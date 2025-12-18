18.12.2025, 16:21

Полигон «Восточный» УК «ПЖКХ» планирует создать третью карту крупного полигона в Казани

Региональный оператор УК «ПЖКХ» планирует спроектировать третью карту полигона «Восточный» в Казани для более длительной эксплуатации объекта. На полигоне работают 19 тыс. контейнерных площадок и 50 тыс. контейнеров. В 2025 году объем вывезенных твердых коммунальных отходов составил 11,5 млн кубических метров. На полигоне также внедрили цифровые системы контроля, после чего число жалоб сократилось на 73%. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».