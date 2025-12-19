«Я никогда не стремилась быть идеальной, я хотела быть настоящей»
Елизавете Боярской 40 лет
Актрисе Елизавете Боярской исполнилось 40 лет. Она родилась в 1985 году в семье актеров Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. И, как все дети известных родителей, начинала свою карьеру с приставкой — «дочка Боярского». Спустя 20 лет Елизавета — самостоятельная актриса, исполняющая главные роли в фильмах и сериалах и на сцене Малого драматического театра — театра Европы в Санкт-Петербурге. Жизненный и творческий путь артистки — в галерее «Ъ Северо-Запад»
Подготовили Александр Коряков и Надежда Ярмула
Подготовили Александр Коряков и Надежда Ярмула
1 / 38