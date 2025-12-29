Первые в фокусе

Корреспондент «Первого канала» Иван Прозоров (с микрофоном) и сын директора проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института Алексея Капустина Павел на церемонии вручения премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, 25 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото