Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные события в Татарстане в 2025 году

Международные форумы, первый полет «Ансата» и приезд Эррола Масска

В 2025 году в Татарстане прошел ряд крупных международных форумов: «РОСТКИ», КаzanForum, «Энергопром», Kazan Digital Week. Одними из самых громких событий стал приезд отца Илона Маска Эррола Маска, первый полет импортозамещенного вертолета «Ансат» и открытие фестиваля «Новая волна». Год также был богат на культурные и спортивные мероприятия. Вспомним главные события 2025 года в фотогалерее «Ъ Волга-Урал».
Предыдущая фотография
Спортивное мероприятие «Кросс наций» на Кремлевской набережной.

Спортивное мероприятие «Кросс наций» на Кремлевской набережной.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Отец основателя Tesla и SpaceX Илона Маска Эррол Маск встретился со студентами Университета Иннополис.

Отец основателя Tesla и SpaceX Илона Маска Эррол Маск встретился со студентами Университета Иннополис.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Чемпионат России по кольцевым гонкам. На автодроме «Казань Ринг Каньон». В классе гоночных соревнований Формула-4.

Чемпионат России по кольцевым гонкам. На автодроме «Казань Ринг Каньон». В классе гоночных соревнований Формула-4.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Первый полет импортозамещенного «Ансата» на Казанском вертолетном заводе.

Первый полет импортозамещенного «Ансата» на Казанском вертолетном заводе.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная выставка беспилотных авиационных систем и их комплектующих &quot;Дрон Экспо 2025&quot; в выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международная выставка беспилотных авиационных систем и их комплектующих "Дрон Экспо 2025" в выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

III международный форум «РОСТКИ» в «Казань Экспо».

III международный форум «РОСТКИ» в «Казань Экспо».

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КаzanForum». В Казань Экспо.

XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КаzanForum». В Казань Экспо.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIII Республиканский ифтар. В Международном выставочном центре Казань Экспо.

XIII Республиканский ифтар. В Международном выставочном центре Казань Экспо.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Казанский международный фестиваль визуальной и восточной культуры «Fenix». В ДК им. Ленина.

Казанский международный фестиваль визуальной и восточной культуры «Fenix». В ДК им. Ленина.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot; в Международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025" в Международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Открытие музея &quot;СВОИ&quot;. На улице Баумана.

Открытие музея "СВОИ". На улице Баумана.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Чемпионат России среди мужчин и женщин по сумо. В дворце единоборств &quot;Ак Барс&quot;.

Чемпионат России среди мужчин и женщин по сумо. В дворце единоборств "Ак Барс".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Вручение государственных премий имени Габдуллы Тукая 2025 год новое здание театра им. Камала.

Вручение государственных премий имени Габдуллы Тукая 2025 год новое здание театра им. Камала.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Кубок России по BMX фристайлу в олимпийской дисциплине «парк». В Экстрим-парке Урам.

Кубок России по BMX фристайлу в олимпийской дисциплине «парк». В Экстрим-парке Урам.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытия пассажирской навигации 2025 года. В Речном порту

Открытия пассажирской навигации 2025 года. В Речном порту

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Генеральная репетиция парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на площади Тысячелетия.

Генеральная репетиция парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на площади Тысячелетия.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XVI Международный экономический форум &quot;Россия – Исламский мир: КаzanForum&quot;. Мероприятия, посвященные дню принятия Ислама Волжской Булгарией &quot;Изге Болгар жыены&quot;, на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

XVI Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: КаzanForum". Мероприятия, посвященные дню принятия Ислама Волжской Булгарией "Изге Болгар жыены", на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фестиваль русского фольклора «Каравон» в селе Никольское Лаишевского района.

Фестиваль русского фольклора «Каравон» в селе Никольское Лаишевского района.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

V Международный фестиваль медиаискусства НУР. Посетители во время инсталции &quot;Берёзка&quot; СЕТАП.

V Международный фестиваль медиаискусства НУР. Посетители во время инсталции "Берёзка" СЕТАП.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международную акция «Огненные картины войны». В Парке Победы.

Международную акция «Огненные картины войны». В Парке Победы.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн». В деревне Альвидино.

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн». В деревне Альвидино.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

ХХХI Торжественная церемония вручения Российской национальной театральной премии &quot;Золотая Маска&quot; за лучшие спектакли сезона 2023-2024 в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала.

ХХХI Торжественная церемония вручения Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" за лучшие спектакли сезона 2023-2024 в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе.

Чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025». На территории международного выставочного центра «Казань Экспо».

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025». На территории международного выставочного центра «Казань Экспо».

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Всероссийские уличные игры &quot;Urban Games&quot;. В Экстрим-парке Урам.

Всероссийские уличные игры "Urban Games". В Экстрим-парке Урам.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Божественная литургия после Крестного хода с Казанской иконой Божией Матери. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время богослужения.

Праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Божественная литургия после Крестного хода с Казанской иконой Божией Матери. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время богослужения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Чемпионат &quot;Абилимпикс&quot; для участников СВО по профессиональному мастерству в производственно-учебном центре Казанского вертолетного завода.

Чемпионат "Абилимпикс" для участников СВО по профессиональному мастерству в производственно-учебном центре Казанского вертолетного завода.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Закрытие международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна». В &quot;New Wave Hall&quot;. Певец Газманов Олег во время выступления.

Закрытие международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна». В "New Wave Hall". Певец Газманов Олег во время выступления.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанская международная нефтегазохимическая выставка &quot;Kazan Oil, Gas&amp;Chemistry&quot; в международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;.

Татарстанская международная нефтегазохимическая выставка "Kazan Oil, Gas&Chemistry" в международном выставочном комплексе "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

VII мотофестиваль «Два Кремля» у Дворца земледельцев.

VII мотофестиваль «Два Кремля» у Дворца земледельцев.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Межрегиональный чемпионат по дрифту RDS Open на автодроме KazanRing Canyon.

Межрегиональный чемпионат по дрифту RDS Open на автодроме KazanRing Canyon.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Единый день голосования 2025 в Казани. Выборы главы Республики Татарстан (РТ) и депутатов представительных органов местного самоуправления.

Единый день голосования 2025 в Казани. Выборы главы Республики Татарстан (РТ) и депутатов представительных органов местного самоуправления.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный форум &quot;Kazan Digital Week&quot; в Международном выставочном центре (МВЦ) &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный форум "Kazan Digital Week" в Международном выставочном центре (МВЦ) "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

VI Кубок Генерального прокурора РФ по стрельбе из лука. На стадионе «Ак Барс Арена».

VI Кубок Генерального прокурора РФ по стрельбе из лука. На стадионе «Ак Барс Арена».

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Бизнес форум «TIME: Россия – Индия. Взаимная Эффективность». На площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева.

Бизнес форум «TIME: Россия – Индия. Взаимная Эффективность». На площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Генеральная репетиция экстрим-шоу «ОдержиМЫе». В Казанском цирке.

Генеральная репетиция экстрим-шоу «ОдержиМЫе». В Казанском цирке.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Всероссийский День гимнастики. В Центре гимнастики.

Всероссийский День гимнастики. В Центре гимнастики.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Гран-при России по фигурному катанию 2025/2026. 3-й этап &quot;Идель&quot; во Дворце спорта. Спортивные пары.

Гран-при России по фигурному катанию 2025/2026. 3-й этап "Идель" во Дворце спорта. Спортивные пары.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Студенты во время выступления.

XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Студенты во время выступления.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Гала-концерт фестиваля «Добрая волна» в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Гала-концерт фестиваля «Добрая волна» в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Кубок России по поясной борьбе &quot;корэш&quot; 2025 года во дворце единоборств &quot;Ак Барс&quot;.

Кубок России по поясной борьбе "корэш" 2025 года во дворце единоборств "Ак Барс".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Следующая фотография
1 / 42

Спортивное мероприятие «Кросс наций» на Кремлевской набережной.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Отец основателя Tesla и SpaceX Илона Маска Эррол Маск встретился со студентами Университета Иннополис.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Чемпионат России по кольцевым гонкам. На автодроме «Казань Ринг Каньон». В классе гоночных соревнований Формула-4.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Первый полет импортозамещенного «Ансата» на Казанском вертолетном заводе.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная выставка беспилотных авиационных систем и их комплектующих "Дрон Экспо 2025" в выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

III международный форум «РОСТКИ» в «Казань Экспо».

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КаzanForum». В Казань Экспо.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIII Республиканский ифтар. В Международном выставочном центре Казань Экспо.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Казанский международный фестиваль визуальной и восточной культуры «Fenix». В ДК им. Ленина.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025" в Международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Открытие музея "СВОИ". На улице Баумана.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Чемпионат России среди мужчин и женщин по сумо. В дворце единоборств "Ак Барс".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Вручение государственных премий имени Габдуллы Тукая 2025 год новое здание театра им. Камала.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Кубок России по BMX фристайлу в олимпийской дисциплине «парк». В Экстрим-парке Урам.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Открытия пассажирской навигации 2025 года. В Речном порту

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Генеральная репетиция парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на площади Тысячелетия.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XVI Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: КаzanForum". Мероприятия, посвященные дню принятия Ислама Волжской Булгарией "Изге Болгар жыены", на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фестиваль русского фольклора «Каравон» в селе Никольское Лаишевского района.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

V Международный фестиваль медиаискусства НУР. Посетители во время инсталции "Берёзка" СЕТАП.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международную акция «Огненные картины войны». В Парке Победы.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн». В деревне Альвидино.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

ХХХI Торжественная церемония вручения Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" за лучшие спектакли сезона 2023-2024 в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025». На территории международного выставочного центра «Казань Экспо».

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Всероссийские уличные игры "Urban Games". В Экстрим-парке Урам.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Божественная литургия после Крестного хода с Казанской иконой Божией Матери. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время богослужения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Чемпионат "Абилимпикс" для участников СВО по профессиональному мастерству в производственно-учебном центре Казанского вертолетного завода.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Закрытие международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна». В "New Wave Hall". Певец Газманов Олег во время выступления.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанская международная нефтегазохимическая выставка "Kazan Oil, Gas&Chemistry" в международном выставочном комплексе "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

VII мотофестиваль «Два Кремля» у Дворца земледельцев.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Межрегиональный чемпионат по дрифту RDS Open на автодроме KazanRing Canyon.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Единый день голосования 2025 в Казани. Выборы главы Республики Татарстан (РТ) и депутатов представительных органов местного самоуправления.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный форум "Kazan Digital Week" в Международном выставочном центре (МВЦ) "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

VI Кубок Генерального прокурора РФ по стрельбе из лука. На стадионе «Ак Барс Арена».

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Бизнес форум «TIME: Россия – Индия. Взаимная Эффективность». На площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Генеральная репетиция экстрим-шоу «ОдержиМЫе». В Казанском цирке.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Всероссийский День гимнастики. В Центре гимнастики.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Гран-при России по фигурному катанию 2025/2026. 3-й этап "Идель" во Дворце спорта. Спортивные пары.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Студенты во время выступления.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Гала-концерт фестиваля «Добрая волна» в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Кубок России по поясной борьбе "корэш" 2025 года во дворце единоборств "Ак Барс".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд