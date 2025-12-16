Все участники — победители
В Ростове-на-Дону наградили лауреатов бизнес-премии «Твердые знаки-2025»
В отеле «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов региональной бизнес-премии «Твердые знаки-2025». Ее организатором выступил «Ъ-Ростов» при поддержке партнеров. В 2025 году премия собрала почти 100 заявок от компаний и предприятий Ростовской области, которые боролись за первые места в десяти номинациях. 30 проектов вошли в шорт-лист премии. И уже из них экспертный совет выбрал десять лучших. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
1 / 37