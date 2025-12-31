Год в Госдуме

Председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова вела активную работу по защите детей. Осенью она провела круглый стол на тему «Игрушки как канал скрытой пропаганды», участники которого пришли к выводу, что игрушки становятся инструментом информационной войны Запада и влияют на неокрепшую детскую психику

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото