилов родился 1 октября 1936 года в городе Луга Ленинградской области. В 1959 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания вуза был принят в штат киностудии «Ленфильм», где проработал более 30 лет

Фото: Михаил Литов

Утром 27 октября на 69-м году жизни в Санкт-Петербурге скончался журналист Дмитрий Синочкин, страдавший от онкологического заболевания. Начав карьеру в «Ижорце», впоследствии он работал, в том числе, в «Ъ-СПб» и «Деловом Петербурге». До конца жизни Дмитрий Синочкин был шеф-редактором издания «Недвижимость и строительство Петербурга». Как рассказывал в соцсетях сам журналист, у него был диагностирован неоперабельный рак горла

Утром 27 октября на 69-м году жизни в Санкт-Петербурге скончался журналист Дмитрий Синочкин, страдавший от онкологического заболевания. Начав карьеру в «Ижорце», впоследствии он работал, в том числе, в «Ъ-СПб» и «Деловом Петербурге». До конца жизни Дмитрий Синочкин был шеф-редактором издания «Недвижимость и строительство Петербурга». Как рассказывал в соцсетях сам журналист, у него был диагностирован неоперабельный рак горла

Фото: личная страница ВКонтакте Дмитрия Синочкина

30 ноября в Петербурге в возрасте 104 лет умерла блокадница Нина Сахарнова, получившая широкую известность благодаря своему блогу в Tik-Tok. Несколько лет назад госпожа Сахарнова начала снимать публикации для Tik-Tok вместе с внучкой. На видео она пела, танцевала, делилась воспоминаниями о блокаде и отвечала на вопросы подписчиков, собирая сотни тысяч просмотров

30 ноября в Петербурге в возрасте 104 лет умерла блокадница Нина Сахарнова, получившая широкую известность благодаря своему блогу в Tik-Tok. Несколько лет назад госпожа Сахарнова начала снимать публикации для Tik-Tok вместе с внучкой. На видео она пела, танцевала, делилась воспоминаниями о блокаде и отвечала на вопросы подписчиков, собирая сотни тысяч просмотров

Фото: vikana / VK

13 декабря умер художник и поэт, представитель «неофициального искусства Ленинграда» 1970–1980-х годов Геннадий Устюгов. С конца 1950-х по 1963 год работал на заводе имени Владимира Ленина, в троллейбусном парке, а также на заводе «Большевик». Картины он писал в свободное от работы время. Работы Устюгова хранятся в Эрмитаже, Русском музее, Музее нонконформистского искусства и многих других галереях и частных коллекциях

13 декабря умер художник и поэт, представитель «неофициального искусства Ленинграда» 1970–1980-х годов Геннадий Устюгов. С конца 1950-х по 1963 год работал на заводе имени Владимира Ленина, в троллейбусном парке, а также на заводе «Большевик». Картины он писал в свободное от работы время. Работы Устюгова хранятся в Эрмитаже, Русском музее, Музее нонконформистского искусства и многих других галереях и частных коллекциях

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

11 июля на Смоленском кладбище похоронили бывшего министра транспорта Романа Старовойта. На траурной церемонии присутствовали замминистра транспорта Виктор Тимофеев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, президент АвтоВАЗа Максим Соколов, старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов и др. Всего на похоронах присутствовало около 200 человек. Тело Романа Старовойта было обнаружено в Подмосковье 7 июля. По предварительной версии следствия, он совершил самоубийство. Утром в тот день он был отправлен в отставку с поста министра транспорта, который занимал с мая 2024 года

11 июля на Смоленском кладбище похоронили бывшего министра транспорта Романа Старовойта. На траурной церемонии присутствовали замминистра транспорта Виктор Тимофеев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, президент АвтоВАЗа Максим Соколов, старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов и др. Всего на похоронах присутствовало около 200 человек. Тело Романа Старовойта было обнаружено в Подмосковье 7 июля. По предварительной версии следствия, он совершил самоубийство. Утром в тот день он был отправлен в отставку с поста министра транспорта, который занимал с мая 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Наталия Рахманова, петербургский филолог, скончалась 21 декабря в 95 лет. Госпожа Рахманова стала автором первого перевода повести Джона Рональда Руэла Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» на русский язык. Наталия Рахманова родилась в 1930 году в Ленинграде в семье писателя Леонида Рахманова. Окончила английское отделение филологического факультета ЛГУ. Литературными переводами занималась с конца 1950-х. Госпожа Рахманова перевела повесть «Говорящий сверток» Джеральда Даррелла и множество произведений других известных британских и американских писателей. В их числе — Джон Голсуорси, Джером Клапка Джером, Редьярд Киплинг, Вальтер Скотт, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Бернард Шоу, Герберт Джордж Уэллс и другие

Наталия Рахманова, петербургский филолог, скончалась 21 декабря в 95 лет. Госпожа Рахманова стала автором первого перевода повести Джона Рональда Руэла Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» на русский язык. Наталия Рахманова родилась в 1930 году в Ленинграде в семье писателя Леонида Рахманова. Окончила английское отделение филологического факультета ЛГУ. Литературными переводами занималась с конца 1950-х. Госпожа Рахманова перевела повесть «Говорящий сверток» Джеральда Даррелла и множество произведений других известных британских и американских писателей. В их числе — Джон Голсуорси, Джером Клапка Джером, Редьярд Киплинг, Вальтер Скотт, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Бернард Шоу, Герберт Джордж Уэллс и другие

Фото: Издательство «Северо-Запад»

Заслуженный деятель искусств РФ и член Союза композиторов Санкт-Петербурга Сергей Баневич умер 21 декабря. Еще при жизни он стал классиком детского музыкального театра. В Мариинском театре звучат его «Кот Мурыч», «Храбрый заяц», «Опера про кашку, кошку и молоко», «Сцены из жизни Николеньки Иртеньева» и, конечно, знаменитая «История Кая и Герды», мировая премьера которой состоялась на сцене Мариинки

Заслуженный деятель искусств РФ и член Союза композиторов Санкт-Петербурга Сергей Баневич умер 21 декабря. Еще при жизни он стал классиком детского музыкального театра. В Мариинском театре звучат его «Кот Мурыч», «Храбрый заяц», «Опера про кашку, кошку и молоко», «Сцены из жизни Николеньки Иртеньева» и, конечно, знаменитая «История Кая и Герды», мировая премьера которой состоялась на сцене Мариинки

Фото: kino-teatr.ru

26 декабря, в возрасте 99 лет скончался выдающийся советский конькобежец и тренер Юрий Ивашкин. Он начал представлять сборную СССР по конькобежному спорту с 1951 года. За свою карьеру неоднократно становился призером чемпионатов страны, выступал на мировых и европейских первенствах. Наиболее значимый вклад господин Ивашкин внес как тренер, воспитав целую плеяду легендарных спортсменок. Под его руководством тренировались шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова, многократная рекордсменка мира Инга Артамонова и чемпионка мира Валентина Стенина

26 декабря, в возрасте 99 лет скончался выдающийся советский конькобежец и тренер Юрий Ивашкин. Он начал представлять сборную СССР по конькобежному спорту с 1951 года. За свою карьеру неоднократно становился призером чемпионатов страны, выступал на мировых и европейских первенствах. Наиболее значимый вклад господин Ивашкин внес как тренер, воспитав целую плеяду легендарных спортсменок. Под его руководством тренировались шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова, многократная рекордсменка мира Инга Артамонова и чемпионка мира Валентина Стенина

Фото: Союз конькобежцев России

27 декабря в Мюнхене умер 101-летний ветеран Великой Отечественной войны и композитор Александр Мерлин. За свою карьеру в музыке он создал более 3 тыс. произведений. Их исполняли Клавдия Шульженко, Эдуард Хиль, Аркадий Райкин и Михаил Боярский

27 декабря в Мюнхене умер 101-летний ветеран Великой Отечественной войны и композитор Александр Мерлин. За свою карьеру в музыке он создал более 3 тыс. произведений. Их исполняли Клавдия Шульженко, Эдуард Хиль, Аркадий Райкин и Михаил Боярский

Фото: личный архив Александра Мерлина

29 декабря в Петербурге на 84-м году жизни скончался бывший депутат Заксобрания, профессор и доктор технических наук Борис Ивченко. Он был автором более 430 научных работ и 26 монографий, подготовил 12 докторов и 28 кандидатов наук. До избрания в ЗакС в 2016 году господин Ивченко был депутатом МО «Балканский»

29 декабря в Петербурге на 84-м году жизни скончался бывший депутат Заксобрания, профессор и доктор технических наук Борис Ивченко. Он был автором более 430 научных работ и 26 монографий, подготовил 12 докторов и 28 кандидатов наук. До избрания в ЗакС в 2016 году господин Ивченко был депутатом МО «Балканский»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Следующая фотография
1 / 29

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

2 января в 72 года после продолжительной болезни ушла из жизни бывший генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая. С реформатором «Петергофа», создавшим за 13 лет директорства более 20 новых музеев, прощались по месту службы. Госпожа Кальницкая прошла путь от рядового сотрудника Эрмитажа до музейного директора первого уровня. Прощание с ней прошло в значительной части без привычного государственного канцелярита. Многие коллеги из музейного сообщества за время сотрудничества с Еленой Кальницкой стали ее друзьями. И поэтому речи в память о многолетнем гендиректоре, даже от вполне номенклатурных людей, были личными и теплыми

Фото: Алексей Смагин

29 января в возрасте 85 лет ушел из жизни заслуженный артист России, житель блокадного Ленинграда Борис Утилин. Его отец руководил Театром на Литейном, мать была балериной Мариинского театра. В годы блокады он ребенком остался в осажденном Ленинграде на попечении тети, а с матерью встретился только в 1943 году. Борис Утилин прослужил около 60 лет в Театре комедии. Был актером озвучивания. Его голосом говорят пес Спиралька в серии мультфильмов «История игрушек», мистер Водоног в «Корпорации монстров», Тревор Бруттенхолм в «Хеллбое» и многие другие

Фото: Комитет по культуре Санкт-Петербурга

21 марта стало известно о смерти гитариста групп S.P.O.R.T. и Tequilajazzz Олега Баранова. Ему было 57 лет. S.P.O.R.T. возникла в Санкт-Петербурге в 1993 году. Среди известных композиций группы — «Каникулы», «Рыбалка», «Миминошная» и «Бонд», а также альбомы «Сделано по правилам» и «Смысл жизни». Их песни уникальны тем, что напоминают философские монологи, исполненные речитативом. В 1999 году Олег Баранов присоединился к группе Tequilajazzz с которой выступал до 2010 года

Фото: соцсети Олега Баранова

22 марта в возрасте 96 лет скончался знаменитый петербургский фотохудожник Валентин Самарин. Господин Самарин был известен как постоянный участник организованных в 1978 году художником Тимуром Новиковым выставок в знаменитой бывшей церкви Кирилла и Мефодия. Свои фотографии сам мастер называл sanki — энергетические проекции метафизического измерения, выявленные фотографическими средствами. В целом за свою жизнь Валентин Самарин провел более 90 выставок по всему миру

Фото: Коммерсантъ / Виктор Жданов

22 марта скончался старейший звукорежиссер киностудии «Ленфильм», трижды лауреат премии «Ника», заслуженный деятель искусств России Владимир Персов. Свою карьеру в «Ленфильме» Персов начал в 1969 году с должности механика по обслуживанию звукотехники и прошел все ступеньки профессии. Впервые в качестве звукооператора он работал над фильмом «Соперницы» режиссера Виктора Садовского

Фото: Киностудия «Ленфильм»

Поэт Вадим Жук умер 20 марта в возрасте 78 лет в Суздале. Там он должен был вести церемонию открытия фестиваля анимации «Суздальфест». Господин Жук был автором либретто мюзиклов, оперетт, театральных вечеров, сценариев к мультфильмам, а также единственным худруком театра-студии «Четвертая стена», спектакли которого показывались по телевидению. Вместе с Михаилом Жванецким вел передачу «Простые вещи». Господин Жук играл в фильмах Александра Сокурова, Игоря Масленникова, Владимира Хотиненко, Антона Барщевского. Его тело кремировали, а прах увезли в Санкт-Петербург

Фото: Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

3 мая на 76-м году жизни скончался один из крупнейших специалистов Российской академии наук Святослав Медведев. Он занимался изучением мозга и памяти. Медведев — сын Натальи Бехтеревой, одного из ведущих нейрофизиологов СССР. Он окончил физико-технический институт имени Иоффе и Ленинградский научно-исследовательский вычислительный центр Академии наук. С 1991 по 2017 год возглавлял Институт мозга человека РАН. В городе на Неве Святослав Медведев создал первую в России лабораторию позитронно-эмиссионной томографии, специализирующуюся на моделировании мозговой активности

Фото: РАН

На 88-м году жизни 11 мая умер российский финансист, последний председатель Государственного банка СССР, бывший председатель Центрального банка России Виктор Геращенко. В советские годы работал в сфере международных финансовых отношений. СССР. В 1991 году руководил проведением павловской денежной реформы, когда банкноты номиналом 50 и 100 рублей в течение двух дней разрешалось обменять на купюры нового образца, но на общую сумму не более 1 тыс. рублей. 18 октября 1994 года Виктор Геращенко был отправлен в отставку после «черного вторника» (11 октября 1994 года). Тогда за один день курс доллара вырос на 27,84%. В «нулевые» начал политическую карьеру в Госдуме от партии «Родина»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

12 мая в Петербурге на 93-м году жизни скончалась великая ленинградская балерина и актриса Алла Осипенко. От Вагановой Осипенко доставалось и за высокий рост («Тебя ждет мюзик-холл»), и за уникально высокий шаг («Что, только ноги поднимать и умеешь?»), и за невероятную красоту танца в дуэте («Адажио-то каждый станцует, когда партнер держит, а ты вариацию станцуй, одна!»). В Кировском театре Алла Осипенко исполнила весь академический классический репертуар: «Баядерку», «Лебединое озеро», «Раймонду». В 1966 году родился легендарный дуэт Аллы Осипенко и Джона Марковского, в 1977-м они пришли в только что созданный Борисом Эйфманом ленинградский ансамбль «Новый балет»

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Главный балетмейстер Большого театра в 1964–1995 годах Юрий Григорович умер 19 мая в возрасте 98 лет. Господин Григорович родился в Ленинграде 2 января 1927 года. В городе на Неве он окончил хореографическое училище и был принят в балетную труппу Академического театра оперы и балета имени Кирова. Он оставался солистом Мариинского театра до 1961 года, в Ленинграде Григорович создал первые постановки, которые принесли ему мировое признание. В частности, балетмейстера отметили Ленинской премией за постановку балета Арама Хачатуряна «Спартак»

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Сооснователь группы «Аквариум» Анатолий (Джордж) Гуницкий умер 5 июня в возрасте 71 года после продолжительной онкологической болезни. 11 июня в последний путь Джорджа проводили его товарищи по Ленинградскому рок-подполью. На похороны Борис Гребенщиков, внесенный Минюстом РФ в реестр иноагентов, приехать не мог, поэтому в зале крематория не хватало чего-то очень важного. И эту физически ощутимую пустоту никак не смогло перебить присутствие других героев ленинградского и советского рок-андеграунда: легендарного фотографа Андрея «Вилли» Усова, художника из арт-группы «Митьки» Дмитрия Шагина, музыкантов Юрия Шевчука (ДДТ), Александра Семенова («Юта», «Михална»), Всеволода Гаккеля («Аквариум»), Антона Белянкина («2ва самолета»), Михаила Новицкого («СП Бабай», «Автобус») и многих других

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев

Журналист-расследователь Ирина Панкратова умерла 11 мая в возрасте 39 лет, последние месяцы она боролась с онкологией. С 2019 года она работала в The Bell (признано иноагентом). За расследования, опубликованные изданием, она четыре раза становилась лауреатом премии «Редколлегия». В 2016 году Ирина Панкратова получила главную журналистскую премию Санкт-Петербурга «Золотое перо». В разные годы была корреспондентом изданий РБК, «Деловой Петербург» и «Вечерний Петербург», а также шеф-редактором OK-inform

Фото: Роман Киташов

23 июня в возрасте 79 лет умер джазмен, композитор и трубач петербургской группы «АукцЫон» Юрий Парфенов. С 1979 по 1984 год играл в джаз-ансамбле «Бумеранг». В 1984 году вошел в состав оркестра Олега Лундстрема, с которым выступал на джазовых фестивалях в Голландии, США, Финляндии, Турции, Израиле, Китае и других странах. В сентябре 1993 года Парфенов выступил как солист в интернациональном джазовом оркестре на фестивале в Лионе — вместе с Джонни Гриффином, Збигневом Намысловским и Деборой Браун. В 1997 году был удостоен звания заслуженного артиста РФ. Постоянным участником группы «АукцЫон» Юрий Парфенов стал после записи альбома «Юла» в 2011 году

Фото: Страница группы «АукцЫон» во Вконтакте

В Москве на 97-м году жизни скончался последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев. Он окончил экономический факультет Ленинградского университета, затем защитил кандидатскую и докторскую. Следом преподавал в ведущих вузах Ленинграда. С 1992 года господин Медведев продолжал научную и общественную деятельность в Институте экономики РАН и Горбачев-фонде. Политик играл важную роль в идеологическом обновлении государства в годы перестройки

Фото: пресс-служба РАНХиГС

22 июля на 72-м году жизни умерла председатель Верховного суда (ВС) РФ Ирина Подносова, которая заняла этот пост в апреле 2024 года. Родилась в Пскове, училась в ЛГУ на одном курсе с будущим президентом России Владимиром Путиным. Работала консультантом отдела юстиции Леноблисполкома, возглавляла Ленинградский областной суд. В юридическом сообществе ее уход назвали огромной утратой. Несмотря на короткий срок пребывания в должности, председатель ВС успела оставить заметный след в истории судебной системы — уже хотя бы тем, что была первой женщиной на этом посту

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

10 августа в возрасте 63 лет утонул театральный режиссер Юрий Бутусов. Он родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области. Окончил судостроительный институт, некоторое время работал по специальности. В 1996 году окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства. В 2011 году Юрий Бутусов возглавил Театр имени Ленсовета в должности главного режиссера, а с 2017 по 2018 год был его художественным руководителем. 15 сентября 2018 года был назначен главным режиссером Государственного академического театра им. Е. Б. Вахтангова. Одновременно преподавал в ГИТИСе. В ноябре 2022 года уволился из театра. Ставил спектакли в Риге и Вильнюсе

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Актер театра и кино Иван Краско умер 9 августа в возрасте 94 лет. За свою карьеру он сыграл более 100 ролей в театре и 200 в кино, включая фильмы «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Господин оформитель». В последний путь его проводили родственники, коллеги по театру и друзья, которые уверены, что «дядя Ваня будет звучать эхом в каждом петербургском актере». Прощание с первым народным артистом РФ прошло в Театре им. Комиссаржевской

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

23 сентября в Петербурге на 79-м году жизни скончалась философ, общественный деятель и защитница прав животных Татьяна Горичева. Татьяна Горичева родилась в Ленинграде в 1947 году. В 1970-е госпожа Горичева вместе с мужем — поэтом Виктором Кривулиным — выпускала самиздатовский журнал «37» и участвовала в проведении семинаров по темам философии и религии. В 1980-х Татьяне Горичевой пришлось эмигрировать. В Париже она основала издательство «Беседа», в котором печатались, в том числе, Елена Шварц и Олег Охапкин. Вернулась в Россию в 1988 году. В последние годы жизни занимала пост вице-президента Русско-французского общества защиты животных

Фото: Русский ПЕН-центр

29 сентября в Санкт-Петербурге умер актер Геннадий Нилов, сыгравший в фильме «Три плюс два». Ему было 88 лет. Геннадий Нилов родился 1 октября 1936 года в городе Луга Ленинградской области. В 1959 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания вуза был принят в штат киностудии «Ленфильм», где проработал более 30 лет

Фото: Михаил Литов

Утром 27 октября на 69-м году жизни в Санкт-Петербурге скончался журналист Дмитрий Синочкин, страдавший от онкологического заболевания. Начав карьеру в «Ижорце», впоследствии он работал, в том числе, в «Ъ-СПб» и «Деловом Петербурге». До конца жизни Дмитрий Синочкин был шеф-редактором издания «Недвижимость и строительство Петербурга». Как рассказывал в соцсетях сам журналист, у него был диагностирован неоперабельный рак горла

Фото: личная страница ВКонтакте Дмитрия Синочкина

30 ноября в Петербурге в возрасте 104 лет умерла блокадница Нина Сахарнова, получившая широкую известность благодаря своему блогу в Tik-Tok. Несколько лет назад госпожа Сахарнова начала снимать публикации для Tik-Tok вместе с внучкой. На видео она пела, танцевала, делилась воспоминаниями о блокаде и отвечала на вопросы подписчиков, собирая сотни тысяч просмотров

Фото: vikana / VK

13 декабря умер художник и поэт, представитель «неофициального искусства Ленинграда» 1970–1980-х годов Геннадий Устюгов. С конца 1950-х по 1963 год работал на заводе имени Владимира Ленина, в троллейбусном парке, а также на заводе «Большевик». Картины он писал в свободное от работы время. Работы Устюгова хранятся в Эрмитаже, Русском музее, Музее нонконформистского искусства и многих других галереях и частных коллекциях

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

11 июля на Смоленском кладбище похоронили бывшего министра транспорта Романа Старовойта. На траурной церемонии присутствовали замминистра транспорта Виктор Тимофеев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, президент АвтоВАЗа Максим Соколов, старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов и др. Всего на похоронах присутствовало около 200 человек. Тело Романа Старовойта было обнаружено в Подмосковье 7 июля. По предварительной версии следствия, он совершил самоубийство. Утром в тот день он был отправлен в отставку с поста министра транспорта, который занимал с мая 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Наталия Рахманова, петербургский филолог, скончалась 21 декабря в 95 лет. Госпожа Рахманова стала автором первого перевода повести Джона Рональда Руэла Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» на русский язык. Наталия Рахманова родилась в 1930 году в Ленинграде в семье писателя Леонида Рахманова. Окончила английское отделение филологического факультета ЛГУ. Литературными переводами занималась с конца 1950-х. Госпожа Рахманова перевела повесть «Говорящий сверток» Джеральда Даррелла и множество произведений других известных британских и американских писателей. В их числе — Джон Голсуорси, Джером Клапка Джером, Редьярд Киплинг, Вальтер Скотт, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Бернард Шоу, Герберт Джордж Уэллс и другие

Фото: Издательство «Северо-Запад»

Заслуженный деятель искусств РФ и член Союза композиторов Санкт-Петербурга Сергей Баневич умер 21 декабря. Еще при жизни он стал классиком детского музыкального театра. В Мариинском театре звучат его «Кот Мурыч», «Храбрый заяц», «Опера про кашку, кошку и молоко», «Сцены из жизни Николеньки Иртеньева» и, конечно, знаменитая «История Кая и Герды», мировая премьера которой состоялась на сцене Мариинки

Фото: kino-teatr.ru

26 декабря, в возрасте 99 лет скончался выдающийся советский конькобежец и тренер Юрий Ивашкин. Он начал представлять сборную СССР по конькобежному спорту с 1951 года. За свою карьеру неоднократно становился призером чемпионатов страны, выступал на мировых и европейских первенствах. Наиболее значимый вклад господин Ивашкин внес как тренер, воспитав целую плеяду легендарных спортсменок. Под его руководством тренировались шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова, многократная рекордсменка мира Инга Артамонова и чемпионка мира Валентина Стенина

Фото: Союз конькобежцев России

27 декабря в Мюнхене умер 101-летний ветеран Великой Отечественной войны и композитор Александр Мерлин. За свою карьеру в музыке он создал более 3 тыс. произведений. Их исполняли Клавдия Шульженко, Эдуард Хиль, Аркадий Райкин и Михаил Боярский

Фото: личный архив Александра Мерлина

29 декабря в Петербурге на 84-м году жизни скончался бывший депутат Заксобрания, профессор и доктор технических наук Борис Ивченко. Он был автором более 430 научных работ и 26 монографий, подготовил 12 докторов и 28 кандидатов наук. До избрания в ЗакС в 2016 году господин Ивченко был депутатом МО «Балканский»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд