Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Первые в фокусе

Кремль и не только — в объективе спецкора “Ъ”

Самые яркие кадры специального корреспондента «Коммерсанта» Дмитрия Азарова за прошедший год.
Предыдущая фотография
Президент России Владимир Путин (в центре) во время осмотра вооружения, военной и специальной техники на территории военного полигона «Мулино», 16 сентября

Президент России Владимир Путин (в центре) во время осмотра вооружения, военной и специальной техники на территории военного полигона «Мулино», 16 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент Владимир Путин и ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин на встрече со студентами, 16 апреля

Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент Владимир Путин и ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин на встрече со студентами, 16 апреля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин (слева) и ректор МГУ Виктор Садовничий во время церемонии вручения коллективу вуза ордена «За доблестный труд», 24 января

Президент Владимир Путин (слева) и ректор МГУ Виктор Садовничий во время церемонии вручения коллективу вуза ордена «За доблестный труд», 24 января

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин на церемонии возложения венка к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, 27 января

Президент Владимир Путин на церемонии возложения венка к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, 27 января

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин (справа) на церемонии вручения ветеранам юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 27 января

Президент Владимир Путин (справа) на церемонии вручения ветеранам юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 27 января

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Дочь Анатолия Собчака, телеведущая Ксения Собчак на церемонии возложения цветов к памятнику господину Собчаку в Санкт-Петербурге, 19 февраля

Дочь Анатолия Собчака, телеведущая Ксения Собчак на церемонии возложения цветов к памятнику господину Собчаку в Санкт-Петербурге, 19 февраля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Советник по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексей Кудрин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку, 19 февраля

Советник по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексей Кудрин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку, 19 февраля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов на заседании Форума будущих технологий в Центре международной торговли, 21 февраля

Художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов на заседании Форума будущих технологий в Центре международной торговли, 21 февраля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Предприниматель Олег Дерипаска в Кремле во время визита президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, 26 февраля

Предприниматель Олег Дерипаска в Кремле во время визита президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, 26 февраля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало (слева) и президент России Владимир Путин (в центре) на встрече в Кремле, 26 февраля

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало (слева) и президент России Владимир Путин (в центре) на встрече в Кремле, 26 февраля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле, 4 марта

Глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле, 4 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле, 13 марта

Президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле, 13 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, гендиректор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко и вице-премьер Татьяна Голикова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, 18 марта

Слева направо: первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, гендиректор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко и вице-премьер Татьяна Голикова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, 18 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, 18 марта

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, 18 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и президент РСПП Александр Шохин (справа) на заседании съезда, 18 марта

Президент России Владимир Путин и президент РСПП Александр Шохин (справа) на заседании съезда, 18 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев (слева) и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, 19 марта

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев (слева) и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, 19 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Корреспондент «Первого канала» Иван Прозоров (с микрофоном) и сын директора проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института Алексея Капустина Павел на церемонии вручения премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, 25 марта

Корреспондент «Первого канала» Иван Прозоров (с микрофоном) и сын директора проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института Алексея Капустина Павел на церемонии вручения премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, 25 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Справа налево: президент РФ Владимир Путин, главный хормейстер Ансамбля песни и пляски имени В.Локтева Анна Аверьяненко, главный балетмейстер этого ансамбля Марина Егорова и художественный руководитель Леонид Фрадкин на церемонии вручения премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, 25 марта

Справа налево: президент РФ Владимир Путин, главный хормейстер Ансамбля песни и пляски имени В.Локтева Анна Аверьяненко, главный балетмейстер этого ансамбля Марина Егорова и художественный руководитель Леонид Фрадкин на церемонии вручения премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, 25 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военнослужащие во время посещения президентом Владимиром Путиным атомного подводного крейсера «Архангельск» на территории предприятия «Атомфлот» в Мурманске

Военнослужащие во время посещения президентом Владимиром Путиным атомного подводного крейсера «Архангельск» на территории предприятия «Атомфлот» в Мурманске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр финансов России Антон Силуанов на совещании по вопросам развития Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, 11 апреля

Министр финансов России Антон Силуанов на совещании по вопросам развития Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, 11 апреля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин во время посещения президентом Владимиром Путиным МГТУ им. Н.Э. Баумана, 16 апреля

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин во время посещения президентом Владимиром Путиным МГТУ им. Н.Э. Баумана, 16 апреля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин (в центре) и ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин (третий слева) на встрече со студентами вуза, 16 апреля

Президент Владимир Путин (в центре) и ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин (третий слева) на встрече со студентами вуза, 16 апреля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) (в центре) перед началом Пасхального богослужения в храме Христа Спасителя, 19 апреля

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) (в центре) перед началом Пасхального богослужения в храме Христа Спасителя, 19 апреля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, 20 апреля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, 20 апреля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: первый замглавы Вейделевского района Белгородской области Владимир Таранцов, президент Владимир Путин и глава администрации Кизеловского муниципального округа Андрей Родыгин на церемонии вручения муниципальной премии «Служение» в Национальном центре «Россия», 21 апреля

Слева направо: первый замглавы Вейделевского района Белгородской области Владимир Таранцов, президент Владимир Путин и глава администрации Кизеловского муниципального округа Андрей Родыгин на церемонии вручения муниципальной премии «Служение» в Национальном центре «Россия», 21 апреля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, советник президента РФ Игорь Левитин, глава Татарстана Рустам Минниханов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и министр транспорта Роман Старовойт перед началом переговоров президента Владимира Путина с Султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом в Кремле, 22 апреля

Слева направо: руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, советник президента РФ Игорь Левитин, глава Татарстана Рустам Минниханов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и министр транспорта Роман Старовойт перед началом переговоров президента Владимира Путина с Султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом в Кремле, 22 апреля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече президента Владимира Путина с членами Совета законодателей в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, 28 апреля

Министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече президента Владимира Путина с членами Совета законодателей в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, 28 апреля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Комендант Московского Кремля Сергей Удовенко во время встречи лидеров иностранных государств перед началом парада Победы на Красной площади, 9 мая

Комендант Московского Кремля Сергей Удовенко во время встречи лидеров иностранных государств перед началом парада Победы на Красной площади, 9 мая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель КНР Си Цзиньпин (второй слева в первом ряду), президент России Владимир Путин (в центре) и президент Таджикистана Эмомали Рахмон (справа) во время парада Победы на Красной площади, 9 мая

Председатель КНР Си Цзиньпин (второй слева в первом ряду), президент России Владимир Путин (в центре) и президент Таджикистана Эмомали Рахмон (справа) во время парада Победы на Красной площади, 9 мая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем Лукашенко (слева) перед началом парада Победы на Красной площади, 9 мая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем Лукашенко (слева) перед началом парада Победы на Красной площади, 9 мая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Воины-участники СВО на параде Победы на Красной площади, 9 мая

Воины-участники СВО на параде Победы на Красной площади, 9 мая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Справа налево: президент России Владимир Путин, председатель ВГТРК Олег Добродеев и президент Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн во время переговоров в Кремле, 8 мая

Справа налево: президент России Владимир Путин, председатель ВГТРК Олег Добродеев и президент Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн во время переговоров в Кремле, 8 мая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (слева) и президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре во время встречи в Кремле, 10 мая

Президент России Владимир Путин (слева) и президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре во время встречи в Кремле, 10 мая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Бизнесмен Роман Абрамович (в центре) на заседании попечительских советов Большого и Мариинского государственных академических театров в Кремле, 13 мая

Бизнесмен Роман Абрамович (в центре) на заседании попечительских советов Большого и Мариинского государственных академических театров в Кремле, 13 мая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании попечительских советов Большого и Мариинского государственных академических театров в Кремле, 13 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании попечительских советов Большого и Мариинского государственных академических театров в Кремле, 13 мая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик после встречи президента Владимира Путина с членами организации «Деловая Россия», 13 мая

Председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик после встречи президента Владимира Путина с членами организации «Деловая Россия», 13 мая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр экономического развития РФ Максим Решетников (слева) и первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече президента Владимира Путина с представителями деловых кругов в Кремле, 26 мая

Министр экономического развития РФ Максим Решетников (слева) и первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече президента Владимира Путина с представителями деловых кругов в Кремле, 26 мая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Композитор Александр Зацепин на церемонии вручения президентом Владимиром Путиным государственных премий и медалей «Герой Труда» в День России в Кремле, 12 июня

Композитор Александр Зацепин на церемонии вручения президентом Владимиром Путиным государственных премий и медалей «Герой Труда» в День России в Кремле, 12 июня

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Писатель Александр Проханов на церемонии вручения президентом России Владимиром Путиным государственных премий и медалей «Герой Труда» в День России в Кремле, 12 июня

Писатель Александр Проханов на церемонии вручения президентом России Владимиром Путиным государственных премий и медалей «Герой Труда» в День России в Кремле, 12 июня

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, помощник президента России Владимир Мединский и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), 18 июня

Слева направо: полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, помощник президента России Владимир Мединский и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), 18 июня

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый заместитель гендиректора информагентства ТАСС Михаил Гусман на ПМЭФ, 18 июня

Первый заместитель гендиректора информагентства ТАСС Михаил Гусман на ПМЭФ, 18 июня

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Справа налево: руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, ее первый заместитель Татьяна Яковлева и заместитель Наталья Стадченко на ПМЭФ, 20 июня

Справа налево: руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, ее первый заместитель Татьяна Яковлева и заместитель Наталья Стадченко на ПМЭФ, 20 июня

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук (слева) и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков на переговорах президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова в Кремле, 2 июля

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук (слева) и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков на переговорах президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова в Кремле, 2 июля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин во время заседания на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Национальном центре «Россия», 3 июля

Президент Владимир Путин во время заседания на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Национальном центре «Россия», 3 июля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума Народного фронта «Все для Победы!» в Национальном центре «Россия», 6 июля

Участники форума Народного фронта «Все для Победы!» в Национальном центре «Россия», 6 июля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин в цехе машиностроительной продукции на территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 16 июля

Президент Владимир Путин в цехе машиностроительной продукции на территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 16 июля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин (в центре) и главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев на Церемонии поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем «Князь Пожарский» в Северодвинске, 24 июля

Президент Владимир Путин (в центре) и главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев на Церемонии поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем «Князь Пожарский» в Северодвинске, 24 июля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в научно-производственном корпусе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, 27 июля

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в научно-производственном корпусе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, 27 июля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин на встрече президента Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Большом Кремлевском дворце, 7 августа

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин на встрече президента Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Большом Кремлевском дворце, 7 августа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев с членами делегации ОАЭ перед началом церемонии официальной встречи президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с президентом Владимиром Путиным, 7 августа

Гендиректор РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев с членами делегации ОАЭ перед началом церемонии официальной встречи президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с президентом Владимиром Путиным, 7 августа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин с членами делегации ОАЭ перед началом церемонии официальной встречи президентов ОАЭ и России, 7 августа

Президент Владимир Путин с членами делегации ОАЭ перед началом церемонии официальной встречи президентов ОАЭ и России, 7 августа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на летном поле аэродрома базы «Элмендорф-Ричардсон» на Аляске, 15 августа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на летном поле аэродрома базы «Элмендорф-Ричардсон» на Аляске, 15 августа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом переговоров в Анкоридже, 15 августа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом переговоров в Анкоридже, 15 августа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин у памятника советскому физику, одному из создателей ядерной бомбы в СССР Юлию Харитону около Дома ученых в городе Саров, 22 августа

Президент Владимир Путин у памятника советскому физику, одному из создателей ядерной бомбы в СССР Юлию Харитону около Дома ученых в городе Саров, 22 августа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Российском федеральном ядерном центре — Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Сарове, 22 августа

Президент Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Российском федеральном ядерном центре — Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Сарове, 22 августа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут на саммите ШОС в Тяньцзине, 1 сентября

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут на саммите ШОС в Тяньцзине, 1 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: министр финансов Антон Силуанов, глава «Роснефти» Игорь Сечин и первый вице-премьер Денис Мантуров на саммите ШОС, 1 сентября

Слева направо: министр финансов Антон Силуанов, глава «Роснефти» Игорь Сечин и первый вице-премьер Денис Мантуров на саммите ШОС, 1 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и первый вице-премьер Денис Мантуров (в центре) на встрече президента Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на полях саммита ШОС, 1 сентября

Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и первый вице-премьер Денис Мантуров (в центре) на встрече президента Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на полях саммита ШОС, 1 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Главный исполнительный директор, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин (справа) на российско-китайских переговорах, 2 сентября

Главный исполнительный директор, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин (справа) на российско-китайских переговорах, 2 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Китае, 2 сентября

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Китае, 2 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча президента Владимира Путина с председателем правительства Словакии Робертом Фицо в резиденции «Дяоюйтай» во время официального визита российского лидера в Китай, 2 сентября

Встреча президента Владимира Путина с председателем правительства Словакии Робертом Фицо в резиденции «Дяоюйтай» во время официального визита российского лидера в Китай, 2 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече в резиденции Дяоюйтай в Китае, 3 сентября

Президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече в резиденции Дяоюйтай в Китае, 3 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников (слева) во время подхода президента Владимира Путина к журналистам в резиденции Дяоюйтай, Китай, 3 сентября

Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников (слева) во время подхода президента Владимира Путина к журналистам в резиденции Дяоюйтай, Китай, 3 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент России Владимир Путин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко (слева) и курсанты Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» в филиале Национального центра «Россия», Владивосток, 4 сентября

Президент России Владимир Путин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко (слева) и курсанты Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» в филиале Национального центра «Россия», Владивосток, 4 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор национального агентства по охране окружающей среды Афганистана Алхадж Мавлави Мутиул Хак Наби Хил (справа) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на острове Русский, 5 сентября

Гендиректор национального агентства по охране окружающей среды Афганистана Алхадж Мавлави Мутиул Хак Наби Хил (справа) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на острове Русский, 5 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: президент банка ВТБ Андрей Костин, предприниматель Аркадий Ротенберг и основатель ПАО «Акционерная финансовая корпорация &quot;Система&quot;» Владимир Евтушенков на ВЭФ, 5 сентября

Слева направо: президент банка ВТБ Андрей Костин, предприниматель Аркадий Ротенберг и основатель ПАО «Акционерная финансовая корпорация "Система"» Владимир Евтушенков на ВЭФ, 5 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и телеведущая Мария Рыбакова на пленарном заседании ВЭФ, 5 сентября

Президент России Владимир Путин и телеведущая Мария Рыбакова на пленарном заседании ВЭФ, 5 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Худрук театра «Русская песня» Надежда Бабкина на праздновании Дня города в московском зале «Зарядье», 13 сентября

Худрук театра «Русская песня» Надежда Бабкина на праздновании Дня города в московском зале «Зарядье», 13 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (в центре) и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов (третий справа) на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Царском Селе, 12 сентября

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (в центре) и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов (третий справа) на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Царском Селе, 12 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр обороны России Андрей Белоусов (в центре) и помощник президента России Алексей Дюмин (справа) на военном полигоне «Мулино», 16 сентября

Министр обороны России Андрей Белоусов (в центре) и помощник президента России Алексей Дюмин (справа) на военном полигоне «Мулино», 16 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко (справа) на встрече с лидерами парламентских фракций в Госдуме в резиденции Ново-Огарево, 18 сентября

Президент России Владимир Путин и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко (справа) на встрече с лидерами парламентских фракций в Госдуме в резиденции Ново-Огарево, 18 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на форуме «Мировая атомная неделя» на ВДНХ, 25 сентября

Президент России Владимир Путин на форуме «Мировая атомная неделя» на ВДНХ, 25 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков у портрета маршала СССР Георгия Жукова перед началом встречи лидеров России и Белоруссии в Кремле, 26 сентября

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков у портрета маршала СССР Георгия Жукова перед началом встречи лидеров России и Белоруссии в Кремле, 26 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Церемония открытия нового концертного центра в университете «Сириус» в Сочи, 3 октября

Церемония открытия нового концертного центра в университете «Сириус» в Сочи, 3 октября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на концерте в честь 10-летия научно-технологического университета «Сириус» в Сочи, 3 октября

Президент России Владимир Путин на концерте в честь 10-летия научно-технологического университета «Сириус» в Сочи, 3 октября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Российско-таджикские переговоры во Дворце Нации в Таджикистане, 9 октября

Российско-таджикские переговоры во Дворце Нации в Таджикистане, 9 октября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев (слева) перед началом встречи во Дворце Нации в Таджикистане, 9 октября

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев (слева) перед началом встречи во Дворце Нации в Таджикистане, 9 октября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (в центре) на заседании Совета глав государств-участников СНГ во Дворце Нации в Таджикистане, 10 октября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (в центре) на заседании Совета глав государств-участников СНГ во Дворце Нации в Таджикистане, 10 октября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и премьер-министр Армении Никол Пашинян перед церемонией совместного фотографирования на заседании Совета глав государств-участников СНГ во Дворце Нации в Таджикистане, 10 октября

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и премьер-министр Армении Никол Пашинян перед церемонией совместного фотографирования на заседании Совета глав государств-участников СНГ во Дворце Нации в Таджикистане, 10 октября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, президент России Владимир Путин, глава Минэкономразвития Максим Решетников и зампред правительства Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя» в Манеже, 16 октября

Слева направо: гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, президент России Владимир Путин, глава Минэкономразвития Максим Решетников и зампред правительства Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя» в Манеже, 16 октября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и главред международного информационного агентства «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на праздновании 20-летия Russia Today в Большом театре, 17 октября

Президент России Владимир Путин и главред международного информационного агентства «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на праздновании 20-летия Russia Today в Большом театре, 17 октября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: основатель ПАО «Акционерная финансовая корпорация &quot;Система&quot;» Владимир Евтушенков, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и основатель группы компаний «Волга Групп» Геннадий Тимченко на XVII cъезде Русского географического общества в Кремле, 23 октября

Слева направо: основатель ПАО «Акционерная финансовая корпорация "Система"» Владимир Евтушенков, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и основатель группы компаний «Волга Групп» Геннадий Тимченко на XVII cъезде Русского географического общества в Кремле, 23 октября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на вручении государственных наград в Кремле, 4 ноября

Президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на вручении государственных наград в Кремле, 4 ноября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин и первый зампред Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан – адвентистов седьмого дня Олег Гончаров на вручении государственных наград в Кремле, 4 ноября

Президент Владимир Путин и первый зампред Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан – адвентистов седьмого дня Олег Гончаров на вручении государственных наград в Кремле, 4 ноября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент России Владимир Путин, митрополит Московский и всея Руси, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви Корнилий (второй справа) и глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской православной святой церкви, архиепископ Езрас (справа) после вручения государственных наград в Кремле, 4 ноября

Президент России Владимир Путин, митрополит Московский и всея Руси, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви Корнилий (второй справа) и глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской православной святой церкви, архиепископ Езрас (справа) после вручения государственных наград в Кремле, 4 ноября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин в физкультурно-оздоровительном комплексе «Орбита» в Самаре, 6 ноября

Президент России Владимир Путин в физкультурно-оздоровительном комплексе «Орбита» в Самаре, 6 ноября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев (в центре) на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, 12 ноября

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев (в центре) на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, 12 ноября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров (слева) и гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на переговорах глав России и Казахстана в Кремле, 12 ноября

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров (слева) и гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на переговорах глав России и Казахстана в Кремле, 12 ноября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Председатель правления Сбербанка Герман Греф на конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey, 19 ноября

Председатель правления Сбербанка Герман Греф на конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey, 19 ноября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (слева) и министр экономического развития Максим Решетников (второй справа) во время официального визита президента Владимира Путина в Киргизию, 26 ноября

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (слева) и министр экономического развития Максим Решетников (второй справа) во время официального визита президента Владимира Путина в Киргизию, 26 ноября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на авиабазе ВВС Индии Палам, 4 декабря

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на авиабазе ВВС Индии Палам, 4 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Справа налево: гендиректор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик и глава Сбербанка Герман Греф на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле, 8 декабря

Справа налево: гендиректор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик и глава Сбербанка Герман Греф на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле, 8 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле, 8 декабря

Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле, 8 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сенатор от Новосибирской области Александр Карелин (справа) и Герой России Максим Бахарев (в центре) на церемонии вручения наград в Кремле, 9 декабря

Сенатор от Новосибирской области Александр Карелин (справа) и Герой России Максим Бахарев (в центре) на церемонии вручения наград в Кремле, 9 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Корреспондент телеканала «Россия» Евгений Поддубный на вручении звания Героям России и медали «Золотая Звезда» президентом Владимиром Путиным в Кремле, 9 декабря

Корреспондент телеканала «Россия» Евгений Поддубный на вручении звания Героям России и медали «Золотая Звезда» президентом Владимиром Путиным в Кремле, 9 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин и родные сержанта, погибшего в зоне СВО Никиты Афанасьева: мать Татьяна Афанасьева (в центре) и супруга Марина Бородина (слева) на вручении звания Героям России в Кремле, 9 декабря

Президент Владимир Путин и родные сержанта, погибшего в зоне СВО Никиты Афанасьева: мать Татьяна Афанасьева (в центре) и супруга Марина Бородина (слева) на вручении звания Героям России в Кремле, 9 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на вручении звания Героям России и медали «Золотая Звезда» в Кремле, 9 декабря

Президент России Владимир Путин на вручении звания Героям России и медали «Золотая Звезда» в Кремле, 9 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) на заседании международного форума в конгресс-центре Туркменистана, 12 декабря

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) на заседании международного форума в конгресс-центре Туркменистана, 12 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Помощник президента России Юрий Ушаков (в центре) на заседании международного форума в конгресс-центре Туркменистана, 12 декабря

Помощник президента России Юрий Ушаков (в центре) на заседании международного форума в конгресс-центре Туркменистана, 12 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампред правительства России Александр Новак (справа) во время рабочей поездки президента Владимира Путина в Туркменистан, 12 декабря

Зампред правительства России Александр Новак (справа) во время рабочей поездки президента Владимира Путина в Туркменистан, 12 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин и директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова на вручении государственных наград в Кремле, 24 декабря

Президент Владимир Путин и директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова на вручении государственных наград в Кремле, 24 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Курской области Александр Хинштейн перед началом заседания Госсовета, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики России в Кремле, 25 декабря

Губернатор Курской области Александр Хинштейн перед началом заседания Госсовета, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики России в Кремле, 25 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-премьер Татьяна Голикова и вице-премьер Дмитрий Григоренко перед началом заседания Госсовета, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики России в Кремле, 25 декабря

Слева направо: председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-премьер Татьяна Голикова и вице-премьер Дмитрий Григоренко перед началом заседания Госсовета, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики России в Кремле, 25 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко (слева) и помощник президента Андрей Фурсенко перед началом заседания Госсовета, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики России в Кремле, 25 декабря

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко (слева) и помощник президента Андрей Фурсенко перед началом заседания Госсовета, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики России в Кремле, 25 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 104

Президент России Владимир Путин (в центре) во время осмотра вооружения, военной и специальной техники на территории военного полигона «Мулино», 16 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент Владимир Путин и ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин на встрече со студентами, 16 апреля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин (слева) и ректор МГУ Виктор Садовничий во время церемонии вручения коллективу вуза ордена «За доблестный труд», 24 января

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин на церемонии возложения венка к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, 27 января

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин (справа) на церемонии вручения ветеранам юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 27 января

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Дочь Анатолия Собчака, телеведущая Ксения Собчак на церемонии возложения цветов к памятнику господину Собчаку в Санкт-Петербурге, 19 февраля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Советник по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексей Кудрин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку, 19 февраля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов на заседании Форума будущих технологий в Центре международной торговли, 21 февраля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Предприниматель Олег Дерипаска в Кремле во время визита президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, 26 февраля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало (слева) и президент России Владимир Путин (в центре) на встрече в Кремле, 26 февраля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле, 4 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле, 13 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, гендиректор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко и вице-премьер Татьяна Голикова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, 18 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, 18 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и президент РСПП Александр Шохин (справа) на заседании съезда, 18 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев (слева) и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, 19 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Корреспондент «Первого канала» Иван Прозоров (с микрофоном) и сын директора проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института Алексея Капустина Павел на церемонии вручения премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, 25 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Справа налево: президент РФ Владимир Путин, главный хормейстер Ансамбля песни и пляски имени В.Локтева Анна Аверьяненко, главный балетмейстер этого ансамбля Марина Егорова и художественный руководитель Леонид Фрадкин на церемонии вручения премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, 25 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военнослужащие во время посещения президентом Владимиром Путиным атомного подводного крейсера «Архангельск» на территории предприятия «Атомфлот» в Мурманске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр финансов России Антон Силуанов на совещании по вопросам развития Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, 11 апреля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин во время посещения президентом Владимиром Путиным МГТУ им. Н.Э. Баумана, 16 апреля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин (в центре) и ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин (третий слева) на встрече со студентами вуза, 16 апреля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) (в центре) перед началом Пасхального богослужения в храме Христа Спасителя, 19 апреля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, 20 апреля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: первый замглавы Вейделевского района Белгородской области Владимир Таранцов, президент Владимир Путин и глава администрации Кизеловского муниципального округа Андрей Родыгин на церемонии вручения муниципальной премии «Служение» в Национальном центре «Россия», 21 апреля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, советник президента РФ Игорь Левитин, глава Татарстана Рустам Минниханов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и министр транспорта Роман Старовойт перед началом переговоров президента Владимира Путина с Султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом в Кремле, 22 апреля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече президента Владимира Путина с членами Совета законодателей в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, 28 апреля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Комендант Московского Кремля Сергей Удовенко во время встречи лидеров иностранных государств перед началом парада Победы на Красной площади, 9 мая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель КНР Си Цзиньпин (второй слева в первом ряду), президент России Владимир Путин (в центре) и президент Таджикистана Эмомали Рахмон (справа) во время парада Победы на Красной площади, 9 мая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем Лукашенко (слева) перед началом парада Победы на Красной площади, 9 мая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Воины-участники СВО на параде Победы на Красной площади, 9 мая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Справа налево: президент России Владимир Путин, председатель ВГТРК Олег Добродеев и президент Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн во время переговоров в Кремле, 8 мая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (слева) и президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре во время встречи в Кремле, 10 мая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Бизнесмен Роман Абрамович (в центре) на заседании попечительских советов Большого и Мариинского государственных академических театров в Кремле, 13 мая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании попечительских советов Большого и Мариинского государственных академических театров в Кремле, 13 мая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик после встречи президента Владимира Путина с членами организации «Деловая Россия», 13 мая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр экономического развития РФ Максим Решетников (слева) и первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече президента Владимира Путина с представителями деловых кругов в Кремле, 26 мая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Композитор Александр Зацепин на церемонии вручения президентом Владимиром Путиным государственных премий и медалей «Герой Труда» в День России в Кремле, 12 июня

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Писатель Александр Проханов на церемонии вручения президентом России Владимиром Путиным государственных премий и медалей «Герой Труда» в День России в Кремле, 12 июня

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, помощник президента России Владимир Мединский и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), 18 июня

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый заместитель гендиректора информагентства ТАСС Михаил Гусман на ПМЭФ, 18 июня

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Справа налево: руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, ее первый заместитель Татьяна Яковлева и заместитель Наталья Стадченко на ПМЭФ, 20 июня

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук (слева) и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков на переговорах президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова в Кремле, 2 июля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин во время заседания на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Национальном центре «Россия», 3 июля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума Народного фронта «Все для Победы!» в Национальном центре «Россия», 6 июля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин в цехе машиностроительной продукции на территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 16 июля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин (в центре) и главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев на Церемонии поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем «Князь Пожарский» в Северодвинске, 24 июля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в научно-производственном корпусе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, 27 июля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин на встрече президента Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Большом Кремлевском дворце, 7 августа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев с членами делегации ОАЭ перед началом церемонии официальной встречи президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с президентом Владимиром Путиным, 7 августа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин с членами делегации ОАЭ перед началом церемонии официальной встречи президентов ОАЭ и России, 7 августа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на летном поле аэродрома базы «Элмендорф-Ричардсон» на Аляске, 15 августа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом переговоров в Анкоридже, 15 августа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин у памятника советскому физику, одному из создателей ядерной бомбы в СССР Юлию Харитону около Дома ученых в городе Саров, 22 августа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Российском федеральном ядерном центре — Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Сарове, 22 августа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут на саммите ШОС в Тяньцзине, 1 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: министр финансов Антон Силуанов, глава «Роснефти» Игорь Сечин и первый вице-премьер Денис Мантуров на саммите ШОС, 1 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и первый вице-премьер Денис Мантуров (в центре) на встрече президента Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на полях саммита ШОС, 1 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Главный исполнительный директор, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин (справа) на российско-китайских переговорах, 2 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Китае, 2 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча президента Владимира Путина с председателем правительства Словакии Робертом Фицо в резиденции «Дяоюйтай» во время официального визита российского лидера в Китай, 2 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече в резиденции Дяоюйтай в Китае, 3 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников (слева) во время подхода президента Владимира Путина к журналистам в резиденции Дяоюйтай, Китай, 3 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент России Владимир Путин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко (слева) и курсанты Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» в филиале Национального центра «Россия», Владивосток, 4 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор национального агентства по охране окружающей среды Афганистана Алхадж Мавлави Мутиул Хак Наби Хил (справа) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на острове Русский, 5 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: президент банка ВТБ Андрей Костин, предприниматель Аркадий Ротенберг и основатель ПАО «Акционерная финансовая корпорация "Система"» Владимир Евтушенков на ВЭФ, 5 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и телеведущая Мария Рыбакова на пленарном заседании ВЭФ, 5 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Худрук театра «Русская песня» Надежда Бабкина на праздновании Дня города в московском зале «Зарядье», 13 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (в центре) и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов (третий справа) на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Царском Селе, 12 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр обороны России Андрей Белоусов (в центре) и помощник президента России Алексей Дюмин (справа) на военном полигоне «Мулино», 16 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко (справа) на встрече с лидерами парламентских фракций в Госдуме в резиденции Ново-Огарево, 18 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на форуме «Мировая атомная неделя» на ВДНХ, 25 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков у портрета маршала СССР Георгия Жукова перед началом встречи лидеров России и Белоруссии в Кремле, 26 сентября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Церемония открытия нового концертного центра в университете «Сириус» в Сочи, 3 октября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на концерте в честь 10-летия научно-технологического университета «Сириус» в Сочи, 3 октября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Российско-таджикские переговоры во Дворце Нации в Таджикистане, 9 октября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев (слева) перед началом встречи во Дворце Нации в Таджикистане, 9 октября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (в центре) на заседании Совета глав государств-участников СНГ во Дворце Нации в Таджикистане, 10 октября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и премьер-министр Армении Никол Пашинян перед церемонией совместного фотографирования на заседании Совета глав государств-участников СНГ во Дворце Нации в Таджикистане, 10 октября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, президент России Владимир Путин, глава Минэкономразвития Максим Решетников и зампред правительства Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя» в Манеже, 16 октября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и главред международного информационного агентства «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на праздновании 20-летия Russia Today в Большом театре, 17 октября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: основатель ПАО «Акционерная финансовая корпорация "Система"» Владимир Евтушенков, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и основатель группы компаний «Волга Групп» Геннадий Тимченко на XVII cъезде Русского географического общества в Кремле, 23 октября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на вручении государственных наград в Кремле, 4 ноября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин и первый зампред Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан – адвентистов седьмого дня Олег Гончаров на вручении государственных наград в Кремле, 4 ноября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент России Владимир Путин, митрополит Московский и всея Руси, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви Корнилий (второй справа) и глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской православной святой церкви, архиепископ Езрас (справа) после вручения государственных наград в Кремле, 4 ноября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин в физкультурно-оздоровительном комплексе «Орбита» в Самаре, 6 ноября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев (в центре) на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, 12 ноября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров (слева) и гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на переговорах глав России и Казахстана в Кремле, 12 ноября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Председатель правления Сбербанка Герман Греф на конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey, 19 ноября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (слева) и министр экономического развития Максим Решетников (второй справа) во время официального визита президента Владимира Путина в Киргизию, 26 ноября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на авиабазе ВВС Индии Палам, 4 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Справа налево: гендиректор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик и глава Сбербанка Герман Греф на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле, 8 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле, 8 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сенатор от Новосибирской области Александр Карелин (справа) и Герой России Максим Бахарев (в центре) на церемонии вручения наград в Кремле, 9 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Корреспондент телеканала «Россия» Евгений Поддубный на вручении звания Героям России и медали «Золотая Звезда» президентом Владимиром Путиным в Кремле, 9 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин и родные сержанта, погибшего в зоне СВО Никиты Афанасьева: мать Татьяна Афанасьева (в центре) и супруга Марина Бородина (слева) на вручении звания Героям России в Кремле, 9 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на вручении звания Героям России и медали «Золотая Звезда» в Кремле, 9 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) на заседании международного форума в конгресс-центре Туркменистана, 12 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Помощник президента России Юрий Ушаков (в центре) на заседании международного форума в конгресс-центре Туркменистана, 12 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампред правительства России Александр Новак (справа) во время рабочей поездки президента Владимира Путина в Туркменистан, 12 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин и директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова на вручении государственных наград в Кремле, 24 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Курской области Александр Хинштейн перед началом заседания Госсовета, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики России в Кремле, 25 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-премьер Татьяна Голикова и вице-премьер Дмитрий Григоренко перед началом заседания Госсовета, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики России в Кремле, 25 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко (слева) и помощник президента Андрей Фурсенко перед началом заседания Госсовета, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики России в Кремле, 25 декабря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Новости компаний Все