Центр AAOIFI в Казани

В Татарстане открыли первый в СНГ центр по развитию исламских финансов AAOIFI

В отеле Millennium Panorama в Казани открыли первый в СНГ представительский центр по развитию исламских финансов Организации по бухгалтерскому учёту и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI). Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что стандарты AAOIFI позволят привлечь инвестиции в Россию. На открытии присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых институтов шейх Ибрагим Бин Халифа Аль-Халифа, а также предприниматели, поделившиеся опытом работы с исламскими финансами. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».
Центр AAOIFI в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

