Вручение государственных наград

Лауреаты и гости церемонии

24 декабря в Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин вручил государственные награды. Кадры с церемонии — в фотогалерее «Ъ».
Президент РФ Владимир Путин и директор телеканала ТНТ, замгендиректора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин и представитель МИД РФ Мария Захарова (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Актер Сергей Маковецкий (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин и председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин и президент акционерного общества «Научно-производственный центр &quot;МАКС&quot;» Виктор Полищук

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пианист Денис Мацуев (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин и певица, актриса, общественный деятель Елена Север

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре) и телеведущий Владимир Соловьев (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов (слева) и председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин (слева) и директор «Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Елена Голухова (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Официанты на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин после церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гости и участники церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

