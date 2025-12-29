Антону Бакову — 60

В 1992 году по заказу Антона Бакова на пермской фабрике «Госзнак» был отпечатан тираж уральских франков, которые могли стать альтернативной рублю валютой на территории Большого Урала. Но в 1993 году была принята Конституция России, согласно которой введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются

