01.01.2026, 00:00

Главные события в Татарстане в 2025 году Международные форумы, первый полет «Ансата» и приезд Эррола Масска

В 2025 году в Татарстане прошел ряд крупных международных форумов: «РОСТКИ», КаzanForum, «Энергопром», Kazan Digital Week. Одними из самых громких событий стал приезд отца Илона Маска Эррола Маска, первый полет импортозамещенного вертолета «Ансат» и открытие фестиваля «Новая волна». Год также был богат на культурные и спортивные мероприятия. Вспомним главные события 2025 года в фотогалерее «Ъ Волга-Урал».