«Я никогда не стремилась быть идеальной, я хотела быть настоящей»

Об известной фамилии, которая накладывает отпечаток на жизнь и карьеру, Елизавета рассуждала в интервью: «Я вспоминаю юношеские ощущения — мне очень хотелось, чтобы все понимали: я сама по себе, я не дочка, я актриса не потому, что у меня родители артисты. Меня взяли не потому, что я Боярская, а потому, что самостоятельная единица. Тогда мне хотелось, чтобы не было всего этого шлейфа биографии. А сейчас понимаю, как это важно и здорово — то, что я двенадцатая актриса в семье. Что у нас целый клан, и все петербуржцы, что я связана совершенно изумительной нитью с родственниками. Это целая история театрального Петербурга, и я — продолжение этой истории. Сейчас для меня это большая ценность, честь и ответственность»

Фото: Из семейного архива