Топ-менеджеры получили отраслевое признание

«Коммерсантъ Северо-Запад» провел презентацию ежегодного рейтинга лучших руководителей региона

Традиционно в канун Нового года «Коммерсантъ Северо-Запад» презентовал ежегодный рейтинг топ-менеджеров и наградил победителей. Методология определения лучших не меняется более 15 лет: редакция определяет основных игроков в конкурентоспособных отраслях, после этого анкета рассылается топ-менеджерам для голосования за лучшего, без права отдать голос за себя. Затем идет подсчет баллов. Таким образом — победа в рейтинге означает признание со стороны коллег в той или иной отрасли.
Гости на презентации ежегодного рейтинга «Топ-менеджеры года» в Grand hotel Moika 22

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Владелец УФК «Теорема» Игорь Водопьянов и генеральный директор «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Управляющая DOM Boutique Hotel Марианна Нойман и генеральный директор отелей «Астория» и «Англетер» Герольд Хельд

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Презентация ежегодного рейтинга «Топ-менеджеры года»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Гости на презентации ежегодного рейтинга «Топ-менеджеры года»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Валерий Гаврилюк, президент «Термекс групп» (слева), почетный консул Португалии в Санкт-Петербурге Леонид Гарбар и Игорь Пращенко, управляющий партнер ресторанного холдинга White Group

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Генеральный директор оператора связи «Комфортел» Дмитрий Петров и генеральный директор SkyNet Александр Крылов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Председатель совета директоров банка «ПСКБ» Владимир Прибыткин

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Руководитель ГК «АБЗ-1» и глава регионального представительства Международной федерации коучинга (ICF Russia Chapter) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Парфенова

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Номинация «Бизнес-образование». Победитель — ректор бизнес-школы ИМИСП Ярослав Павлов (в центре). Слева Андрей Ершов, главный редактор подразделения ИД «Коммерсантъ» на Северо-Западе, справа Анна Ракитина, исполнительный директор подразделения ИД «Коммерсантъ» на Северо-Западе

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Номинация «Банковская сфера». Победитель — управляющий Санкт-Петербургским филиалом АО «ЮниКредит Банк» Светлана Ставицкая

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Номинация «Коммерческая недвижимость». Победитель – генеральный директор УК «Севкабель Порт» Станислав Михайлов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Номинация «Дорожное строительство и ремонт». Победитель – руководитель ГК «АБЗ-1» Владимир Калинин

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Номинация «Частная медицина». Победитель — генеральный директор и главный врач АО «КардиоКлиника» Екатерина Борисова

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Номинация «Телекоммуникации». Победитель — генеральный директор SkyNet Александр Крылов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Номинация «Приборостроение и радиоэлектроника». Победитель — исполнительный директор АО «НПП “Радар ммс”» Иван Анцев

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Номинация «Страхование». Победитель — директор Северо-Западного регионального центра САО «РЕСО-Гарантия» Константин Кудрявцев

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Номинация «Автодилеры». Победитель — генеральный директор ООО «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Номинация «Аудит, консалтинг, право». Победитель — директор Института проблем предпринимательства Владимир Романовский

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Номинация «Гостеприимство». Победитель — генеральный директор отелей «Астория» и «Англетер» Герольд Хельд

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Заместитель генерального директора ООО «ВТБ Девелопмент» Дмитрий Калистратов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Номинация «Энергетика». Победитель – генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Заместитель генерального директора ИД «Коммерсантъ» Михаил Нелюбин

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Специальная номинация «Эффективное управление в индустрии гостеприимства», победитель — управляющий партнер и генеральный директор всесезонного курорта «Охта Парк» Геннадий Мусиенко (в центре), директор по региональному развитию ИД «Коммерсантъ» Александр Щелканов (справа), заместитель генерального директора ИД «Коммерсантъ» Михаил Нелюбин (слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Специальная номинация «Высокий стандарт» за проявленный профессионализм при создании и развитии гастропространств и ресторанного бизнеса. Победитель — основатель и генеральный директор компании «Алтэк» Александр Кашенцев

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Директор по региональному развитию ИД «Коммерсантъ» Александр Щелканов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Специальная номинация «Пространство-событие». Победитель — Эдуард Горин, идеолог и основатель общественно-делового проекта «Пространство SENO»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Специальная номинация «Строитель логистических мостов» за работу по расширению и диверсификации маршрутной сети из Санкт-Петербурга. Победитель — генеральный директор компании «Си-Шиппинг» Алексей Гагаринов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Гости мероприятия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

