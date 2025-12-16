Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Все участники — победители

В Ростове-на-Дону наградили лауреатов бизнес-премии «Твердые знаки-2025»

В отеле «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов региональной бизнес-премии «Твердые знаки-2025». Ее организатором выступил «Ъ-Ростов» при поддержке партнеров. В 2025 году премия собрала почти 100 заявок от компаний и предприятий Ростовской области, которые боролись за первые места в десяти номинациях. 30 проектов вошли в шорт-лист премии. И уже из них экспертный совет выбрал десять лучших. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
На региональную премию от компаний Ростовской области поступило около 100 заявок. В шорт-лист вошли 30 финалистов, десять из которых экспертный совет признал победителями

Фото: Роман Янмаев

Церемония награждения победителей бизнес-премии «Твердые знаки-2025» проходила в отеле «Гранд Ростов Хаятт Ридженси»

Фото: Роман Янмаев

В фойе перед залом «Чехов» (основным местом действия) выступал саксофонист Евгений Гриднев

Фото: Роман Янмаев

Затем, в зале «Чехов», гостей торжественной церемонии приветствовал кавер-дуэт Sharliz &amp; guitar

Фото: Роман Янмаев

Возможность неформального общения позволила сделать ожидание церемонии приятным для гостей

Фото: Роман Янмаев

Возможность неформального общения позволила сделать ожидание церемонии приятным для гостей

Фото: Роман Янмаев

Торжественную церемонию награждения победителей региональной бизнес-премии вел Александр Бочков

Фото: Роман Янмаев

Представители экспертного совета премии «Твердые знаки-2025», ее финалисты и будущие лауреаты прошли на свои места в зале «Чехов» — для участия в церемонии награждения

Фото: Роман Янмаев

В самом начале мероприятия генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Юг России», эксперт в сфере медиа-коммуникаций Александр Вашина отметил, что в понимании организатора премии и его партнеров твердый знак — это, прежде всего, символ целеустремленности, твердости и уверенности. Эти качества присущи настоящим предпринимателям, подчеркнул эксперт

Фото: Роман Янмаев

Гости с интересом слушали выступление

Фото: Роман Янмаев

Гости с интересом слушали выступление

Фото: Роман Янмаев

Министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов подчеркнул, что абсолютно все участники региональной бизнес-премии — уже являются победителями: «Они воплотили в жизнь действительно интересные проекты, способствующие экономическому развитию региона»

Фото: Роман Янмаев

Среди почетных гостей мероприятия были директор ростовского филиала ГК «НОСТА» Сергей Борисов и директор по продажам г. Ростов-на-Дону ГК «НОСТА» Юлия Мозговая (справа)

Фото: Юлия Бурменская

Вручение премии началось с номинации «Лучшие цифровые решения и практики». Победителем стала Компания Контур с проектом «Развитие платформы для коммуникаций Контур.Толк». Председатель Правления банка «Центр-инвест» Сергей Скрипка (слева) вручил награду заместителю директора макрорегионального центра по продажам компании Михаилу Коротенко

Фото: Роман Янмаев

Все внимание гостей было сосредоточено на сцене: там происходила главная часть мероприятия — награждение победителей премии «Твердые знаки-2025»

Фото: Юлия Бурменская

В номинации «Лучший проект в B2B-секторе» победило ООО «Северо-Кавказское логистическое предприятие» с проектом «Робо-терминал Дона: высокоплотное и активное хранение на 3D-шаттлах и автоматизированная технология комплектации “товар к человеку”». На сцену вышли генеральный директор компании Виктор Халын (справа) и директор по логистике предприятия Алексей Халын (слева). Награду вручил региональный управляющий Альфа-Банка в Ростовской области Антон Бутенко

Фото: Роман Янмаев

Лауреаты премии сообщали о своих достижениях в мессенджерах и соцсетях

Фото: Роман Янмаев

В номинации «Лучший социально?ориентированный проект» победила Группа компаний «Мадригал» с проектом «Открытие на базе Южного университета (ИУБиП) городского проектного офиса “ИТ-КУЗНЯ”». Председатель Ростовского областного отделения «Опоры России» Вадим Мирошниченко (в центре) поздравил с победой заместителя генерального директора компании «Мадригал» Антона Никогда (справа) и генерального директора компании «Мадригал Лаборатория» Марка Березкина

Фото: Роман Янмаев

Гости в зале с интересом наблюдали за церемонией награждения победителей региональной бизнес-премии

Фото: Роман Янмаев

В номинации «Работодатель года. Лучшие практики» победу одержало ООО «Амилко» с проектом «Амилко — Территория роста». Министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов (в центре) вручил награду директору по связям с общественностью компании Алевтине Кит

Фото: Роман Янмаев

У многих участников церемонии было по-настоящему праздничное настроение

Фото: Юлия Бурменская

В номинации «Импортозамещение. Лучшие практики» победила Группа компаний «Бештау» с проектом «Создание производства радиоэлектронной продукции в Ростовской области». «Эти люди двигают вперед не только свой бизнес, но также экономику региона и России в целом»,— подчеркнул глава комитета Законодательного Собрания РО по экономической политике, гендиректор Агентства инвестиционного развития Игорь Бураков (справа), вручая статуэтку и диплом генеральному директору ООО «Бештау» Андрею Сидельникову

Фото: Роман Янмаев

За происходящим на сцене с удовольствием наблюдали вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области» Светлана Абдулазизова (слева), заместитель генерального директора по связям с общественностью компании «Группа Агроком» Татьяна Гордина и проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности Донского государственного технического университета Иннесса Ефременко (справа)

Фото: Роман Янмаев

В номинации «Масштабирование. Выход на новые рынки. Лучшие практики» победу одержало ООО «БВН инжениринг» с проектом «Производство одежды с уникальным огнестойким пухоперовым утеплителем для эксплуатации в условиях Крайнего Севера и Арктики на взрыво- и пожароопасных объектах промышленных предприятий, также форменной одежды для МЧС, силовых ведомств и военных». Соучредитель Группы компаний «Альянс» Георгий Глонти (слева) поздравил с победой генерального директора компании Александра Сироткина, пожелал ему дальнейших успехов и достижений

Фото: Роман Янмаев

В середине церемонии инвестиционная компания «Цифра брокер» организовала розыгрыш призов. «Для того, чтобы выразить вам искренне уважение, наша команда приготовила подарки»,— обратился к представителям бизнеса Дона территориальный директор компании Артем Андреев (слева)

Фото: Роман Янмаев

Среди выигравших призы оказалась вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области» Светлана Абдулазизова. Она поздравила финалистов и лауреатов премии «Твердые знаки-2025» и пожелала всем удачного завершения года

Фото: Роман Янмаев

Приз также достался директору ростовского ООО «Миком-Сервис» Ростиславу Попову. Он отметил уровень организации мероприятия, поблагодарил «Ъ-Ростов» за возможность больше узнать об интересных проектах и общения с представителями различных сфер бизнеса региона

Фото: Роман Янмаев

Во второй части мероприятия была продолжена церемония награждения лауреатов премии. Так, в номинации «Лучший туристический проект» победил Radisson Hotel Gorizont Rostov-on-Don с проектом «Деловой туризм в Ростове-на-Дону». Награждая победителя, директор опорного филиала ПАО «Ростелеком» В ЮФО и СКФО Андрей Прищемихин заметил, что развитие делового туризма — это, прежде всего, история о людях, которые приезжают на конференции, проходят обучение, ведут переговоры и формируют партнерства

Фото: Роман Янмаев

Генеральный директор Radisson Hotel Gorizont Rostov-on-Don Татьяна Быкадорова: «Победа в премии “Твердые знаки” — это не только подтверждение успеха, но и большая ответственность. Мы понимаем, что планку опускать нельзя»

Фото: Роман Янмаев

В номинации «Лучший аграрный проект» победа досталась ООО «Агрофирма Донецкая Долина». Предприятие реализовало первый в России проект «Строительство тепличного комплекса по выращиванию черешни в закрытом грунте». Начальник отдела по работе с клиентами крупного бизнеса Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Евгений Калиниченко (слева) поздравил с победой заместителя директора предприятия Василия Индыло

Фото: Роман Янмаев

В номинации «Лучший девелоперский проект» победило ООО «АДДК» («Азово-Донская девелоперская компания») с проектом «Строительство коттеджного клуба премиум-класса “Старочеркасская Ривьера”». Основатель бизнес-сообщества «Эквиум Ростов» и OnlyWork: HRTech ? ИИ, победитель федерального конкурса управленцев «Лидеры России 2018» Вадим Щербак (справа) поздравил представителей АДДК — директора по маркетингу и продукту Лилию Монич и главного архитектора Александра Резникова

Фото: Роман Янмаев

В номинации «Лучший медицинский проект» победил Медицинский центр «Альфа-Центр Здоровья» Ростова-на-Дону с проектом «Инновационная медицина и комплексный подход». Проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности Донского государственного технического университета (ДГТУ) Иннесса Ефременко поздравила главного врача клиники Алексея Агошкова (слева) и регионального менеджера по маркетингу Даниила Хлебникова

Фото: Роман Янмаев

Еще две компании стали победителями в специальной номинации «Выбор редакции». Так, АО «Альфа-Банк» редакция отметила за всестороннюю и эффективную поддержку в регионе всех сегментов бизнеса. Главный редактор «Ъ-Ростов» Андрей Бакеев (справа) вручил статуэтку премии и диплом региональному управляющему Альфа-Банка в Ростовской области Антону Бутенко

Фото: Роман Янмаев

ПАО «Ростелеком» редакция отметила за проект «Строительство открытой сети Wi-Fi в общественных пространствах Ростова-на-Дону», как имеющий огромное социальное значение сейчас — в период ограничения работы мобильного интернета. Директор опорного филиала ПАО «Ростелеком» В ЮФО и СКФО Андрей Прищемихин (в центре) поблагодарил редакцию «Ъ-Ростов» за награду и заметил, что высокие технологии все сильнее входят в нашу жизнь

Фото: Роман Янмаев

Директор по рекламе «Ъ-Ростов» Татьяна Снежко поздравила победителей региональной бизнес-премии «Твердые знаки-2025» и поблагодарила всех партнеров, поддержавших в этом году деловое издание и его мероприятия

Фото: Роман Янмаев

Каждый гость торжественной церемонии мог продегустировать фирменный «коммерсантовский» торт

Фото: Роман Янмаев

Торжественная церемония проходила и завершилась в дружественной атмосфере. «Ъ-Ростов» выражает искреннюю благодарность партнерам премии «Твердые знаки-2025» — АО «Альфа-Банк», ООО «Амилко», Группе компаний «Альянс», Инвестиционной компании «Цифра брокер», Группе компаний НОСТА, ПАО КБ «Центр-инвест», АО «Россельхозбанк» и ПАО «Ростелеком»

Фото: Роман Янмаев

