Все участники — победители

ПАО «Ростелеком» редакция отметила за проект «Строительство открытой сети Wi-Fi в общественных пространствах Ростова-на-Дону», как имеющий огромное социальное значение сейчас — в период ограничения работы мобильного интернета. Директор опорного филиала ПАО «Ростелеком» В ЮФО и СКФО Андрей Прищемихин (в центре) поблагодарил редакцию «Ъ-Ростов» за награду и заметил, что высокие технологии все сильнее входят в нашу жизнь

Фото: Роман Янмаев