29.12.2025, 17:00

Заморозка отменяется В Воронеже после шестилетнего перерыва прошел парад Дедов Морозов

Впервые после пандемийного 2020 года в Воронеже вновь состоялось масштабное шествие Дедов Морозов и Снегурочек — одно из ключевых событий городской предновогодней программы. Парад, прошедший 27 декабря на площади Ленина, собрал порядка 200 костюмированных участников. Кульминацией действа стало появление главного Деда Мороза Черноземья, который поздравил собравшихся горожан. Яркие кадры праздника — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».