Кубань-Черноморье / Фото 27.12.2025, 13:18 Снег на голову В Краснодар пришла зима В столице Кубани в ночь с 26 на 27 декабря выпал первый снег. Как выглядят заснеженные дворы и улицы южного города — в фотогалерее «Ъ-Кубань». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В работе по очистке от снега тротуаров, остановок общественного транспорта, а также ступеней подземных и наземных пешеходных переходов задействовали 605 человек и 32 единицы спецтехники Фото: пресс-служба администрации Краснодара Ночью в столице Кубани путепроводы были обработаны противогололедными материалами. Для этого было задействовано 26 единиц техники и использовано около 42 тонн песко-соляной смеси Фото: пресс-служба администрации Краснодара Утром на улицах был гололед Фото: Андрей Пугачев Двухколесный транспорт при такой погоде не понадобился Фото: Андрей Пугачев Самокат бросили прямо посреди улицы Фото: Андрей Пугачев Снег в краевой столице шел почти всю ночь Фото: Андрей Пугачев Субботним утром некоторые автовладельцы не стали пользоваться личным транспортом Фото: Андрей Пугачев К утру центральные городские магистрали уже расчистили от наледи Фото: Андрей Пугачев В спальных районах под снежным покровом оказались многие пешеходные дорожки Фото: Андрей Пугачев Дворникам предстоит много работы Фото: Андрей Пугачев На некоторых улицах растаявший снег превратился в грязную «кашу» Фото: Андрей Пугачев Зима в Краснодаре постепенно вступает в свои права Фото: Краснодар; зима; снег