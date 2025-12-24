Фото 24.12.2025, 21:58 Вручение государственных наград Лауреаты и гости церемонии 24 декабря в Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин вручил государственные награды. Кадры с церемонии — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент РФ Владимир Путин и директор телеканала ТНТ, замгендиректора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент РФ Владимир Путин и представитель МИД РФ Мария Захарова (в центре) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Актер Сергей Маковецкий (слева) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент РФ Владимир Путин и председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент РФ Владимир Путин и президент акционерного общества «Научно-производственный центр "МАКС"» Виктор Полищук Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Пианист Денис Мацуев (второй справа) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент РФ Владимир Путин и певица, актриса, общественный деятель Елена Север Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре) и телеведущий Владимир Соловьев (слева) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Ректор МГИМО Анатолий Торкунов (слева) и председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент РФ Владимир Путин (слева) и директор «Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Елена Голухова (в центре) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Официанты на церемонии Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент России Владимир Путин после церемонии Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Гости и участники церемонии Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Следующая фотография 1 / 13 Президент РФ Владимир Путин и директор телеканала ТНТ, замгендиректора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент РФ Владимир Путин и представитель МИД РФ Мария Захарова (в центре) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Актер Сергей Маковецкий (слева) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент РФ Владимир Путин и председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент РФ Владимир Путин и президент акционерного общества «Научно-производственный центр "МАКС"» Виктор Полищук Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Пианист Денис Мацуев (второй справа) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент РФ Владимир Путин и певица, актриса, общественный деятель Елена Север Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре) и телеведущий Владимир Соловьев (слева) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Ректор МГИМО Анатолий Торкунов (слева) и председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент РФ Владимир Путин (слева) и директор «Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Елена Голухова (в центре) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Официанты на церемонии Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент России Владимир Путин после церемонии Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Гости и участники церемонии Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото