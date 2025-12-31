Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Год в Госдуме

Рабочие будни депутатов

«Коммерсантъ» на протяжении года документировал работу Госдумы. Запоминающиеся кадры этой хроники — в фотогалерее «Ъ».
Предыдущая фотография
Множество заявлений в 2025-м было сделано в кулуарах Госдумы. Например о том, что Минздрав выступает против онлайн-продажи алкоголя

Множество заявлений в 2025-м было сделано в кулуарах Госдумы. Например о том, что Минздрав выступает против онлайн-продажи алкоголя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 2025-м депутаты избавили себя от дополнительных подсчетов, приняв закон об отмене ежегодных деклараций депутатов и чиновников

В 2025-м депутаты избавили себя от дополнительных подсчетов, приняв закон об отмене ежегодных деклараций депутатов и чиновников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Президента в Госдуме традиционно представлял его полпред Гарри Минх (слева)&lt;br> На фото: с зампредом Госдумы Александром Бабаковым

Президента в Госдуме традиционно представлял его полпред Гарри Минх (слева)
На фото: с зампредом Госдумы Александром Бабаковым

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Внезапный ренессанс»&lt;br> На фото: депутаты за работой

«Внезапный ренессанс»
На фото: депутаты за работой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

К трибуне!&lt;br> На фото: председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (в центре)

К трибуне!
На фото: председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На приуроченных к 80-летию Победы Рождественских образовательных чтениях были представлены разные конфессии

На приуроченных к 80-летию Победы Рождественских образовательных чтениях были представлены разные конфессии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На Рождественских парламентских встречах в Госдуме не забывали о специальной военной операции

На Рождественских парламентских встречах в Госдуме не забывали о специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В феврале единоросс Андрей Гурулев (в центре) вышел из комитета по обороне и начал работать «на местах», войдя в комитет по региональной политике и местному самоуправлению

В феврале единоросс Андрей Гурулев (в центре) вышел из комитета по обороне и начал работать «на местах», войдя в комитет по региональной политике и местному самоуправлению

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Весной Госдума приняла закон о призыве на военную службу в течение всего календарного года. Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов (в центре) заявлял, что новый закон нужен для систематизации работы военкоматов

Весной Госдума приняла закон о призыве на военную службу в течение всего календарного года. Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов (в центре) заявлял, что новый закон нужен для систематизации работы военкоматов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Во время визита главы МИД Сергея Лаврова в Госдуму время пролетало незаметно

Во время визита главы МИД Сергея Лаврова в Госдуму время пролетало незаметно

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В марте премьер РФ Михаил Мишустин успешно отчитался перед депутатами о работе правительства за год&lt;br> На фото: со спикером Госдумы Вячеславом Володиным (справа)

В марте премьер РФ Михаил Мишустин успешно отчитался перед депутатами о работе правительства за год
На фото: со спикером Госдумы Вячеславом Володиным (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Неопознанное в коридорах Госдумы

Неопознанное в коридорах Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В июне председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков рассказывал депутатам о том, как сохранять и укреплять традиционные российские духовно-нравственные ценности&lt;br> На фото: с руководителем аппарата Госдумы Игорем Дивейкиным (слева), спикером Госдумы Вячеславом Володиным (в центре) и руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым

В июне председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков рассказывал депутатам о том, как сохранять и укреплять традиционные российские духовно-нравственные ценности
На фото: с руководителем аппарата Госдумы Игорем Дивейкиным (слева), спикером Госдумы Вячеславом Володиным (в центре) и руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С бумажным носителем информации&lt;br> На фото: член комитета по информационной политике Марина Ким

С бумажным носителем информации
На фото: член комитета по информационной политике Марина Ким

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Парламентарии не тратили время зря&lt;br> На фото (слева направо): Роман Птицын, Сергей Петров и Виктор Селиверстов

Парламентарии не тратили время зря
На фото (слева направо): Роман Птицын, Сергей Петров и Виктор Селиверстов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по делам национальностей Анастасия Удальцова (в центре)

Член комитета по делам национальностей Анастасия Удальцова (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков (справа) и зампред комитета по труду Михаил Терентьев (слева)

Зампред комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков (справа) и зампред комитета по труду Михаил Терентьев (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Физкультурная пауза&lt;br> На фото: депутат, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк (слева)

Физкультурная пауза
На фото: депутат, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты не забывали поздравлять коллег с днем рождения&lt;br> На фото: зампред комитета по молодежной политике Юлия Саранова

Депутаты не забывали поздравлять коллег с днем рождения
На фото: зампред комитета по молодежной политике Юлия Саранова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Правила думского этикета&lt;br> На фото: председатель комитета по контролю Олег Морозов

Правила думского этикета
На фото: председатель комитета по контролю Олег Морозов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Разговор «тет-а-тет»&lt;br> На фото: руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев и член комитета по информационной политике Марина Ким

Разговор «тет-а-тет»
На фото: руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев и член комитета по информационной политике Марина Ким

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутатский перекус&lt;br> На фото: член комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Иван Демченко и зампред комитета по туризму Наталья Костенко

Депутатский перекус
На фото: член комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Иван Демченко и зампред комитета по туризму Наталья Костенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты следили за внешним видом друг друга&lt;br> На фото: председатель комитета по защите семьи Нина Останина

Депутаты следили за внешним видом друг друга
На фото: председатель комитета по защите семьи Нина Останина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты Мария Прусакова и Алексей Куринный

Депутаты Мария Прусакова и Алексей Куринный

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Пленарные переговоры&lt;br> На фото: член комитета по бюджету и налогам Денис Парфенов (слева в нижнем ряду)

Пленарные переговоры
На фото: член комитета по бюджету и налогам Денис Парфенов (слева в нижнем ряду)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Госдумы Вячеслав Володин доволен работой депутатов: в 2025-м они приняли 588 законов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин доволен работой депутатов: в 2025-м они приняли 588 законов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Главная лестница в здании Госдумы привлекает к себе внимание фотографов не меньше самих депутатов

Главная лестница в здании Госдумы привлекает к себе внимание фотографов не меньше самих депутатов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зазеркалье в здании Госдумы

Зазеркалье в здании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2 декабря депутаты практически единогласно приняли постановление о прекращении полномочий своего коллеги Анатолия Вороновского (на фото). 3 декабря экс-парламентария арестовали по подозрению в коррупции, ему грозит до 15 лет колонии строгого режима

2 декабря депутаты практически единогласно приняли постановление о прекращении полномочий своего коллеги Анатолия Вороновского (на фото). 3 декабря экс-парламентария арестовали по подозрению в коррупции, ему грозит до 15 лет колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Осенью перед депутатами предстал новый генеральный прокурор России&lt;br> На фото: Александр Гуцан (в центре) перед началом пленарного заседания

Осенью перед депутатами предстал новый генеральный прокурор России
На фото: Александр Гуцан (в центре) перед началом пленарного заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Обсуждения некоторых законопроектов вызывали неподдельные эмоции&lt;br> На фото: зампред комитета по защите семьи Мария Дробот

Обсуждения некоторых законопроектов вызывали неподдельные эмоции
На фото: зампред комитета по защите семьи Мария Дробот

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Отвлечься от трудной работы депутатам помогают фотогалереи ИД «Коммерсантъ»

Отвлечься от трудной работы депутатам помогают фотогалереи ИД «Коммерсантъ»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты знают толк в качественной прессе &lt;br> На фото: первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов

Депутаты знают толк в качественной прессе
На фото: первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Немногие депутаты могут похвастаться «Золотой Звездой». Валентина Терешкова (в центре) получила медаль еще в 1963 году за космический полет на корабле-спутнике «Восток-6»

Немногие депутаты могут похвастаться «Золотой Звездой». Валентина Терешкова (в центре) получила медаль еще в 1963 году за космический полет на корабле-спутнике «Восток-6»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутатские объятия&lt;br> На фото: депутаты Мурат Хасанов (слева) и Владимир Шаманов

Депутатские объятия
На фото: депутаты Мурат Хасанов (слева) и Владимир Шаманов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: депутаты Виталий Бахметьев, Николай Брыкин и Алексей Диденко

Слева направо: депутаты Виталий Бахметьев, Николай Брыкин и Алексей Диденко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Парламентарии находили и поводы для смеха&lt;br> На фото (слева направо): депутаты Наталья Назарова, Виктор Заварзин, Абдулхаким Гаджиев и Азат Ягафаров

Парламентарии находили и поводы для смеха
На фото (слева направо): депутаты Наталья Назарова, Виктор Заварзин, Абдулхаким Гаджиев и Азат Ягафаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В мае министр спорта Михаил Дегтярев (слева) делился с депутатами впечатляющими цифрами: физической культурой и спортом на регулярной основе в России занимаются 93,4% детей&lt;br> На фото: с зампредом Госдумы Петром Толстом (в центре) и руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым

В мае министр спорта Михаил Дегтярев (слева) делился с депутатами впечатляющими цифрами: физической культурой и спортом на регулярной основе в России занимаются 93,4% детей
На фото: с зампредом Госдумы Петром Толстом (в центре) и руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В том же мае депутаты имели возможность посетить выставку, посвященную 80-й годовщине Победы&lt;br> На фото: руководитель фракции партии «Новые люди» Алексей Нечаев (справа)

В том же мае депутаты имели возможность посетить выставку, посвященную 80-й годовщине Победы
На фото: руководитель фракции партии «Новые люди» Алексей Нечаев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты Оксана Фадина и Олег Димов (справа)

Депутаты Оксана Фадина и Олег Димов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский (слева)

Председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина

Зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, заместители председателя Госдумы Анна Кузнецова, Александр Бабаков и спикер Вячеслав Володин

Слева направо: лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, заместители председателя Госдумы Анна Кузнецова, Александр Бабаков и спикер Вячеслав Володин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Думы думаются&lt;br> На фото: депутаты Артем Туров (слева) и Мурат Хасанов

Думы думаются
На фото: депутаты Артем Туров (слева) и Мурат Хасанов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Главное, чтобы костюмчик сидел!&lt;br> На фото (слева направо): депутаты Ольга Пилипенко, Михаил Шеремет и Александр Козловский

Главное, чтобы костюмчик сидел!
На фото (слева направо): депутаты Ольга Пилипенко, Михаил Шеремет и Александр Козловский

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Невербальное общение&lt;br> На фото: депутаты Владимир Павлов (второй слева) и Николай Валуев

Невербальное общение
На фото: депутаты Владимир Павлов (второй слева) и Николай Валуев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Немного экзотики в работу депутатов внесла выставка «Мир Африки»

Немного экзотики в работу депутатов внесла выставка «Мир Африки»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Портреты Владимира Путина — нередкое явление в Госдуме

Портреты Владимира Путина — нередкое явление в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В свободное от заседаний время коммунисты принимали школьников в пионеры&lt;br> На фото: председатель КПРФ Геннадий Зюганов (справа) и директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин

В свободное от заседаний время коммунисты принимали школьников в пионеры
На фото: председатель КПРФ Геннадий Зюганов (справа) и директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сталинская Конституция может послужить базой для подготовки нового Основного закона РФ. К такому выводу пришли участники организованного КПРФ круглого стола в Госдуме, приуроченного к очередной годовщине принятия Конституции 1936 года

Сталинская Конституция может послужить базой для подготовки нового Основного закона РФ. К такому выводу пришли участники организованного КПРФ круглого стола в Госдуме, приуроченного к очередной годовщине принятия Конституции 1936 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Политика — это шахматы»&lt;br> На фото: первый зампред Госдумы Александр Жуков (слева) и гроссмейстер Сергей Карякин на кубке профсоюзной организации Госдумы по шахматам

«Политика — это шахматы»
На фото: первый зампред Госдумы Александр Жуков (слева) и гроссмейстер Сергей Карякин на кубке профсоюзной организации Госдумы по шахматам

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Сделай доброе дело — сдай кровь»&lt;br> На фото: председатель «Справедливой России» Сергей Миронов на донорской акции Минздрава в мобильном комплексе заготовки крови

«Сделай доброе дело — сдай кровь»
На фото: председатель «Справедливой России» Сергей Миронов на донорской акции Минздрава в мобильном комплексе заготовки крови

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На заседании Азиатской парламентской ассамблеи депутаты обсуждали традиционные ценности и историческую память&lt;br> На фото: зампред Госдумы Борис Чернышов (слева) с гостем из Катара

На заседании Азиатской парламентской ассамблеи депутаты обсуждали традиционные ценности и историческую память
На фото: зампред Госдумы Борис Чернышов (слева) с гостем из Катара

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В декабре премьер РФ Михаил Мишустин поделился новостью: министр промышленности и торговли Антон Алиханов (в центре) проходит программу дополнительного образования и каждые выходные работает на промышленных станках

В декабре премьер РФ Михаил Мишустин поделился новостью: министр промышленности и торговли Антон Алиханов (в центре) проходит программу дополнительного образования и каждые выходные работает на промышленных станках

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 2025 году депутаты активно обсуждали развитие Арктической зоны Российской Федерации&lt;br> На фото: министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на заседании по развитию Дальнего Востока и Арктики

В 2025 году депутаты активно обсуждали развитие Арктической зоны Российской Федерации
На фото: министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на заседании по развитию Дальнего Востока и Арктики

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Международный антифашистский форум в Госдуме не обошелся без участия директора Департамента информации и печати МИД Марии Захаровой&lt;br> На фото: с председателем «Справедливой России» Сергеем Мироновым (слева) и зампредом комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олегом Леоновым

Международный антифашистский форум в Госдуме не обошелся без участия директора Департамента информации и печати МИД Марии Захаровой
На фото: с председателем «Справедливой России» Сергеем Мироновым (слева) и зампредом комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олегом Леоновым

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На образовательном форуме «Территория смыслов» лидеры думских фракций говорили с молодежью о будущем. Руководитель «Единой России» Владимир Васильев (второй справа) тогда заметил, что главная задача всех парламентских сил — победа в СВО. Тон беседы задавал телеведущий Владимир Соловьев (второй слева)

На образовательном форуме «Территория смыслов» лидеры думских фракций говорили с молодежью о будущем. Руководитель «Единой России» Владимир Васильев (второй справа) тогда заметил, что главная задача всех парламентских сил — победа в СВО. Тон беседы задавал телеведущий Владимир Соловьев (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Замминистра обороны Анна Цивилева в Государственной думе

Замминистра обороны Анна Цивилева в Государственной думе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В ноябре на межфракционной конференции депутаты рассуждали о приоритетах социально-экономического развития России. Участвовал глава ДНР Денис Пушилин

В ноябре на межфракционной конференции депутаты рассуждали о приоритетах социально-экономического развития России. Участвовал глава ДНР Денис Пушилин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Доклад Оксаны Лут&lt;br> На фото слева направо: председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, министр сельского хозяйства Оксана Лут и ее заместитель Максим Увайдов

Доклад Оксаны Лут
На фото слева направо: председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, министр сельского хозяйства Оксана Лут и ее заместитель Максим Увайдов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: министр промышленности Антон Алиханов, руководитель ФАС Максим Шаскольский, вице-премьер Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут на пленарном заседании

Слева направо: министр промышленности Антон Алиханов, руководитель ФАС Максим Шаскольский, вице-премьер Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В ноябре в Госдуме обсуждали законодательное регулирование развития биотехнологий. Презентацию украшала пчелка&lt;br> На фото: председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (слева) и первый зампред комитета по экологии Вячеслав Фетисов

В ноябре в Госдуме обсуждали законодательное регулирование развития биотехнологий. Презентацию украшала пчелка
На фото: председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (слева) и первый зампред комитета по экологии Вячеслав Фетисов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Чемпионка мира по парафитнесу Анастасия Белковская и первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Артем Бичаев на слушаниях на тему «Развитие института уполномоченного по правам человека в условиях современных вызовов»

Чемпионка мира по парафитнесу Анастасия Белковская и первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Артем Бичаев на слушаниях на тему «Развитие института уполномоченного по правам человека в условиях современных вызовов»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Самым упоминаемым в СМИ законом, принятым депутатами, стал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы&lt;br> На фото: распечатанный текст документа

Самым упоминаемым в СМИ законом, принятым депутатами, стал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
На фото: распечатанный текст документа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров обещал усилить механизмы контроля эффективности расходования бюджетных средств

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров обещал усилить механизмы контроля эффективности расходования бюджетных средств

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Двумя руками «за»&lt;br> На фото: первый зампред комитета по труду Николай Коломейцев (слева) и зампред комитета по природным ресурсам Сергей Осадчий (справа)

Двумя руками «за»
На фото: первый зампред комитета по труду Николай Коломейцев (слева) и зампред комитета по природным ресурсам Сергей Осадчий (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Появление в Госдуме министра финансов Антона Силуанова — всегда событие

Появление в Госдуме министра финансов Антона Силуанова — всегда событие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

У некоторых депутатов свои «красные линии»&lt;br> На фото: председатель комитета по защите семьи Нина Останина

У некоторых депутатов свои «красные линии»
На фото: председатель комитета по защите семьи Нина Останина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В поте лица&lt;br> На фото: депутаты Олег Димов (слева) и Марат Нуриев

В поте лица
На фото: депутаты Олег Димов (слева) и Марат Нуриев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Один за всех&lt;br> На фото: первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов

Один за всех
На фото: первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова вела активную работу по защите детей. Осенью она провела круглый стол на тему «Игрушки как канал скрытой пропаганды», участники которого пришли к выводу, что игрушки становятся инструментом информационной войны Запада и влияют на неокрепшую детскую психику

Председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова вела активную работу по защите детей. Осенью она провела круглый стол на тему «Игрушки как канал скрытой пропаганды», участники которого пришли к выводу, что игрушки становятся инструментом информационной войны Запада и влияют на неокрепшую детскую психику

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Дума зеркальная&lt;br> На фото: председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов (в центре)

Дума зеркальная
На фото: председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев (в центре)

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред комитета по науке и высшему образованию Владимир Кононов (слева) и зампред комитета по аграрным вопросам Николай Гончаров

Зампред комитета по науке и высшему образованию Владимир Кононов (слева) и зампред комитета по аграрным вопросам Николай Гончаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев (в центре)

Зампред комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

У комитета по международным делам в 2025-м было особенно много работы&lt;br> На фото: первый зампред комитета Светлана Журова

У комитета по международным делам в 2025-м было особенно много работы
На фото: первый зампред комитета Светлана Журова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: депутаты Лариса Тутова, Ольга Тимофеева и Надежда Школкина

Слева направо: депутаты Лариса Тутова, Ольга Тимофеева и Надежда Школкина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В декабре в Госдуме началось служебное расследование по делу «платных круглых столов». В качестве возможных виновных спикер Госдумы Вячеслав Володин упомянул депутатов Андрея Свинцова, Каплана Панеша и Розу Чемерис (на фото). По итогам расследования были уволены 15 помощников депутатов

В декабре в Госдуме началось служебное расследование по делу «платных круглых столов». В качестве возможных виновных спикер Госдумы Вячеслав Володин упомянул депутатов Андрея Свинцова, Каплана Панеша и Розу Чемерис (на фото). По итогам расследования были уволены 15 помощников депутатов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Взаимная поддержка&lt;br> На фото: председатель комитета по просвещению Ирина Белых и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев

Взаимная поддержка
На фото: председатель комитета по просвещению Ирина Белых и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты не забывают напутствий Владимира Путина&lt;br> На фото: председатель комитета по защите семьи Нина Останина

Депутаты не забывают напутствий Владимира Путина
На фото: председатель комитета по защите семьи Нина Останина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

После завершения весенней сессии здание Госдумы опустело

После завершения весенней сессии здание Госдумы опустело

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Портал» в кулуарах Госдумы&lt;br> На фото: председатель нижней палаты Вячеслав Володин (справа) и первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров (третий справа)

«Портал» в кулуарах Госдумы
На фото: председатель нижней палаты Вячеслав Володин (справа) и первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров (третий справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В прошлом году депутат Дмитрий Белик заявлял, что «далек от шапкозакидательства». В 2025-м подобных высказываний в парламенте замечено не было

В прошлом году депутат Дмитрий Белик заявлял, что «далек от шапкозакидательства». В 2025-м подобных высказываний в парламенте замечено не было

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

23 декабря депутаты провели последнее пленарное заседание осенней сессии и года

23 декабря депутаты провели последнее пленарное заседание осенней сессии и года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 85

Множество заявлений в 2025-м было сделано в кулуарах Госдумы. Например о том, что Минздрав выступает против онлайн-продажи алкоголя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 2025-м депутаты избавили себя от дополнительных подсчетов, приняв закон об отмене ежегодных деклараций депутатов и чиновников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Президента в Госдуме традиционно представлял его полпред Гарри Минх (слева)
На фото: с зампредом Госдумы Александром Бабаковым

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Внезапный ренессанс»
На фото: депутаты за работой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

К трибуне!
На фото: председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На приуроченных к 80-летию Победы Рождественских образовательных чтениях были представлены разные конфессии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На Рождественских парламентских встречах в Госдуме не забывали о специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В феврале единоросс Андрей Гурулев (в центре) вышел из комитета по обороне и начал работать «на местах», войдя в комитет по региональной политике и местному самоуправлению

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Весной Госдума приняла закон о призыве на военную службу в течение всего календарного года. Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов (в центре) заявлял, что новый закон нужен для систематизации работы военкоматов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Во время визита главы МИД Сергея Лаврова в Госдуму время пролетало незаметно

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В марте премьер РФ Михаил Мишустин успешно отчитался перед депутатами о работе правительства за год
На фото: со спикером Госдумы Вячеславом Володиным (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Неопознанное в коридорах Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В июне председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков рассказывал депутатам о том, как сохранять и укреплять традиционные российские духовно-нравственные ценности
На фото: с руководителем аппарата Госдумы Игорем Дивейкиным (слева), спикером Госдумы Вячеславом Володиным (в центре) и руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С бумажным носителем информации
На фото: член комитета по информационной политике Марина Ким

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Парламентарии не тратили время зря
На фото (слева направо): Роман Птицын, Сергей Петров и Виктор Селиверстов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по делам национальностей Анастасия Удальцова (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков (справа) и зампред комитета по труду Михаил Терентьев (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Физкультурная пауза
На фото: депутат, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты не забывали поздравлять коллег с днем рождения
На фото: зампред комитета по молодежной политике Юлия Саранова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Правила думского этикета
На фото: председатель комитета по контролю Олег Морозов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Разговор «тет-а-тет»
На фото: руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев и член комитета по информационной политике Марина Ким

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутатский перекус
На фото: член комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Иван Демченко и зампред комитета по туризму Наталья Костенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты следили за внешним видом друг друга
На фото: председатель комитета по защите семьи Нина Останина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты Мария Прусакова и Алексей Куринный

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Пленарные переговоры
На фото: член комитета по бюджету и налогам Денис Парфенов (слева в нижнем ряду)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Госдумы Вячеслав Володин доволен работой депутатов: в 2025-м они приняли 588 законов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Главная лестница в здании Госдумы привлекает к себе внимание фотографов не меньше самих депутатов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зазеркалье в здании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2 декабря депутаты практически единогласно приняли постановление о прекращении полномочий своего коллеги Анатолия Вороновского (на фото). 3 декабря экс-парламентария арестовали по подозрению в коррупции, ему грозит до 15 лет колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Осенью перед депутатами предстал новый генеральный прокурор России
На фото: Александр Гуцан (в центре) перед началом пленарного заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Обсуждения некоторых законопроектов вызывали неподдельные эмоции
На фото: зампред комитета по защите семьи Мария Дробот

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Отвлечься от трудной работы депутатам помогают фотогалереи ИД «Коммерсантъ»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты знают толк в качественной прессе
На фото: первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Немногие депутаты могут похвастаться «Золотой Звездой». Валентина Терешкова (в центре) получила медаль еще в 1963 году за космический полет на корабле-спутнике «Восток-6»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутатские объятия
На фото: депутаты Мурат Хасанов (слева) и Владимир Шаманов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: депутаты Виталий Бахметьев, Николай Брыкин и Алексей Диденко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Парламентарии находили и поводы для смеха
На фото (слева направо): депутаты Наталья Назарова, Виктор Заварзин, Абдулхаким Гаджиев и Азат Ягафаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В мае министр спорта Михаил Дегтярев (слева) делился с депутатами впечатляющими цифрами: физической культурой и спортом на регулярной основе в России занимаются 93,4% детей
На фото: с зампредом Госдумы Петром Толстом (в центре) и руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В том же мае депутаты имели возможность посетить выставку, посвященную 80-й годовщине Победы
На фото: руководитель фракции партии «Новые люди» Алексей Нечаев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты Оксана Фадина и Олег Димов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, заместители председателя Госдумы Анна Кузнецова, Александр Бабаков и спикер Вячеслав Володин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Думы думаются
На фото: депутаты Артем Туров (слева) и Мурат Хасанов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Главное, чтобы костюмчик сидел!
На фото (слева направо): депутаты Ольга Пилипенко, Михаил Шеремет и Александр Козловский

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Невербальное общение
На фото: депутаты Владимир Павлов (второй слева) и Николай Валуев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Немного экзотики в работу депутатов внесла выставка «Мир Африки»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Портреты Владимира Путина — нередкое явление в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В свободное от заседаний время коммунисты принимали школьников в пионеры
На фото: председатель КПРФ Геннадий Зюганов (справа) и директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сталинская Конституция может послужить базой для подготовки нового Основного закона РФ. К такому выводу пришли участники организованного КПРФ круглого стола в Госдуме, приуроченного к очередной годовщине принятия Конституции 1936 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Политика — это шахматы»
На фото: первый зампред Госдумы Александр Жуков (слева) и гроссмейстер Сергей Карякин на кубке профсоюзной организации Госдумы по шахматам

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Сделай доброе дело — сдай кровь»
На фото: председатель «Справедливой России» Сергей Миронов на донорской акции Минздрава в мобильном комплексе заготовки крови

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На заседании Азиатской парламентской ассамблеи депутаты обсуждали традиционные ценности и историческую память
На фото: зампред Госдумы Борис Чернышов (слева) с гостем из Катара

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В декабре премьер РФ Михаил Мишустин поделился новостью: министр промышленности и торговли Антон Алиханов (в центре) проходит программу дополнительного образования и каждые выходные работает на промышленных станках

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 2025 году депутаты активно обсуждали развитие Арктической зоны Российской Федерации
На фото: министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на заседании по развитию Дальнего Востока и Арктики

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Международный антифашистский форум в Госдуме не обошелся без участия директора Департамента информации и печати МИД Марии Захаровой
На фото: с председателем «Справедливой России» Сергеем Мироновым (слева) и зампредом комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олегом Леоновым

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На образовательном форуме «Территория смыслов» лидеры думских фракций говорили с молодежью о будущем. Руководитель «Единой России» Владимир Васильев (второй справа) тогда заметил, что главная задача всех парламентских сил — победа в СВО. Тон беседы задавал телеведущий Владимир Соловьев (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Замминистра обороны Анна Цивилева в Государственной думе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В ноябре на межфракционной конференции депутаты рассуждали о приоритетах социально-экономического развития России. Участвовал глава ДНР Денис Пушилин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Доклад Оксаны Лут
На фото слева направо: председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, министр сельского хозяйства Оксана Лут и ее заместитель Максим Увайдов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: министр промышленности Антон Алиханов, руководитель ФАС Максим Шаскольский, вице-премьер Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В ноябре в Госдуме обсуждали законодательное регулирование развития биотехнологий. Презентацию украшала пчелка
На фото: председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (слева) и первый зампред комитета по экологии Вячеслав Фетисов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Чемпионка мира по парафитнесу Анастасия Белковская и первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Артем Бичаев на слушаниях на тему «Развитие института уполномоченного по правам человека в условиях современных вызовов»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Самым упоминаемым в СМИ законом, принятым депутатами, стал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
На фото: распечатанный текст документа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров обещал усилить механизмы контроля эффективности расходования бюджетных средств

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Двумя руками «за»
На фото: первый зампред комитета по труду Николай Коломейцев (слева) и зампред комитета по природным ресурсам Сергей Осадчий (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Появление в Госдуме министра финансов Антона Силуанова — всегда событие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

У некоторых депутатов свои «красные линии»
На фото: председатель комитета по защите семьи Нина Останина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В поте лица
На фото: депутаты Олег Димов (слева) и Марат Нуриев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Один за всех
На фото: первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова вела активную работу по защите детей. Осенью она провела круглый стол на тему «Игрушки как канал скрытой пропаганды», участники которого пришли к выводу, что игрушки становятся инструментом информационной войны Запада и влияют на неокрепшую детскую психику

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Дума зеркальная
На фото: председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред комитета по науке и высшему образованию Владимир Кононов (слева) и зампред комитета по аграрным вопросам Николай Гончаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

У комитета по международным делам в 2025-м было особенно много работы
На фото: первый зампред комитета Светлана Журова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: депутаты Лариса Тутова, Ольга Тимофеева и Надежда Школкина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В декабре в Госдуме началось служебное расследование по делу «платных круглых столов». В качестве возможных виновных спикер Госдумы Вячеслав Володин упомянул депутатов Андрея Свинцова, Каплана Панеша и Розу Чемерис (на фото). По итогам расследования были уволены 15 помощников депутатов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Взаимная поддержка
На фото: председатель комитета по просвещению Ирина Белых и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты не забывают напутствий Владимира Путина
На фото: председатель комитета по защите семьи Нина Останина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

После завершения весенней сессии здание Госдумы опустело

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Портал» в кулуарах Госдумы
На фото: председатель нижней палаты Вячеслав Володин (справа) и первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров (третий справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В прошлом году депутат Дмитрий Белик заявлял, что «далек от шапкозакидательства». В 2025-м подобных высказываний в парламенте замечено не было

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

23 декабря депутаты провели последнее пленарное заседание осенней сессии и года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Новости компаний Все