Покадровая расстановка

15 января. Ежегодный Рождественский бал нижегородских юнг прошел в клубе DKRT
Коммерсантъ / Роман Яровицын
23 января. Краснодарский край. Работа нижегородских волонтеров по очистке берегов и спасению птиц, пострадавших из-за утечки нефтепродуктов
Коммерсантъ / Андрей Репин
1 февраля. Международная выставка искусств «Арт-мир» прошла на Нижегородской ярмарке. Инсталляция нижегородских художников «Кибер изба»
Коммерсантъ / Роман Яровицын
7 февраля. Акция «Бесплатный магазин» в Автозаводском психоневрологическом интернате. Секретарь АНО «Служба защиты прав» Александра обнимает пациентку
Коммерсантъ / Роман Яровицын
26 февраля. Генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов (справа) вручает новым игрокам команды именные майки
Коммерсантъ / Роман Яровицын
28 февраля. Бывший ректор НГЛУ им. Добролюбова Жанна Никонова во время судебного заседания об избрании меры пресечения
Коммерсантъ / Роман Яровицын
1 марта. Масленичные гуляния в музее деревянного зодчества на Щелоковском хуторе. Участник кулачного боя
Коммерсантъ / Роман Яровицын
4 марта. Оперная певица Карина Хэрунц в перерыве генеральной репетиции оперы Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок», прошедшей на сцене Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина
23 мая. Подготовка к проведению Единого Государственного экзамена ЕГЭ в лицее №8
Коммерсантъ / Роман Яровицын
24 мая. Участники массового забега «Беги, герой!» на финишной прямой
Коммерсантъ / Андрей Репин
29 мая. Рабочие сверлят отверстие в павильоне гостиницы Ермолаевых во время подготовки выставки «Кожа земли», открывшейся в рамках I биеннале экологического искусства
Коммерсантъ / Роман Яровицын
31 мая. Футбольный матч между командами «Пари Нижний Новгород» и «Сочи»
Коммерсантъ / Роман Яровицын
3 июня. Рабочая поездка председателя правительства России Михаила Мишустина в Нижний Новгород. На снимке справа налево: министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель правительства России Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства России - глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко и первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров во время посещения выставки
3 августа. Соревнования по триатлону Ironstar на дистанцию в 113 километров состоялись на берегу Волги. Транзитная зона в спортивном городке
Коммерсантъ / Андрей Репин
20 августа. Празднование 80-летнего юбилея ГК «Росатом» прошло на стадионе «Совкомбанк-арена». Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев (справа) и солист группы Uma2rman Владимир Кристовский (слева) во время выступления на концерте «Атом. Будущее»