Заморозка отменяется

В Воронеже после шестилетнего перерыва прошел парад Дедов Морозов

Впервые после пандемийного 2020 года в Воронеже вновь состоялось масштабное шествие Дедов Морозов и Снегурочек — одно из ключевых событий городской предновогодней программы. Парад, прошедший 27 декабря на площади Ленина, собрал порядка 200 костюмированных участников. Кульминацией действа стало появление главного Деда Мороза Черноземья, который поздравил собравшихся горожан. Яркие кадры праздника — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
Участник парада в костюме Деда Мороза перед началом праздника готовится выйти на площадь Ленина вместе с остальными героями шествия

Участник парада в костюме Деда Мороза перед началом праздника готовится выйти на площадь Ленина вместе с остальными героями шествия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Перед стартом торжества Деды Морозы проходят досмотр у входа на площадь Ленина

Перед стартом торжества Деды Морозы проходят досмотр у входа на площадь Ленина

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Сотрудница охраны с металлодетектором проверяет мешок с подарками у Деда Мороза перед допуском на территорию праздника

Сотрудница охраны с металлодетектором проверяет мешок с подарками у Деда Мороза перед допуском на территорию праздника

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Дед Мороз с посохом прогуливается по праздничной площади Ленина среди зрителей и участников торжества

Дед Мороз с посохом прогуливается по праздничной площади Ленина среди зрителей и участников торжества

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Общий вид новогоднего праздника на площади Ленина во время парада Дедов Морозов и Снегурочек

Общий вид новогоднего праздника на площади Ленина во время парада Дедов Морозов и Снегурочек

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Горожане в костюмах Деда Мороза и Снегурочки присоединяются к празднику

Горожане в костюмах Деда Мороза и Снегурочки присоединяются к празднику

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участницы в костюмах Снегурочек

Участницы в костюмах Снегурочек

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участники парада на площади Ленина

Участники парада на площади Ленина

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участники парада фотографируются рядом с декоративными фигурами новогодних персонажей на праздничной площадке

Участники парада фотографируются рядом с декоративными фигурами новогодних персонажей на праздничной площадке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участница праздника с музыкальной колонкой танцует, поддерживая атмосферу торжества

Участница праздника с музыкальной колонкой танцует, поддерживая атмосферу торжества

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Деды Морозы и Снегурочки водят праздничный хоровод вокруг главной городской елки в центре Воронежа

Деды Морозы и Снегурочки водят праздничный хоровод вокруг главной городской елки в центре Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Дед Мороз исполняет музыкальный номер на барабанах во время праздничной программы парада

Дед Мороз исполняет музыкальный номер на барабанах во время праздничной программы парада

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участница в костюме снеговика танцует под музыку вместе с другими героями праздника

Участница в костюме снеговика танцует под музыку вместе с другими героями праздника

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Дед Мороз играет на ударных тарелках в составе музыкального номера

Дед Мороз играет на ударных тарелках в составе музыкального номера

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участники музыкального выступления

Участники музыкального выступления

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Главный Дед Мороз Черноземья возглавляет колонну участников парада по пути от площади Ленина к Кольцовскому скверу

Главный Дед Мороз Черноземья возглавляет колонну участников парада по пути от площади Ленина к Кольцовскому скверу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Основная колонна Дедов Морозов и Снегурочек движется по центральной части Воронежа в сопровождении зрителей

Основная колонна Дедов Морозов и Снегурочек движется по центральной части Воронежа в сопровождении зрителей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Праздничное шествие новогодних персонажей проходит по городскому маршруту

Праздничное шествие новогодних персонажей проходит по городскому маршруту

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Снегурочка с барабанами сопровождает колонну, задавая ритм движения праздничного шествия

Снегурочка с барабанами сопровождает колонну, задавая ритм движения праздничного шествия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Участники парада в костюмах Деда Мороза и Снегурочки идут, держась за руки во время шествия

Участники парада в костюмах Деда Мороза и Снегурочки идут, держась за руки во время шествия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Женщины в костюмах Деда Мороза и Снегурочки

Женщины в костюмах Деда Мороза и Снегурочки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Главный Дед Мороз Черноземья приветствует горожан во время прохождения праздничного шествия

Главный Дед Мороз Черноземья приветствует горожан во время прохождения праздничного шествия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Дед Мороз останавливается, чтобы сфотографироваться с ребенком во время парада

Дед Мороз останавливается, чтобы сфотографироваться с ребенком во время парада

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участница в костюме Снегурочки идет в составе колонны по маршруту праздничного шествия

Участница в костюме Снегурочки идет в составе колонны по маршруту праздничного шествия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Завершающий момент парада Дедов Морозов и Снегурочек в центре Воронежа

Завершающий момент парада Дедов Морозов и Снегурочек в центре Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

