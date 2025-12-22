Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Праздник на улице

Новогодний Екатеринбург

Екатеринбург готовится к встрече Нового 2026 года. Как выглядят украшенные улицы столицы Урала — в фотогалерее «Ъ-Урал».
Новогодние украшения на улице Вайнера

Новогодние украшения на улице Вайнера

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения на проспекте Ленина

Новогодние украшения на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения на улице 8 Марта

Новогодние украшения на улице 8 Марта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения у входа в театр &quot;Провинциальные танцы&quot;

Новогодние украшения у входа в театр "Провинциальные танцы"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения у входа в кондитерскую &quot;Maria&quot; на улице Толмачева

Новогодние украшения у входа в кондитерскую "Maria" на улице Толмачева

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодняя фигурка на улице города

Новогодняя фигурка на улице города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения кофейни &quot;Скворечник&quot; на улице Толмачева

Новогодние украшения кофейни "Скворечник" на улице Толмачева

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения у входа в отель в переулке Банковский

Новогодние украшения у входа в отель в переулке Банковский

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Монтаж новогодних украшений у ледового катка на площади 1905 года

Монтаж новогодних украшений у ледового катка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения на улице Толмачева

Новогодние украшения на улице Толмачева

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодняя елка у торгового центра &quot;Пассаж&quot;

Новогодняя елка у торгового центра "Пассаж"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Покупатель в торговом зале магазина товаров для дома

Покупатель в торговом зале магазина товаров для дома

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения на улице Вайнера

Новогодние украшения на улице Вайнера

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодняя елка в здании главного корпуса УрФУ

Новогодняя елка в здании главного корпуса УрФУ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ребенок рассматривает новогодние украшения на улице города

Ребенок рассматривает новогодние украшения на улице города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения витрины магазина &quot;Мир ткани&quot;

Новогодние украшения витрины магазина "Мир ткани"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения на улице Малышева

Новогодние украшения на улице Малышева

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

