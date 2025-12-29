Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
До свиданья, 2025 год

Самые яркие кадры уходящего года в Башкирии

Башкирия прощается с 2025 годом и готовится встретить новый. Вспомним самые важные и яркие кадры последних 12 месяцев вместе с галереей «Ъ-Уфа».
Новогодние оформление в начале 2025 года

Новогодние оформление в начале 2025 года

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Крещение Господня в парке Якутова

Крещение Господня в парке Якутова

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Масленица

Масленица

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Благотворительная акция «Кошки в дом»

Благотворительная акция «Кошки в дом»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Ледоход на реке Белой

Ледоход на реке Белой

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Прибытие «Паровоза Победы» в Уфу

Прибытие «Паровоза Победы» в Уфу

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Круизный пароход «Александр Пушкин» на причале «Монумент дружбы»

Круизный пароход «Александр Пушкин» на причале «Монумент дружбы»

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

«Китап-Байрам» в Уфе

«Китап-Байрам» в Уфе

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Глава Башкирии Радий Хабиров на выставке «Газ. Нефть. Технологии»

Глава Башкирии Радий Хабиров на выставке «Газ. Нефть. Технологии»

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Фестиваль «Айда играть» в Уфе

Фестиваль «Айда играть» в Уфе

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Банный фестиваль «На Рахате»

Банный фестиваль «На Рахате»

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Слет любителей авиации «Открытое небо»

Слет любителей авиации «Открытое небо»

Фото: Максим Штурм

Фестиваль «Романтика осени»

Фестиваль «Романтика осени»

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Фестиваль костюма в Уфе

Фестиваль костюма в Уфе

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Демонтаж статуи Салавата Юлаева

Демонтаж статуи Салавата Юлаева

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

«Российский промышленный форум» в Уфе

«Российский промышленный форум» в Уфе

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Матч в честь 15-летия ФК «Уфа»

Матч в честь 15-летия ФК «Уфа»

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

