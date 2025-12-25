25.12.2025, 16:05

Самара предновогодняя Предпраздничная суета миллионного города

Самара готовится к празднованию 2026 года. В магазинах и торговых центрах наблюдается ажиотаж. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Волга».