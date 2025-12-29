Антону Бакову — 60

Антон Баков учился в УПИ (в 1988 году с отличием окончил металлургический факультет) и одновременно стал одним из первых кооператоров в Свердловске. Его кооператив «Малахит» занимался туристическими поездками
Фото:
Коммерсантъ / Владислав Лоншаков
В девяностые годы Антон Баков стал одним из самых ярких политиков Свердловской области
Фото:
Коммерсантъ / Павел Лисицын
Антон Баков был одним из соратников Эдуарда Росселя, но потом их пути разошлись. На фото Антон Баков (слева) и автор устава Свердловской области Анатолий Гайда в 2017 году на книжной презентации "Коммерсантъ-Урал"
Фото:
Елена Елисеева
Антон Баков успешно участвовал в выборах разных уровней: избирался депутатом Екатеринбургской городской думы, Свердловской областной думы, Государственной думы и других представительных органов
Фото:
Коммерсантъ / Дмитрий Сухоросов
В 1997 году Антон Баков возглавил Серовский металлургический завод. Вскоре предприятие стало одной из горячих точек из-за конфликта с властями Свердловской области по поводу налогов — с блокадой и штурмами. В 2000 году завод перешел под контроль УГМК
В 1992 году по заказу Антона Бакова на пермской фабрике «Госзнак» был отпечатан тираж уральских франков, которые могли стать альтернативной рублю валютой на территории Большого Урала. Но в 1993 году была принята Конституция России, согласно которой введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются
В 2021 году Антон Баков презентовал серебряные уральские франки. На одной стороне изображен Богдашка Топорок — литературный персонаж в честь предка Антона Бакова, нарисованный карикатуристом Максимом Смагиным, на другой — герб светлейших князей Баковых
В 2002 году Антон Баков изготовил золотую медаль «За честную победу» и вручил ее фигуристке Ирине Слуцкой (слева), которой присудили второе место на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити (США), хотя многие посчитали, что ее выступление было самым лучшим
В 2012 году Антон Баков основал и возглавил Монархическую партию России. В 2020 году она была ликвидирована
Фото:
Коммерсантъ / Владислав Лоншаков
В 2011 году Антон Баков начал создавать виртуальное государство «Романовская Империя» («Российская Империя»). Его согласился возглавить член императорского дома Романовых принц Карл-Эмих Лейнингенский, потомок российского императора Александра II: Он был коронован под именем Николай III. Антон Баков получил наследуемый титул Светлейший князь
Антон Баков — автор таких книг, как «Демократия по-русски», «Государство — это ты!», «Идолы власти», «Золотая булла 2014 года. Монархический план возрождения России»
Фото:
Марина Молдавская / It’s my city
В 2021 году в Екатеринбурге прошла презентация книги-исследования политика и бизнесмена Антона Бакова «Уральские предки светлейших князей Баковых». Книгу к печати подготовил издательский дом «Коммерсантъ-Урал»
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Презентация книги Антона Бакова «Уральские предки светлейших князей Баковых» в галерее «Главный проспект». Издание состоит из двух частей: одна родословная со стороны Антона Бакова, вторая со стороны его супруги Марины Баковой
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
В 2023 году в частном музее «Дом Романовых» в Екатеринбурге прошла презентация второй книги сказов «Богдашка Топорок», в которой использован образ предка уральского политика Антона Бакова, пришедшего в Верхотурский уезд с Вогодчины в 1601 году
Фото:
Коммерсантъ / Михаил Филиппов
Автор книги сказов «Богдашка Топорок» — журналист Александр Кириллов (справа). Иллюстрации нарисовал карикатурист Максим Смагин (слева). Презентация первой книги прошла в 2020 году
Фото:
Коммерсантъ / Михаил Филиппов
Антон Баков (в центре) с журналистами Маргаритой Гордеевой (слева) и Оксаной Маклаковой (справа)
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Дети и внуки Антона Бакова. 2021 год
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Главный редактор газеты "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский и Антон Баков на презентации книги «Уральские предки светлейших князей Баковых»
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Антон Баков на презентации книги «Ловцы банд. Место встречи…». 2018 год
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Антон Баков (справа) подписывает книгу сказов "Богдашка Топорок" для главного редактора "Областной газеты" Александра Лакедемонского (слева)
Фото:
Коммерсантъ / Николай Яблонский
Антон Баков на презентации книги "Бури вестники". 2021 год
Фото:
Коммерсантъ / Михаил Филиппов
Презентация книги предпринимателя Антона Бакова "Государство - это ты" в Ельцин-центре. 2021 год
Фото:
Коммерсантъ / Владислав Лоншаков
Презентация книги Антона Бакова «Уральские предки светлейших князей Баковых» в галерее «Главный проспект». Жена Антона Бакова Марина Бакова и дочь Анастасия Бакова. 2021 год
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Презентация книги Антона Бакова «Уральские предки светлейших князей Баковых» в галерее «Главный проспект». Антон Баков. 2021 год