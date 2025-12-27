Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Снег на голову

В Краснодар пришла зима

В столице Кубани в ночь с 26 на 27 декабря выпал первый снег. Как выглядят заснеженные дворы и улицы южного города — в фотогалерее «Ъ-Кубань».
Предыдущая фотография
В работе по очистке от снега тротуаров, остановок общественного транспорта, а также ступеней подземных и наземных пешеходных переходов задействовали 605 человек и 32 единицы спецтехники

В работе по очистке от снега тротуаров, остановок общественного транспорта, а также ступеней подземных и наземных пешеходных переходов задействовали 605 человек и 32 единицы спецтехники

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Ночью в столице Кубани путепроводы были обработаны противогололедными материалами. Для этого было задействовано 26 единиц техники и использовано около 42 тонн песко-соляной смеси

Ночью в столице Кубани путепроводы были обработаны противогололедными материалами. Для этого было задействовано 26 единиц техники и использовано около 42 тонн песко-соляной смеси

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Утром на улицах был гололед

Утром на улицах был гололед

Фото: Андрей Пугачев

Двухколесный транспорт при такой погоде не понадобился

Двухколесный транспорт при такой погоде не понадобился

Фото: Андрей Пугачев

Самокат бросили прямо посреди улицы

Самокат бросили прямо посреди улицы

Фото: Андрей Пугачев

Снег в краевой столице шел почти всю ночь

Снег в краевой столице шел почти всю ночь

Фото: Андрей Пугачев

Субботним утром некоторые автовладельцы не стали пользоваться личным транспортом

Субботним утром некоторые автовладельцы не стали пользоваться личным транспортом

Фото: Андрей Пугачев

К утру центральные городские магистрали уже расчистили от наледи

К утру центральные городские магистрали уже расчистили от наледи

Фото: Андрей Пугачев

В спальных районах под снежным покровом оказались многие пешеходные дорожки

В спальных районах под снежным покровом оказались многие пешеходные дорожки

Фото: Андрей Пугачев

Дворникам предстоит много работы

Дворникам предстоит много работы

Фото: Андрей Пугачев

На некоторых улицах растаявший снег превратился в грязную «кашу»

На некоторых улицах растаявший снег превратился в грязную «кашу»

Фото: Андрей Пугачев

Зима в Краснодаре постепенно вступает в свои права

Зима в Краснодаре постепенно вступает в свои права

Фото: Краснодар; зима; снег

Следующая фотография
1 / 12

В работе по очистке от снега тротуаров, остановок общественного транспорта, а также ступеней подземных и наземных пешеходных переходов задействовали 605 человек и 32 единицы спецтехники

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Ночью в столице Кубани путепроводы были обработаны противогололедными материалами. Для этого было задействовано 26 единиц техники и использовано около 42 тонн песко-соляной смеси

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Утром на улицах был гололед

Фото: Андрей Пугачев

Двухколесный транспорт при такой погоде не понадобился

Фото: Андрей Пугачев

Самокат бросили прямо посреди улицы

Фото: Андрей Пугачев

Снег в краевой столице шел почти всю ночь

Фото: Андрей Пугачев

Субботним утром некоторые автовладельцы не стали пользоваться личным транспортом

Фото: Андрей Пугачев

К утру центральные городские магистрали уже расчистили от наледи

Фото: Андрей Пугачев

В спальных районах под снежным покровом оказались многие пешеходные дорожки

Фото: Андрей Пугачев

Дворникам предстоит много работы

Фото: Андрей Пугачев

На некоторых улицах растаявший снег превратился в грязную «кашу»

Фото: Андрей Пугачев

Зима в Краснодаре постепенно вступает в свои права

Фото: Краснодар; зима; снег

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд