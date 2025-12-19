19.12.2025, 19:25

Топ-менеджеры получили отраслевое признание «Коммерсантъ Северо-Запад» провел презентацию ежегодного рейтинга лучших руководителей региона

Традиционно в канун Нового года «Коммерсантъ Северо-Запад» презентовал ежегодный рейтинг топ-менеджеров и наградил победителей. Методология определения лучших не меняется более 15 лет: редакция определяет основных игроков в конкурентоспособных отраслях, после этого анкета рассылается топ-менеджерам для голосования за лучшего, без права отдать голос за себя. Затем идет подсчет баллов. Таким образом — победа в рейтинге означает признание со стороны коллег в той или иной отрасли.