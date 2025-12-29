Первые в фокусе

Корреспондент «Первого канала» Иван Прозоров (с микрофоном) и сын директора проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института Алексея Капустина Павел на церемонии вручения премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, 25 марта
Справа налево: президент РФ Владимир Путин, главный хормейстер Ансамбля песни и пляски имени В.Локтева Анна Аверьяненко, главный балетмейстер этого ансамбля Марина Егорова и художественный руководитель Леонид Фрадкин на церемонии вручения премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, 25 марта
Слева направо: первый замглавы Вейделевского района Белгородской области Владимир Таранцов, президент Владимир Путин и глава администрации Кизеловского муниципального округа Андрей Родыгин на церемонии вручения муниципальной премии «Служение» в Национальном центре «Россия», 21 апреля
Слева направо: руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, советник президента РФ Игорь Левитин, глава Татарстана Рустам Минниханов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и министр транспорта Роман Старовойт перед началом переговоров президента Владимира Путина с Султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом в Кремле, 22 апреля
Слева направо: полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, помощник президента России Владимир Мединский и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), 18 июня
Гендиректор РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев с членами делегации ОАЭ перед началом церемонии официальной встречи президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с президентом Владимиром Путиным, 7 августа
Президент Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Российском федеральном ядерном центре — Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Сарове, 22 августа
Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников (слева) во время подхода президента Владимира Путина к журналистам в резиденции Дяоюйтай, Китай, 3 сентября
Фото:
Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Президент России Владимир Путин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко (слева) и курсанты Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» в филиале Национального центра «Россия», Владивосток, 4 сентября
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (в центре) и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов (третий справа) на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Царском Селе, 12 сентября
Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и премьер-министр Армении Никол Пашинян перед церемонией совместного фотографирования на заседании Совета глав государств-участников СНГ во Дворце Нации в Таджикистане, 10 октября
Слева направо: гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, президент России Владимир Путин, глава Минэкономразвития Максим Решетников и зампред правительства Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя» в Манеже, 16 октября
Президент России Владимир Путин и главред международного информационного агентства «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на праздновании 20-летия Russia Today в Большом театре, 17 октября
Слева направо: основатель ПАО «Акционерная финансовая корпорация "Система"» Владимир Евтушенков, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и основатель группы компаний «Волга Групп» Геннадий Тимченко на XVII cъезде Русского географического общества в Кремле, 23 октября
Президент Владимир Путин и первый зампред Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан – адвентистов седьмого дня Олег Гончаров на вручении государственных наград в Кремле, 4 ноября
Фото:
Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Президент России Владимир Путин, митрополит Московский и всея Руси, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви Корнилий (второй справа) и глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской православной святой церкви, архиепископ Езрас (справа) после вручения государственных наград в Кремле, 4 ноября
Справа налево: гендиректор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик и глава Сбербанка Герман Греф на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле, 8 декабря
Президент Владимир Путин и родные сержанта, погибшего в зоне СВО Никиты Афанасьева: мать Татьяна Афанасьева (в центре) и супруга Марина Бородина (слева) на вручении звания Героям России в Кремле, 9 декабря
Слева направо: председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-премьер Татьяна Голикова и вице-премьер Дмитрий Григоренко перед началом заседания Госсовета, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики России в Кремле, 25 декабря