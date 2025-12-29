Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Антону Бакову — 60

Юбилей создателя уральских франков

29 декабря 1965 года в Свердловске родился один из самых неординарных уральских политиков Антон Баков. Юбиляр — в фотогалерее «Ъ-Урал».
Антон Баков учился в УПИ (в 1988 году с отличием окончил металлургический факультет) и одновременно стал одним из первых кооператоров в Свердловске. Его кооператив «Малахит» занимался туристическими поездками

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

В девяностые годы Антон Баков стал одним из самых ярких политиков Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Павел Лисицын

Антон Баков был одним из соратников Эдуарда Росселя, но потом их пути разошлись. На фото Антон Баков (слева) и автор устава Свердловской области Анатолий Гайда в 2017 году на книжной презентации &quot;Коммерсантъ-Урал&quot;

Фото: Елена Елисеева

Антон Баков успешно участвовал в выборах разных уровней: избирался депутатом Екатеринбургской городской думы, Свердловской областной думы, Государственной думы и других представительных органов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Сухоросов

В 1997 году Антон Баков возглавил Серовский металлургический завод. Вскоре предприятие стало одной из горячих точек из-за конфликта с властями Свердловской области по поводу налогов — с блокадой и штурмами. В 2000 году завод перешел под контроль УГМК

Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

В 2003 году Антон Баков вышел во второй тур на выборах губернатора Свердловской области, где уступил Эдуарду Росселю, которого он обвинял в связях с мафией

Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

В 1992 году по заказу Антона Бакова на пермской фабрике «Госзнак» был отпечатан тираж уральских франков, которые могли стать альтернативной рублю валютой на территории Большого Урала. Но в 1993 году была принята Конституция России, согласно которой введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

В 2021 году Антон Баков презентовал серебряные уральские франки. На одной стороне изображен Богдашка Топорок — литературный персонаж в честь предка Антона Бакова, нарисованный карикатуристом Максимом Смагиным, на другой — герб светлейших князей Баковых

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

В 2002 году Антон Баков изготовил золотую медаль «За честную победу» и вручил ее фигуристке Ирине Слуцкой (слева), которой присудили второе место на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити (США), хотя многие посчитали, что ее выступление было самым лучшим

Фото: Коммерсантъ / Сергей Пономарев  /  купить фото

Антон Баков участвовал в разнообразных политических проектах. Среди них: Партия возрождения России, СПС, движение «Май», Партия дела

Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

В 2012 году Антон Баков основал и возглавил Монархическую партию России. В 2020 году она была ликвидирована

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

В 2011 году Антон Баков начал создавать виртуальное государство «Романовская Империя» («Российская Империя»). Его согласился возглавить член императорского дома Романовых принц Карл-Эмих Лейнингенский, потомок российского императора Александра II: Он был коронован под именем Николай III. Антон Баков получил наследуемый титул Светлейший князь

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Антон Баков — автор таких книг, как «Демократия по-русски», «Государство — это ты!», «Идолы власти», «Золотая булла 2014 года. Монархический план возрождения России»

Фото: Марина Молдавская / It’s my city

В 2021 году в Екатеринбурге прошла презентация книги-исследования политика и бизнесмена Антона Бакова «Уральские предки светлейших князей Баковых». Книгу к печати подготовил издательский дом «Коммерсантъ-Урал»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Презентация книги Антона Бакова «Уральские предки светлейших князей Баковых» в галерее «Главный проспект». Издание состоит из двух частей: одна родословная со стороны Антона Бакова, вторая со стороны его супруги Марины Баковой

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В 2023 году в частном музее «Дом Романовых» в Екатеринбурге прошла презентация второй книги сказов «Богдашка Топорок», в которой использован образ предка уральского политика Антона Бакова, пришедшего в Верхотурский уезд с Вогодчины в 1601 году

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Автор книги сказов «Богдашка Топорок» — журналист Александр Кириллов (справа). Иллюстрации нарисовал карикатурист Максим Смагин (слева). Презентация первой книги прошла в 2020 году

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Антон Баков (в центре) с журналистами Маргаритой Гордеевой (слева) и Оксаной Маклаковой (справа)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Дети и внуки Антона Бакова. 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Главный редактор газеты &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; Николай Яблонский и Антон Баков на презентации книги «Уральские предки светлейших князей Баковых»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Антон Баков на презентации книги «Ловцы банд. Место встречи…». 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Антон Баков (справа) подписывает книгу сказов &quot;Богдашка Топорок&quot; для главного редактора &quot;Областной газеты&quot; Александра Лакедемонского (слева)

Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Антон Баков на презентации книги &quot;Бури вестники&quot;. 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Презентация книги предпринимателя Антона Бакова &quot;Государство - это ты&quot; в Ельцин-центре. 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Презентация книги Антона Бакова «Уральские предки светлейших князей Баковых» в галерее «Главный проспект». Жена Антона Бакова Марина Бакова и дочь Анастасия Бакова. 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Презентация книги Антона Бакова «Уральские предки светлейших князей Баковых» в галерее «Главный проспект». Антон Баков. 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

