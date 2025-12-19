Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Я никогда не стремилась быть идеальной, я хотела быть настоящей»

Елизавете Боярской 40 лет

Актрисе Елизавете Боярской исполнилось 40 лет. Она родилась в 1985 году в семье актеров Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. И, как все дети известных родителей, начинала свою карьеру с приставкой — «дочка Боярского». Спустя 20 лет Елизавета — самостоятельная актриса, исполняющая главные роли в фильмах и сериалах и на сцене Малого драматического театра — театра Европы в Санкт-Петербурге. Жизненный и творческий путь артистки — в галерее «Ъ Северо-Запад»

Подготовили Александр Коряков и Надежда Ярмула
«Наша миссия, нашего театра и моя личная,— выходить на сцену, чтобы говорить о вещах, которые сейчас важны для каждого человека. Ставить человека лицом к лицу с самыми сложными, мучающими, неудобными вопросами, вместе со зрителями размышлять, переживать свою боль»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Елизавета Боярская родилась 20 декабря 1985 года в семье актеров: народного артиста Михаила Боярского и народной артистки Ларисы Луппиан. Елизавета — второй ребенок в семье, старший брат — ныне политик, депутат Госдумы Сергей Боярский

Фото: Из семейного архива

Об актерской карьере Лиза в детстве не мечтала: занималась танцами, окончила модельную школу. «Я за кулисами вращалась все время у родителей в театре, но у меня был какой-то дикий скепсис по отношению к этой профессии, ко всему, что делают родители. Мне казалось это ужасно несерьезным, я этого стеснялась. И папина популярность, известность — она меня не то чтобы расстраивала, но это скорее было минусом, чем плюсом»,— рассказывала актриса в интервью Светлане Бондарчук

Фото: Из семейного архива

Об известной фамилии, которая накладывает отпечаток на жизнь и карьеру, Елизавета рассуждала в интервью: «Я вспоминаю юношеские ощущения — мне очень хотелось, чтобы все понимали: я сама по себе, я не дочка, я актриса не потому, что у меня родители артисты. Меня взяли не потому, что я Боярская, а потому, что самостоятельная единица. Тогда мне хотелось, чтобы не было всего этого шлейфа биографии. А сейчас понимаю, как это важно и здорово — то, что я двенадцатая актриса в семье. Что у нас целый клан, и все петербуржцы, что я связана совершенно изумительной нитью с родственниками. Это целая история театрального Петербурга, и я — продолжение этой истории. Сейчас для меня это большая ценность, честь и ответственность»

Фото: Из семейного архива

Сниматься в кино девушка началась в 2000-х годах. Сначала были небольшие роли в телевизионных сериалах. В 2005-м на экраны вышел военный фильм «Первый после Бога», основанный на фактах биографии капитана-подводника Александра Маринеско. Елизавета сыграла Таню — бывшую блокадницу, влюбленную в главного героя. Актрису переозвучивала артистка Ирина Пегова. «У меня низкий голос, в фильме “Первый после Бога” меня озвучивала Ирина Пегова, так как голос не подходил юной героине»,— объясняла позже Елизавета. На фото: кадр из фильма «Первый после Бога»

Фото: «Фонд им. Михаила Калатозова» / ИТАР-ТАСС

За год до этого актриса исполнила роль медсестры в фильме немецкого режиссера Оливера Хиршбигеля о последних днях нацистской Германии и Адольфа Гитлера. «Мой фюрер, вдохните в нас веру в победу, ведите нас, мы последуем за вами повсюду»,— слезно умоляет героиня Гитлера незадолго до того, как глава нацистской Германии совершит самоубийство

Фото: Constantin Film AG

В начале 2000-х Елизавета поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (ныне — РГИСИ) на курс Льва Додина. «Как моя сложилась жизнь, это определилось в 16 лет, когда я поступила в Театральную академию на курс Льва Абрамовича Додина и потом после пяти лет обучения попала к нему в театр и работаю до сих пор. Это мой путь»,— вспоминала актриса

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

Еще будучи студенткой, в марте 2006-го, дебютировала на сцене Малого драматического театра (МДТ) в спектакле «Король Лир» в постановке Льва Додина. Девушка сыграла Гонерилью — старшую дочь Лира. За эту роль Елизавета получила награду «Золотой софит» в категории «Лучший дебют». В 2007-м актриса окончила университет, стала все чаще появляться на экранах и выходить на сцену театра

Фото: Юрий Белинский / ИТАР-ТАСС

В конце 2007-го на экраны вышел фильм «Ирония судьбы. Продолжение» — сиквел легендарного кинокартины «Ирония судьбы, или С легким паром!». Елизавета исполнила роль Нади — дочери тех самых Наденьки и Ипполита, Лукашина сыграл уже известный актер Константин Хабенский, с которым актриса параллельно снималась в кинокартине «Адмиралъ». После выхода фильма Елизавета, как принято говорить в таких случаях, проснулась знаменитой. «Я свою героиню очень люблю. Она для меня — идеал современной петербургской девушки. Немножко холодная, чуть-чуть инфернальная, гордая, трезвая, уверенная в себе. Человек с достоинством и честью. Она — не конфетка в обертке, не гламурная девица. Внешне она может показаться очень обычной, но внутри моя Надя — сундучок с сокровищами»,— описывала актриса свою героиню в одном из интервью

Фото: пресс-служба Первого канала / ИТАР-ТАСС

В 2007 году в МДТ была создала Молодая студия Льва Додина, в которую вошли 15 молодых актеров, в основном недавние студенты мастера: среди них были Елизавета Боярская, Данила Козловский, Урсула Малка. В 2008 году в театре состоялась премьера спектакля «Бесплодные усилия любви» Уильяма Шекспира, в котором актриса была заявлена в двух ролях — Розалины и Принцессы Французской

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

В 2008 году на экраны вышел фильм «Адмиралъ», а через год одноименный сериал. Елизавета сыграла Анну Васильевну Тимиреву, возлюбленную Александра Колчака (Константина Хабенского). «Фильм был не просто работой — он стал частью моей жизни. Анна Васильевна Тимирева оказалась мне родной — это я поняла, как только начала читать сценарий. Как ни странно, с моей героиней мы во многом схожи. Все, что было в ее жизни, стало вдруг для меня очень живым, органичным и близким. На съемках я жила этой ролью, страдала и любила по-настоящему»,— вспоминала актриса о съемках в «Адмирале»

Фото: 20th Century Fox

В 2009 году актриса сыграла Доротею в постановке своего учителя «Прекрасное воскресенье для разбитого сердца»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

В 2010-м в МДТ поставили «Три сестры» Чехова. В спектакле, который до сих пор идет на сцене театра, Елизавета играет сестер Машу и Ирину. На фото: Елизавета Боярская с коллегой Сергеем Власовым в роли Федора Кулыгина — мужа Маши

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

В этом же году на экраны вышел фильм «Не скажу» — о любви и ее силе. «Для меня эта роль — новая ступень в актерском развитии. В кино мне до сих пор не доверяли роли, в которой был бы такой масштаб палитры игры. И вот случилось. Тут и комедия, и драма, и трагедия. Мы дурачимся, ругаемся, хохочем, плачем, танцуем, находимся в нетрезвом состоянии, невероятно эмоционально возбуждены…» — рассказывала актриса

Фото: «Арт-Питер»

Возлюбленного героини сыграл Максим Матвеев. После съемок фильма, в июле 2010-го, пара сыграла свадьбу. Актеры растят двух сыновей — Андрея и Григория. «За твоей спиной мне всегда надежно и спокойно, даже когда мы едем на воображаемом мопеде»,— писала актриса в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в 2024 году. На фото: свадьба Елизаветы Боярской и Максима Матвеева

Фото: Игорь Самойлов / РИА Новости

В 2011 году актриса сыграла немую девушку Устю в фильме «Ведьмин ключ». Картина вышла на телеэкраны в 2014-м уже с другим названием — «Беглецы»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

В 2011-м Елизавета Боярская вместе с коллегой Мариной Александровой стала ведущей XXXIII Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который прошел в Москве в киноконцертном зале «Пушкинский». На фото: Елизавета с кинорежиссером, президентом ММКФ Никитой Михалковым на красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

«15 лет… Я бы раньше и подумать не мог, что буду способен на такое… Но способен, и причина одна — ты!!! Теперь, оглядываясь назад, понимаю — все было и есть так, как нужно: душевно, по-человечески, уютно, тепло и наполнено любовью, взаимопониманием и доверием… И все это крайне интересно. И это благодаря тебе, девчонка!!! Спасибо тебе за то, что ты выдерживаешь меня!!! Люблю тебя, наших парней, наш дом, наши разговоры, переживания, устремления и планы… Люблю!! Спасибо тебе, девчонка, за эту 15-шку…!!! Это круто!!!»,— написал Максим Матвеев на юбилей пары. На фото: актеры Андрей Мерзликин (слева), Максим Матвеев и Елизавета Боярская

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

С каждым годом артистку все чаще приглашали на главные роли. В 2012-м Елизавета сыграла Анну Шевцову в фильме «Матч» — возлюбленную вратаря киевского «Динамо» Николая Раневича

Фото: kinopoisk.ru

В 2012-м Елизавета Боярская была зачислена в основную труппу Малого драматического театра. На фото: сцена из спектакля «Жизнь и судьба», 2007 год

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

В сентябре 2012-го в МДТ состоялась премьера спектакля «Коварство и любовь» по пьесе Фридриха Шиллера в постановке Льва Додина: актриса предстала перед публикой Леди Мильфорд. Это была первая премьера в репертуаре Боярской после рождения сына. «Спектакль получился очень цельным и внешне, и внутренне. Он очень жесткий и похож на шахматную партию. Графичен, с великолепной сценографией Александра Боровского. Папа остался доволен. Маме тоже понравилось, она смотрела его дважды. Муж пока не видел, но обязательно придет»,— говорила актриса после премьеры. На фото: Елизавета с актером Игорем Черневичем

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

В 2013-м Елизавета дебютировала на сцене Московского театра юного зрителя в роли Катерины Львовны в спектакле «Леди Макбет нашего уезда» (режиссер Кама Гинкас). За эту роль актрисе вручили независимую театральную премию «Хрустальная Турандот»

Фото: Московский театр юного зрителя

В этом же году Елизавета сыграла Бабу Ягу в спектакле «Новогодние приключения Маши и Вити», поставленном по киносценарию одноименного советского фильма

Фото: Виктор Васильев / МДТ-Театр Европы

Службу в театре актриса совмещала и совмещает с работой в кино. В 2013 году Елизавета сыграла Луизу Барнет в новой отечественной версии Шерлока Холмса. Старшего инспектора Скотланд-Ярда Лестрейда в сериале играл Михаил Боярский. На фото: кадр из сериала, Елизавета с актером Дмитрием Лысенковым в роли Роджера Смита — возлюбленного Луизы

Фото: Юрий Белинский / ИТАР-ТАСС

В 2014-м Лев Додин представил публике «Вишневый сад» Чехова. В спектакле Лиза исполнила роль Вари, приемной дочери Раневской (Ксения Раппопорт)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

На московской сцене актриса играла и играет в нескольких спектаклях Театра Наций. В 2016-м Елизавета предстала перед столичной публикой в чеховской пьесе «Иванов». Через три года — в спектакле «Дядя Ваня» по одноименной пьесе Чехова в постановке французского режиссера, руководителя парижского театра «Одеон» Стефана Брауншвейга. «Наша­ сцена­ повидала­ уже­ тысячу­ версий­ “Дяди­ Вани”,­ но ­конкретно ­в ­этом ­случае ­мы ­вообще­ не пытались­ изобрести ­велосипед­ и ­просто ­шли­ от­ Чехова.­ И­ в ­моем,­ и­ в­ Юлином­ понимании­ (речь­ о­ Юлии Пересильд,­ которая ­также ­заявлена ­в­ составе­ спектакля)­ главное­ качество ­героини ­—­ это­ трусость. Из-за ­нее ­она­ и­ жизнь ­прожила­ неудачно,­ не ­совершив­ больших­ поступков:­ замуж ­вышла­ не ­по­ любви,­ пианисткой не ­стала…» — говорила Лиза в интервью Grazia. На фото: Елизавета с худруком Театра Наций Евгением Мироновым

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

В 2015 году Лев Додин поставил новую версию легендарного спектакля «Братья и сестры». Елизавете выпало играть Варвару Иняхину. В интервью актриса не раз называла «Братья и сестры» своим любимым спектаклем. Впервые Лиза увидела его, учась на первом курсе, и спустя почти 15 лет стала его частью. «Самая любимая героиня — Варвара, несмотря на то, что не я ее “родила”, если так можно сказать. Хотя свою Варвару я “родила” сама, но блистательно ее долгие годы играла наша замечательная актриса Наталья Фоменко. Этот спектакль я посмотрела еще будучи достаточно юным созданием. И он тогда на меня произвел фантастическое впечатление. Это была константа во всем — в профессии, в режиссуре, в мировоззрении, в чистоте помыслов… Наш театр сложно представить без “Братьев и сестер”, это основа театра, нашей труппы»,— говорила Елизавета

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В следующем году — еще одна премьера — Офелия в «Гамлете». На фото: сцена из спектакля, актеры Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская и Игорь Черневич

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев  /  купить фото

В 2017 году Елизавета сыграла главную роль в сериале «Анна Каренина» режиссера Карена Шахназарова. Роль возлюбленного героини, Алексея Вронского, исполнил муж актрисы Максим Матвеев. В интервью Елизавета признавалась, что давно мечтала сыграть Анну, но «никогда не думала, что это сможет воплотиться в жизнь»

Фото: Киноконцерн «Мосфильм»

«В кино было много разных сложных ролей. Но, наверное, если говорить о моральной сложности, наверное, это все-таки “Анна Каренина”. Я помню, после съемок у меня было ощущение, будто высушили душу. Пустыня. Ничего не осталось: ни радостей, ни впечатлений, ни слез, ни ресурсов для проявления эмоций или эмпатии — ничего. Очень много сил и внутренней энергии забрали эти съемки»,— говорила Елизавета в интервью «Коммерсанту». За роль в сериале актриса получила российскую кинопремию «Золотой орел». На фото вместе с Елизаветой спортивный комментатор Дмитрий Губерниев (слева) и актер, худрук Театра Наций Евгений Миронов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2018-м Елизавета Боярская и актер Анатолий Белый (признан Минюстом РФ иноагентом) сыграли в мультимедийном музыкальном спектакле «1926» — в драматической интерпретации переписки Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. «Цветаева для меня всегда занимала особое место. Мне всегда нравилось ее колоссальное отличие от других поэтов. Она никогда не боялась экспериментировать ни с размерами, ни с рифмами: ее почерк в поэзии совершенно уникален, ни на что не похож. Плюс ее масштаб личности и ее эпоха. Все это делает ее для меня очень притягательной личностью, которую мне было интересно примерить на себя. Не просто читать ее стихи, а — подчеркну — примерить на себя. Это было принципиально важным»,— высказывалась актриса о постановке

Фото: © Илья-Базарский

После «Анны Карениной» в фильмографии актрисы практически нет второстепенных ролей: «Оптимисты», «Седьмая симфония», «Без правил», «Ворона. Тень справедливости», «Мой друг кот и Пушкин». На фото: XVI церемония вручения премии «Золотой орел», Елизавета с актером и напарником по сериалу «Без правил» Гошей Куценко

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В ноябре 2020-го актриса исполнила роль Катерины в постановке Льва Додина «Братья Карамазовы». «Честно скажу, очень сложно подобрать слова, чтобы описать, что чувствуешь после того, как на свет родился спектакль, репетиции которого длились 4!!! года и премьеру которого, из-за пандемии, переносили 3 раза. Чувствую усталость и счастье. Мы прошли непростую дорогу, полную как отчаяния, так и радости. Но это стоило того. Я совершенно точно могу сказать, что этот спектакль не мог родиться раньше, быстрее, легче. Да, это самый тяжелый выпуск в жизни. Но я безумно счастлива и горда, что я прошла этот путь, что мы прошли этот путь»,— делилась актриса впечатлениями после премьеры

Фото: Виктор Васильев / МДТ-Театр Европы

В 2021 году Боярская сыграла Веру Преображенскую в историческом сериале «Седьмая симфония». На фото: премьера сериала в Петербурге

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В 2022 году Лев Додин поставил в МТД «Чайку» Чехова. Ирину Аркадину сыграла Боярская. «Продолжаю гадать, кто у нас Аркадина? Я же не могу быть — какая я Аркадина! Я еще молоденькая совсем. Заречной тоже не могу, потому что я уже не такая молоденькая»,— вспоминала в интервью РБК Елизавета свои эмоции во время постановки. За «Чайку» Лев Додин получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера. Драматический театр». Елизавета и актер Игорь Черневич, исполнитель роли Константина Треплева — сына Аркадиной, стали лауреатами специальной премии жюри «За лучший актерский дуэт». «Я не Аркадина вообще, я полная противоположность Аркадиной, у меня дети залюбленные, зацелованные, каждый шаг я их помню, знаю и никогда не пропускаю…» — сравнивала актриса себя со своей героиней

Фото: Виктор Васильев

«У каждого историка свой взгляд на ее персону. И мне ужасно нравится — от количества информации о ней и разной трактовки ее действий возникает объемная фигура, неоднозначная и сложная личность. Сильная и ранимая, жестокая и веселая, очень умная, но не всегда последовательная и еще ужасно одинокая»,— описывала Елизавета Екатерину II, образ которой она примерила в сериале «Великая. Золотой век»

Фото: Первый канал (Россия

В середине декабря Елизавета Боярская приняла участие в открытии Мемориального музея ОБЭРИУ. «Я участвовала в открытии как актриса. Читала стихи Введенского в его гостиной. В той самой комнате, где когда-то собирались друзья, семья, участники ОБЭРИУ. В комнате, где в печке, которая до сих пор действует, была сожжена большая часть его рукописей. Час чтения. И ощущение очень плотного присутствия времени. Как будто слова возвращаются туда, где когда-то родились»,— написала Боярская в Telegram-канале. На фото: с Елизаветой артисты театра «Лицедеи» Леонид Лейкин (слева) и Анвар Либабов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

«Мы как артисты препарируем каждого персонажа, находим в каждом и темное, и светлое, объем возникает. И когда становишься человеком мыслящим, размышляющим, [тогда] иначе смотришь на жизнь, на людей, на мировую ситуацию»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Фото: Из семейного архива

Фото: Из семейного архива

Фото: Из семейного архива

Фото: «Фонд им. Михаила Калатозова» / ИТАР-ТАСС

Фото: Constantin Film AG

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

Фото: Юрий Белинский / ИТАР-ТАСС

Фото: пресс-служба Первого канала / ИТАР-ТАСС

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

Фото: 20th Century Fox

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

Фото: «Арт-Питер»

Фото: Игорь Самойлов / РИА Новости

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

Фото: kinopoisk.ru

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

Фото: Московский театр юного зрителя

Фото: Виктор Васильев / МДТ-Театр Европы

Фото: Юрий Белинский / ИТАР-ТАСС

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев  /  купить фото

Фото: Киноконцерн «Мосфильм»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Фото: © Илья-Базарский

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Фото: Виктор Васильев / МДТ-Театр Европы

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Фото: Виктор Васильев

Фото: Первый канал (Россия

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

