Год в Госдуме

Весной Госдума приняла закон о призыве на военную службу в течение всего календарного года. Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов (в центре) заявлял, что новый закон нужен для систематизации работы военкоматов
В июне председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков рассказывал депутатам о том, как сохранять и укреплять традиционные российские духовно-нравственные ценности
На фото: с руководителем аппарата Госдумы Игорем Дивейкиным (слева), спикером Госдумы Вячеславом Володиным (в центре) и руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым
2 декабря депутаты практически единогласно приняли постановление о прекращении полномочий своего коллеги Анатолия Вороновского (на фото). 3 декабря экс-парламентария арестовали по подозрению в коррупции, ему грозит до 15 лет колонии строгого режима
В мае министр спорта Михаил Дегтярев (слева) делился с депутатами впечатляющими цифрами: физической культурой и спортом на регулярной основе в России занимаются 93,4% детей
На фото: с зампредом Госдумы Петром Толстом (в центре) и руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым
Сталинская Конституция может послужить базой для подготовки нового Основного закона РФ. К такому выводу пришли участники организованного КПРФ круглого стола в Госдуме, приуроченного к очередной годовщине принятия Конституции 1936 года
В декабре премьер РФ Михаил Мишустин поделился новостью: министр промышленности и торговли Антон Алиханов (в центре) проходит программу дополнительного образования и каждые выходные работает на промышленных станках
В 2025 году депутаты активно обсуждали развитие Арктической зоны Российской Федерации
На фото: министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на заседании по развитию Дальнего Востока и Арктики
Международный антифашистский форум в Госдуме не обошелся без участия директора Департамента информации и печати МИД Марии Захаровой
На фото: с председателем «Справедливой России» Сергеем Мироновым (слева) и зампредом комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олегом Леоновым
На образовательном форуме «Территория смыслов» лидеры думских фракций говорили с молодежью о будущем. Руководитель «Единой России» Владимир Васильев (второй справа) тогда заметил, что главная задача всех парламентских сил — победа в СВО. Тон беседы задавал телеведущий Владимир Соловьев (второй слева)
В ноябре в Госдуме обсуждали законодательное регулирование развития биотехнологий. Презентацию украшала пчелка
На фото: председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (слева) и первый зампред комитета по экологии Вячеслав Фетисов
Чемпионка мира по парафитнесу Анастасия Белковская и первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Артем Бичаев на слушаниях на тему «Развитие института уполномоченного по правам человека в условиях современных вызовов»
Председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова вела активную работу по защите детей. Осенью она провела круглый стол на тему «Игрушки как канал скрытой пропаганды», участники которого пришли к выводу, что игрушки становятся инструментом информационной войны Запада и влияют на неокрепшую детскую психику
В декабре в Госдуме началось служебное расследование по делу «платных круглых столов». В качестве возможных виновных спикер Госдумы Вячеслав Володин упомянул депутатов Андрея Свинцова, Каплана Панеша и Розу Чемерис (на фото). По итогам расследования были уволены 15 помощников депутатов