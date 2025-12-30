Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Покадровая расстановка

Фотографии из жизни Нижегородской области в 2025 году

В течение 2025 года в Нижегородской области ежедневно происходили сотни самых разных событий. Некоторые из них — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».
15 января. Ежегодный Рождественский бал нижегородских юнг прошел в клубе DKRT

15 января. Ежегодный Рождественский бал нижегородских юнг прошел в клубе DKRT

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

23 января. Краснодарский край. Работа нижегородских волонтеров по очистке берегов и спасению птиц, пострадавших из-за утечки нефтепродуктов

23 января. Краснодарский край. Работа нижегородских волонтеров по очистке берегов и спасению птиц, пострадавших из-за утечки нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

1 февраля. Международная выставка искусств «Арт-мир» прошла на Нижегородской ярмарке. Инсталляция нижегородских художников «Кибер изба»

1 февраля. Международная выставка искусств «Арт-мир» прошла на Нижегородской ярмарке. Инсталляция нижегородских художников «Кибер изба»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

7 февраля. Акция «Бесплатный магазин» в Автозаводском психоневрологическом интернате. Секретарь АНО «Служба защиты прав» Александра обнимает пациентку

7 февраля. Акция «Бесплатный магазин» в Автозаводском психоневрологическом интернате. Секретарь АНО «Служба защиты прав» Александра обнимает пациентку

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

26 февраля. Генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов (справа) вручает новым игрокам команды именные майки

26 февраля. Генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов (справа) вручает новым игрокам команды именные майки

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

28 февраля. Бывший ректор НГЛУ им. Добролюбова Жанна Никонова во время судебного заседания об избрании меры пресечения

28 февраля. Бывший ректор НГЛУ им. Добролюбова Жанна Никонова во время судебного заседания об избрании меры пресечения

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

1 марта. Масленичные гуляния в музее деревянного зодчества на Щелоковском хуторе. Участник кулачного боя

1 марта. Масленичные гуляния в музее деревянного зодчества на Щелоковском хуторе. Участник кулачного боя

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

4 марта. Оперная певица Карина Хэрунц в перерыве генеральной репетиции оперы Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок», прошедшей на сцене Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина

4 марта. Оперная певица Карина Хэрунц в перерыве генеральной репетиции оперы Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок», прошедшей на сцене Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

11 марта. Встреча заместителя губернатора Андрея Саносяна с предпринимателями региона прошла в Торгово-промышленной палате Нижегородской области

11 марта. Встреча заместителя губернатора Андрея Саносяна с предпринимателями региона прошла в Торгово-промышленной палате Нижегородской области

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

13 марта. XX Международная выставка-форум гостеприимства регионов «Интермаркет» открылась на Нижегородской ярмарке

13 марта. XX Международная выставка-форум гостеприимства регионов «Интермаркет» открылась на Нижегородской ярмарке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

20 марта. Сотрудники ГИМС МЧС во время практического урока для школьников по безопасности на льду и спасению утопающих. Спасатель в гидрокостюме прыгает в воду Мещерского озера

20 марта. Сотрудники ГИМС МЧС во время практического урока для школьников по безопасности на льду и спасению утопающих. Спасатель в гидрокостюме прыгает в воду Мещерского озера

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

3 апреля. Директор АО «Корпорация развития Нижегородской области» Игорь Ищенко осматривает площадку особой эеономической зоны «Кулибин» в Дзержинске

3 апреля. Директор АО «Корпорация развития Нижегородской области» Игорь Ищенко осматривает площадку особой эеономической зоны «Кулибин» в Дзержинске

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

14 апреля. Молодые мамы с колясками гуляют по пешеходной улице Большая Покровская

14 апреля. Молодые мамы с колясками гуляют по пешеходной улице Большая Покровская

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

26 апреля. Экскурсия по автозаку во время празднования Дня пожарной охраны РФ

26 апреля. Экскурсия по автозаку во время празднования Дня пожарной охраны РФ

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

9 мая. Зрители выходят из подземного перехода после военного парада в честь 80-й годовщины Победы

9 мая. Зрители выходят из подземного перехода после военного парада в честь 80-й годовщины Победы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

17 мая. Открытие мотоциклетного сезона состоялось на площадке рядом со стадионом «Совкомбанк-арена»

17 мая. Открытие мотоциклетного сезона состоялось на площадке рядом со стадионом «Совкомбанк-арена»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

21 мая. Рабочий выходит из готового тоннеля, проложенного от станции «Сенная» до станции «Площадь Свободы»

21 мая. Рабочий выходит из готового тоннеля, проложенного от станции «Сенная» до станции «Площадь Свободы»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

23 мая. Подготовка к проведению Единого Государственного экзамена ЕГЭ в лицее №8

23 мая. Подготовка к проведению Единого Государственного экзамена ЕГЭ в лицее №8

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

24 мая. Участники массового забега «Беги, герой!» на финишной прямой

24 мая. Участники массового забега «Беги, герой!» на финишной прямой

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

29 мая. Рабочие сверлят отверстие в павильоне гостиницы Ермолаевых во время подготовки выставки «Кожа земли», открывшейся в рамках I биеннале экологического искусства

29 мая. Рабочие сверлят отверстие в павильоне гостиницы Ермолаевых во время подготовки выставки «Кожа земли», открывшейся в рамках I биеннале экологического искусства

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

31 мая. Футбольный матч между командами «Пари Нижний Новгород» и «Сочи»

31 мая. Футбольный матч между командами «Пари Нижний Новгород» и «Сочи»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

3 июня. Рабочая поездка председателя правительства России Михаила Мишустина в Нижний Новгород. На снимке справа налево: министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель правительства России Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства России - глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко и первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров во время посещения выставки

3 июня. Рабочая поездка председателя правительства России Михаила Мишустина в Нижний Новгород. На снимке справа налево: министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель правительства России Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства России - глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко и первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров во время посещения выставки

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

10 июня. Эвакуированные сотрудники медицинского центра «Тонус» наблюдают за пожарными во время ликвидации возгорания кровли

10 июня. Эвакуированные сотрудники медицинского центра «Тонус» наблюдают за пожарными во время ликвидации возгорания кровли

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

20 июня. Сбор участников круглого стола «Собака-проводник на службе незрячему», прошедшего в офисе нижегородского отделения Всероссийского общества слепых

20 июня. Сбор участников круглого стола «Собака-проводник на службе незрячему», прошедшего в офисе нижегородского отделения Всероссийского общества слепых

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

25 июня. Презентация коллекции победителя областного конкурса на лучший дизайн школьной формы состоялась во Дворце пионеров им. Чкалова. Юные манекенщики готовятся к выходу на подиум

25 июня. Презентация коллекции победителя областного конкурса на лучший дизайн школьной формы состоялась во Дворце пионеров им. Чкалова. Юные манекенщики готовятся к выходу на подиум

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

27 июня. Этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоялся на стадионе «Совкомбанк-арена». Стенд набора на службу в Росгвардии

27 июня. Этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоялся на стадионе «Совкомбанк-арена». Стенд набора на службу в Росгвардии

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

5 июля. Спортсмены во время тренировки перед участием в Этапе Кубка России по прыжкам на лыжах

5 июля. Спортсмены во время тренировки перед участием в Этапе Кубка России по прыжкам на лыжах

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

16 июля. Актеры Данила Краснов и Екатерина Чаннова во время церемонии закрытия IX фестиваля нового российского кино «Горький Fest»

16 июля. Актеры Данила Краснов и Екатерина Чаннова во время церемонии закрытия IX фестиваля нового российского кино «Горький Fest»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

24 июля. Строительные рабочие во время ремонта школы №151

24 июля. Строительные рабочие во время ремонта школы №151

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

26 июля. Международный заплыв на открытой воде X-WATERS Volga 2025 в девятый раз прошел в Нижнем Новгороде. Участник готовится к марафонскому заплыву

26 июля. Международный заплыв на открытой воде X-WATERS Volga 2025 в девятый раз прошел в Нижнем Новгороде. Участник готовится к марафонскому заплыву

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

30 июля. Встреча участников театрального фестиваля «Специфик» со СМИ состоялась в бассейне «Дельфин»

30 июля. Встреча участников театрального фестиваля «Специфик» со СМИ состоялась в бассейне «Дельфин»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

1 августа. Фестиваль современного театрального искусства «Специфик». Артисты во время спектакля по мотивам повести Александра Куприна «Яма» у стариной чайной «Столбы»

1 августа. Фестиваль современного театрального искусства «Специфик». Артисты во время спектакля по мотивам повести Александра Куприна «Яма» у стариной чайной «Столбы»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

3 августа. Соревнования по триатлону Ironstar на дистанцию в 113 километров состоялись на берегу Волги. Транзитная зона в спортивном городке

3 августа. Соревнования по триатлону Ironstar на дистанцию в 113 километров состоялись на берегу Волги. Транзитная зона в спортивном городке

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

20 августа. Празднование 80-летнего юбилея ГК «Росатом» прошло на стадионе «Совкомбанк-арена». Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев (справа) и солист группы Uma2rman Владимир Кристовский (слева) во время выступления на концерте «Атом. Будущее»

20 августа. Празднование 80-летнего юбилея ГК «Росатом» прошло на стадионе «Совкомбанк-арена». Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев (справа) и солист группы Uma2rman Владимир Кристовский (слева) во время выступления на концерте «Атом. Будущее»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

23 августа. Девушка спешит к Музею Горьковского автозавода, где состоялся старт IV этапа Кубка России по ралли-рейдам

23 августа. Девушка спешит к Музею Горьковского автозавода, где состоялся старт IV этапа Кубка России по ралли-рейдам

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

26 августа. Подросток на самокате пересекает улицу перед стоящим автотранспортом

26 августа. Подросток на самокате пересекает улицу перед стоящим автотранспортом

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

1 сентября. Рабочие наблюдают со строящегося дома за праздником Дня Знаний на площадке перед Анкудиновской средней школой

1 сентября. Рабочие наблюдают со строящегося дома за праздником Дня Знаний на площадке перед Анкудиновской средней школой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

1 сентября. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев (слева) во время осмотра открывшейся Анкудиновской средней школы

1 сентября. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев (слева) во время осмотра открывшейся Анкудиновской средней школы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

11 сентября. Участница финального этапа федерального конкурса профессионального мастерства в категории «Лучшая швея» Екатерина Петрова готовится к соревнованиям

11 сентября. Участница финального этапа федерального конкурса профессионального мастерства в категории «Лучшая швея» Екатерина Петрова готовится к соревнованиям

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

18 сентября. Церемония открытия ИТ-кампуса «Неймарк»

18 сентября. Церемония открытия ИТ-кампуса «Неймарк»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

24 сентября. Пленэр арт-объединения «Нижегородские художники» прошел на роботизированной молочной ферме «Никитино» в Уренском районе

24 сентября. Пленэр арт-объединения «Нижегородские художники» прошел на роботизированной молочной ферме «Никитино» в Уренском районе

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

8 октября. Губернатор Глеб Никитин показывает министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову (на снимке слева) открывшийся ИТ-кампус «Неймарк»

8 октября. Губернатор Глеб Никитин показывает министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову (на снимке слева) открывшийся ИТ-кампус «Неймарк»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

29 октября. Школьники качаются на качелях во время перемены

29 октября. Школьники качаются на качелях во время перемены

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

4 ноября. Провожающий предлагает добровольцу взять оберег во время отправки на СВО

4 ноября. Провожающий предлагает добровольцу взять оберег во время отправки на СВО

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

19 ноября. Школьники во время экскурсии по стеклодувному цеху фабрики елочных украшений «Ариэль»

19 ноября. Школьники во время экскурсии по стеклодувному цеху фабрики елочных украшений «Ариэль»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

25 ноября. Рабочий ГК «Моспроект-3» во время перерыва строительства объезда площадки строительства разворотных тоннелей метро

25 ноября. Рабочий ГК «Моспроект-3» во время перерыва строительства объезда площадки строительства разворотных тоннелей метро

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

3 декабря. Первый заместитель главы города Сергей Егоров во время продления срока задержания в Московском районном суде

3 декабря. Первый заместитель главы города Сергей Егоров во время продления срока задержания в Московском районном суде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

19 декабря. Работа офиса нижегородского филиала «Альфа-банка»

19 декабря. Работа офиса нижегородского филиала «Альфа-банка»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

