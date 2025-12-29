Башкортостан / Фото 29.12.2025, 11:24 До свиданья, 2025 год Самые яркие кадры уходящего года в Башкирии Башкирия прощается с 2025 годом и готовится встретить новый. Вспомним самые важные и яркие кадры последних 12 месяцев вместе с галереей «Ъ-Уфа». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новогодние оформление в начале 2025 года Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Крещение Господня в парке Якутова Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова Масленица Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова Благотворительная акция «Кошки в дом» Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова Ледоход на реке Белой Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова Прибытие «Паровоза Победы» в Уфу Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Круизный пароход «Александр Пушкин» на причале «Монумент дружбы» Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ «Китап-Байрам» в Уфе Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Глава Башкирии Радий Хабиров на выставке «Газ. Нефть. Технологии» Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фестиваль «Айда играть» в Уфе Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Банный фестиваль «На Рахате» Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Слет любителей авиации «Открытое небо» Фото: Максим Штурм Фестиваль «Романтика осени» Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фестиваль костюма в Уфе Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Демонтаж статуи Салавата Юлаева Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ «Российский промышленный форум» в Уфе Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Матч в честь 15-летия ФК «Уфа» Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 17 Новогодние оформление в начале 2025 года Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Крещение Господня в парке Якутова Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова Масленица Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова Благотворительная акция «Кошки в дом» Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова Ледоход на реке Белой Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова Прибытие «Паровоза Победы» в Уфу Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Круизный пароход «Александр Пушкин» на причале «Монумент дружбы» Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ «Китап-Байрам» в Уфе Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Глава Башкирии Радий Хабиров на выставке «Газ. Нефть. Технологии» Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фестиваль «Айда играть» в Уфе Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Банный фестиваль «На Рахате» Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Слет любителей авиации «Открытое небо» Фото: Максим Штурм Фестиваль «Романтика осени» Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фестиваль костюма в Уфе Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Демонтаж статуи Салавата Юлаева Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ «Российский промышленный форум» в Уфе Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Матч в честь 15-летия ФК «Уфа» Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ