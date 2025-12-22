Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реставраторы книг

Как хранят и восстанавливают редкие издания в Воронеже

Центру консервации библиотечных фондов в Воронежской областной библиотеке имени Никитина исполнилось два года. Он стал пятым в сети подобных регцентров, а всего в стране открыто уже десять таких. До 2030-го Минкульт планирует запустить более 40 центров консервации в российских регионах. Помимо реставрации редких документов и книг, в воронежском подразделении также проводят лабораторные исследования, чтобы повысить сохранность издания. Как работают реставраторы книг в Воронеже — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
Когда книги попадают в лабораторию, «хранители» исследуют уровень кислотности бумаги, а также берут пробы плесени для анализа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Только после этого книги направляют реставраторам, которые промывают листы в реставрационной ванне

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В ванне типографская краска не портится. Потечь могут только чернила, поэтому рукописные тексты закрепляют прежде, чем промывать

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После сушки книги помещают в тиски для удержания блока и работы над переплетом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

На столе у реставраторов, благодаря световому полю, видны разрывы, которые доращиваются специальной бумагой. Если оторван фрагмент с текстом, то надписи не восстанавливают

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Чтобы нарастить бумагу, «хранители» смачивают лист книги, а также реставрационную бумагу и с помощью скальпеля обрывают ее по краю испорченного листа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для объединения используют специальный мучной клей, которые варится реставраторами. Вымокшие документы кладут в пресс, а там листы разглаживается

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Так сушится промытая обложка книги

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Дальше ее восстановят и прикрепят к блоку

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Сотрудники библиотеки стажировались по программам «Массовый переплет и фазовая консервация» и «Реставрация кожаных переплетов»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Центр занимается не только реставрацией, но и оказывает методическую, консультационную, ресурсную поддержку в сохранении фондов областным, городским библиотекам

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В таком виде поступают книги в центр консервации и реставрации Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Оборудование для хранения рулонных материалов: реставрационная бумага и материалы для обложек

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В планах центра ежегодно реставрировать не менее 90 документов, переплетать 1,1 тыс. документов, изготавливать не менее 1,5 тыс. микроклиматических контейнеров

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Помимо сохранения библиотечного фонда, реставрационный центр оказывает и платные услуги для воронежцев

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Резак большого формата для картона

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сверлильный станок делает отверстия для переплета на прокол. Лучше всего подходит для бумажных отчетов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Груз используется для пресса

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Если намокший документ сохнет без груза, то он деформируется

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Воронежцы приносят на реставрацию в большей степени кулинарные книги

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

В помещении для фазовой консервации используется обеспыливающая машина

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Благодаря инкапсулятору, который пропаивает ультразвуком шов, реставраторы делают из инертной пленки файлы для хранения отдельных листовых документов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для создания микроклиматического контейнера «хранители» пользуются режущим плоттером

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Такие контейнеры защищают книгу от негативного воздействия факторов окружающей среды

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Используется безкислотный картон, который не оказывает негативного воздействия на бумагу — защищает от света и от пыли

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

