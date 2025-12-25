Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самара предновогодняя

Предпраздничная суета миллионного города

Самара готовится к празднованию 2026 года. В магазинах и торговых центрах наблюдается ажиотаж. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Волга».
Предыдущая фотография
Новогодняя елка становится непременным атрибутом не только мест притяжения в городе, но и торговых центров

Новогодняя елка становится непременным атрибутом не только мест притяжения в городе, но и торговых центров

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Предусмотрительные покупатели приобретают товары и продукты чуть раньше традиционного предновогоднего безумия

Предусмотрительные покупатели приобретают товары и продукты чуть раньше традиционного предновогоднего безумия

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Торговые сети могут похвастаться хорошей выручкой

Торговые сети могут похвастаться хорошей выручкой

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Выбор подарков

Выбор подарков

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Парфюмерия и косметика всегда имеют спрос

Парфюмерия и косметика всегда имеют спрос

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

В магазинах и торговых центрах есть все, что душе угодно

В магазинах и торговых центрах есть все, что душе угодно

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Атмосфера уже праздничная

Атмосфера уже праздничная

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Елочный базар

Елочный базар

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Елка при входе в торговый центр

Елка при входе в торговый центр

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

У курьеров перед праздниками стало больше заказов

У курьеров перед праздниками стало больше заказов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

В последнее время стало много елочных игрушек российского производства

В последнее время стало много елочных игрушек российского производства

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Юные покупатели готовятся разорять родителей

Юные покупатели готовятся разорять родителей

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Какой же Новый год без сладостей

Какой же Новый год без сладостей

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Подарков очень много, хватит на всех

Подарков очень много, хватит на всех

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Если нужно сэкономить, в магазины лучше ходить без маленьких детей

Если нужно сэкономить, в магазины лучше ходить без маленьких детей

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Когда хочется всё и сразу

Когда хочется всё и сразу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Много винодельческой продукции из южных регионов России

Много винодельческой продукции из южных регионов России

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Новогоднее настроение

Новогоднее настроение

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Предновогодняя суета

Предновогодняя суета

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Игрушки в подарок

Игрушки в подарок

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Предновогодний антураж

Предновогодний антураж

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Когда хочется скупить весь магазин

Когда хочется скупить весь магазин

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Выбрать нужно самое важное

Выбрать нужно самое важное

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Самое необходимое и актуальное

Самое необходимое и актуальное

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Без фруктов в праздники не обойтись

Без фруктов в праздники не обойтись

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Яблоки также весьма актуальны, как и мандарины

Яблоки также весьма актуальны, как и мандарины

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Продуктовое разнообразие

Продуктовое разнообразие

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Следующая фотография
1 / 27

Новогодняя елка становится непременным атрибутом не только мест притяжения в городе, но и торговых центров

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Предусмотрительные покупатели приобретают товары и продукты чуть раньше традиционного предновогоднего безумия

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Торговые сети могут похвастаться хорошей выручкой

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Выбор подарков

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Парфюмерия и косметика всегда имеют спрос

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

В магазинах и торговых центрах есть все, что душе угодно

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Атмосфера уже праздничная

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Елочный базар

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Елка при входе в торговый центр

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

У курьеров перед праздниками стало больше заказов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

В последнее время стало много елочных игрушек российского производства

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Юные покупатели готовятся разорять родителей

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Какой же Новый год без сладостей

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Подарков очень много, хватит на всех

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Если нужно сэкономить, в магазины лучше ходить без маленьких детей

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Когда хочется всё и сразу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Много винодельческой продукции из южных регионов России

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Новогоднее настроение

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Предновогодняя суета

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Игрушки в подарок

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Предновогодний антураж

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Когда хочется скупить весь магазин

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Выбрать нужно самое важное

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Самое необходимое и актуальное

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Без фруктов в праздники не обойтись

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Яблоки также весьма актуальны, как и мандарины

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Продуктовое разнообразие

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд