19.12.2025, 08:49

Стеклянное чудо Как по старинным технологиям создаются елочные игрушки на фабрике в Красноярске

Красноярская фабрика «Бирюсинка», прошедшая путь от ремонтной артели 1920-х годов до статуса одного из ведущих производителей елочных украшений в России, сохраняет ставку на ручной труд и локальную идентичность. В 2025 году предприятие продолжает конкурировать с масс-маркетом за счет технологий серебрения, художественной росписи и выпуска дефицитных для рынка изделий из ПВХ. О том, как устроена экономика сибирского праздника и почему в эпоху автоматизации «стеклянный эксклюзив» остается востребованным экспортным товаром, — в материале «Ъ-Сибирь».