27.12.2025, 13:18

Снег на голову В Краснодар пришла зима

В столице Кубани в ночь с 26 на 27 декабря выпал первый снег. Как выглядят заснеженные дворы и улицы южного города — в фотогалерее «Ъ-Кубань».