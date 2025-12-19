Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Стеклянное чудо

Как по старинным технологиям создаются елочные игрушки на фабрике в Красноярске

Красноярская фабрика «Бирюсинка», прошедшая путь от ремонтной артели 1920-х годов до статуса одного из ведущих производителей елочных украшений в России, сохраняет ставку на ручной труд и локальную идентичность. В 2025 году предприятие продолжает конкурировать с масс-маркетом за счет технологий серебрения, художественной росписи и выпуска дефицитных для рынка изделий из ПВХ. О том, как устроена экономика сибирского праздника и почему в эпоху автоматизации «стеклянный эксклюзив» остается востребованным экспортным товаром, — в материале «Ъ-Сибирь».
Предыдущая фотография
История красноярской фабрики «Бирюсинка» началась в 1929 году с артели «Коопремонт». Пройдя путь от производства корзин и ремонта обуви, к 1942 году предприятие было перепрофилировано на выпуск детских товаров. В 1960-х фабрика сосредоточилась на производстве стеклянных елочных украшений.

История красноярской фабрики «Бирюсинка» началась в 1929 году с артели «Коопремонт». Пройдя путь от производства корзин и ремонта обуви, к 1942 году предприятие было перепрофилировано на выпуск детских товаров. В 1960-х фабрика сосредоточилась на производстве стеклянных елочных украшений.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В основе производства — дрот (стеклянная трубка) медицинского стекла. Стеклодувный участок остается наиболее трудозатратным этапом: мастера работают с открытым пламенем при температуре около 1000°C.

В основе производства — дрот (стеклянная трубка) медицинского стекла. Стеклодувный участок остается наиболее трудозатратным этапом: мастера работают с открытым пламенем при температуре около 1000°C.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Несмотря на автоматизацию мировых производств, в 2025 году «Бирюсинка» сохраняет ручную выдувку форм, что позволяет выпускать сложные коллекционные изделия ограниченными тиражами

Несмотря на автоматизацию мировых производств, в 2025 году «Бирюсинка» сохраняет ручную выдувку форм, что позволяет выпускать сложные коллекционные изделия ограниченными тиражами

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Чтобы прозрачное стекло стало зеркальным, игрушки отправляются на металлизацию в вакуумную печь, где под давлением и температурой покрываются тонким слоем алюминия

Чтобы прозрачное стекло стало зеркальным, игрушки отправляются на металлизацию в вакуумную печь, где под давлением и температурой покрываются тонким слоем алюминия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Готовые игрушки после вакуумной установки в цехе металлизации

Готовые игрушки после вакуумной установки в цехе металлизации

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

После серебрения игрушки окунают в лаки разных оттенков — от классического алого до ультрамодного. Затем заготовки просушиваются в специальных печах, подготавливая «холст» для будущего рисунка

После серебрения игрушки окунают в лаки разных оттенков — от классического алого до ультрамодного. Затем заготовки просушиваются в специальных печах, подготавливая «холст» для будущего рисунка

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Участок художественной росписи. Главная гордость «Бирюсинки» — полностью ручная работа

Участок художественной росписи. Главная гордость «Бирюсинки» — полностью ручная работа

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Художники не используют трафареты: каждый штрих — морщинка Деда Мороза или блеск на глазах тигра — наносятся вручную. Из-за этого невозможно найти две абсолютно одинаковые игрушки

Художники не используют трафареты: каждый штрих — морщинка Деда Мороза или блеск на глазах тигра — наносятся вручную. Из-за этого невозможно найти две абсолютно одинаковые игрушки

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Готовая игрушка в цехе росписи

Готовая игрушка в цехе росписи

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Фабрика славится своими сериями, посвященными Сибири: шары с видами Столбов, изображениями красноярского Биг-Бена и местной фауны. На фото: цех росписи

Фабрика славится своими сериями, посвященными Сибири: шары с видами Столбов, изображениями красноярского Биг-Бена и местной фауны. На фото: цех росписи

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Ручная роспись новогоднего шара

Ручная роспись новогоднего шара

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Готовая игрушка в цехе росписи

Готовая игрушка в цехе росписи

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Работа фабрики новогодних игрушек «Бирюсинка»

Работа фабрики новогодних игрушек «Бирюсинка»

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Работа фабрики новогодних игрушек «Бирюсинка»

Работа фабрики новогодних игрушек «Бирюсинка»

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Готовые елочные игрушки

Готовые елочные игрушки

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 15

История красноярской фабрики «Бирюсинка» началась в 1929 году с артели «Коопремонт». Пройдя путь от производства корзин и ремонта обуви, к 1942 году предприятие было перепрофилировано на выпуск детских товаров. В 1960-х фабрика сосредоточилась на производстве стеклянных елочных украшений.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В основе производства — дрот (стеклянная трубка) медицинского стекла. Стеклодувный участок остается наиболее трудозатратным этапом: мастера работают с открытым пламенем при температуре около 1000°C.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Несмотря на автоматизацию мировых производств, в 2025 году «Бирюсинка» сохраняет ручную выдувку форм, что позволяет выпускать сложные коллекционные изделия ограниченными тиражами

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Чтобы прозрачное стекло стало зеркальным, игрушки отправляются на металлизацию в вакуумную печь, где под давлением и температурой покрываются тонким слоем алюминия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Готовые игрушки после вакуумной установки в цехе металлизации

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

После серебрения игрушки окунают в лаки разных оттенков — от классического алого до ультрамодного. Затем заготовки просушиваются в специальных печах, подготавливая «холст» для будущего рисунка

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Участок художественной росписи. Главная гордость «Бирюсинки» — полностью ручная работа

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Художники не используют трафареты: каждый штрих — морщинка Деда Мороза или блеск на глазах тигра — наносятся вручную. Из-за этого невозможно найти две абсолютно одинаковые игрушки

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Готовая игрушка в цехе росписи

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Фабрика славится своими сериями, посвященными Сибири: шары с видами Столбов, изображениями красноярского Биг-Бена и местной фауны. На фото: цех росписи

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Ручная роспись новогоднего шара

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Готовая игрушка в цехе росписи

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Работа фабрики новогодних игрушек «Бирюсинка»

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Работа фабрики новогодних игрушек «Бирюсинка»

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Готовые елочные игрушки

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд