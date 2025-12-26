26.12.2025, 22:08

Центр AAOIFI в Казани В Татарстане открыли первый в СНГ центр по развитию исламских финансов AAOIFI

В отеле Millennium Panorama в Казани открыли первый в СНГ представительский центр по развитию исламских финансов Организации по бухгалтерскому учёту и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI). Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что стандарты AAOIFI позволят привлечь инвестиции в Россию. На открытии присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых институтов шейх Ибрагим Бин Халифа Аль-Халифа, а также предприниматели, поделившиеся опытом работы с исламскими финансами. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».