22.12.2025, 17:38

Реставраторы книг Как хранят и восстанавливают редкие издания в Воронеже

Центру консервации библиотечных фондов в Воронежской областной библиотеке имени Никитина исполнилось два года. Он стал пятым в сети подобных регцентров, а всего в стране открыто уже десять таких. До 2030-го Минкульт планирует запустить более 40 центров консервации в российских регионах. Помимо реставрации редких документов и книг, в воронежском подразделении также проводят лабораторные исследования, чтобы повысить сохранность издания. Как работают реставраторы книг в Воронеже — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

