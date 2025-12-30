Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главное — снято

Лучшие кадры 2025 года по версии «Ъ-Урал»

События, люди, исторические моменты 2025 года — в фотогалерее «Ъ-Урал».
В 2025 году впервые в Екатеринбурге площадку ледового городка разместили в Историческом сквере, а не на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового 2025 года в Екатеринбурге. Женщина с игрушечной змеей — символом года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Верующие перед началом праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Подготовка к презентации реплики первого в мире автомобиля — Benz Patent-Motorwagen в Музее автомобильной техники в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Демонстрация телескопа Коуровской астрономической обсерватории имени К. А. Бархатовой Уральского федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония открытия автозаправки Oillab by RCC в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога во время визита в Уральское отделение Российской академии наук

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Подготовка к Крещенским купаниям военнослужащих Центрального военного округа в Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздник Богоявления (Крещения) Господня. Верующий во время крещенских купаний в проруби пруда у отеля Ramada

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

АО &quot;Ирбитский молочный завод&quot;. Конвейер цеха производства йогурта. Упаковка продукции для транспортировки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вынесение меры пресечения бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, в Ленинском районном суде Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральный консул Китая в Екатеринбурге Ло Шисюн (второй слева) и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (слева) во время празднования Китайского Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выборы главы администрации Березовского округа. Кандидаты на должность главы администрации: действующий глава администрации Березовского Евгений Писцов (слева) и начальник инвестиционного отдела городской администрации Юлия Маслакова (справа) перед началом заседания думы Березовского городского округа

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральный директор завода &quot;Уральские локомотивы&quot; Олег Спаи (слева) и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (в центре) в производственном цехе

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Судебное заседание по делу депутата Екатеринбургской городской думы Виталия Чачина, обвиняемого в ограничении конкуренции с использованием служебного положения, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Снос уличного торгового павильона в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация нового маршрута промышленного туризма &quot;Металлургия сквозь века: от кричного молота до цифрового завода&quot; в музейном комплексе &quot;Северская домна&quot; Северского трубного завода в Полевском

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Музейный комплекс гражданской и военной техники в Верхней Пышме. Экспозиция Музея авиации &quot;Крылья Победы&quot;

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Празднование Масленицы в Парке Сказов. Участники во время масляничных гуляний

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Сотрудница в цехе производства пряжи для машинного вязания Свердловского камвольного комбината в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация прядильной фабрики — нового участка Свердловского камвольного комбината в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель выставки «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Работа отраслевых выставок &quot;Металлообработка. Сварка&quot; и &quot;Металлургия. Литмаш. Металлоконструкции&quot; в Международном выставочном центре (МВЦ) &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки &quot;За гранью возможного&quot;, посвященной операции &quot;Поток&quot; в Курской области, у Храма-на-Крови в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Представление временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера в резиденции губернатора. Слева направо: ушедший с поста губернатора в отставку Евгений Куйвашев, полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и врио губернатора Денис Паслер

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Термальный комплекс &quot;Баден-Баден термы Уктус&quot; в Екатеринбурге. Отдыхающие в открытом термальном бассейне

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета &quot;Каменный цветок&quot; в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета (&quot;Урал Опера Балет&quot;)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Годовое общее собрание Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) в музейно-образовательном центре &quot;Депо&quot; в Екатеринбурге. Генеральный директор авиакомпании &quot;Уральские авиалинии&quot; Кирилл Скуратов и президент РСПП Александр Шохин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Акция дегустации еды от местных фермеров и производителей &quot;В России вкуснее&quot;, организованная политической партией &quot;Новые люди&quot;, в Екатеринбурге. Руководитель фракции партии &quot;Новые люди&quot; в Государственной думе России Алексей Нечаев (слева) во время дегустации

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участник церемонии закрытия зимнего сезона на горнолыжном курорте «Гора Белая»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд &quot;Диагностические аппараты России&quot; на выставке &quot;Здравоохранение Урала&quot; в международном выставочном центре &quot;Екатеринбург-Экспо&quot;

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер во время посещения завода &quot;Уральские локомотивы&quot; в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Заседание по делу бывшего главы городского округа Дегтярск Вадима Пильникова, обвиняемого по статье 290 УК РФ (&quot;Получение взяток в особо крупном размере&quot;), в Кировском районном суде Екатеринбурга. Бывший глава городского округа Дегтярск Вадим Пильников (справа) перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ситуация у екатеринбургского бара &quot;Огонек&quot;, куда накануне не пустили ресторатора и участника СВО Олега Ананьева

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия Чемпионата России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка трофейной техники стран НАТО &quot;Сила в правде - гордость и Победа&quot; в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Флешмоб «Вальс Победы» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Девушки и юноши в форме военнослужащих Красной Армии периода Великой Отечественной войны

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Всероссийская акция &quot;Храним огонь Победы&quot;. Церемония зажжения Вечного огня на территории мемориального комплекса, посвященного среднеуральцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественное открытие арт-объекта музейного назначения &quot;Демидовская барка&quot; в рамках проекта Международного Демидовского фонда &quot;История. Связь времен&quot; в поселке Староуткинск

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители поселка Староуткинск поправляют флаги у могил на местном кладбище

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге. Военный парад на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Шествие колонны акции &quot;Бессмертный полк&quot; по проспекту Ленина в Екатеринбурге. На фото: основатель компании &quot;Сима-ленд&quot; Андрей Симановский (второй слева), митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (третий слева), временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер (в центре), полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (справа)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Игровая площадка у многофункциональной ледовой арены &quot;УГМК-Арена&quot; в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители в Музее природы Урала в Екатеринбурге во время всероссийской акции &quot;Ночь музеев—2025&quot;

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Трамвай 71-911 ЕМ (&quot;Львенок&quot;) во время технического осмотра в цехе Верхнепышминского трамвайного депо

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники перед началом IV Всероссийских соревнований спецназа &quot;Вызов&quot; на полигоне &quot;Свердловский&quot; Центрального военного округа

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выпускники проходят проверку у сотрудника охраны школы перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории, литературе и химии в гимназии №39 в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Футболист Эрик Бикфалви (слева) на церемонии прощания с футбольным клубом &quot;Урал&quot; на стадионе &quot;Екатеринбург-Арена&quot;

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Дым от пожара на полигоне твердых бытовых отходов &quot;Северный&quot; в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Сотрудники правоохранительных органов заходят в офис информационного агентства &quot;Ura.ru&quot; в Екатеринбурге для проведения обыска

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге во время мероприятия

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Сотрудник спецназа МВД России в здании Ленинского районного суда Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Финал Winline Суперкубка России по футболу среди женских команд 2025. Матч между командами &quot;Локомотив&quot; (Москва) и &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) на стадионе &quot;Екатеринбург Арена&quot;. Члены команды &quot;Зенит&quot; во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония вручения премии &quot;Твердые знаки-2025&quot;, организованной на основе исследования ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot;, в администрации Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Старт работы приемной кампании 2025 в Уральском федеральном университе (УрФУ) в Екатеринбурге. Исполняющий обязанности ректора УрФУ Илья Обабков (второй справа) во время обхода отборочных комиссий

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мероприятие, посвященное началу избирательной кампании кандидата в губернаторы Свердловской области от партии &quot;Новые люди&quot; Ранта Краева в конгресс-отеле &quot;Екатеринбург&quot;

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление музыкального проекта «СмешBand» во время фестиваля Ural Music Night

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Судебное заседание по делу представителей азербайджанской диаспоры Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Бакира Сафарова, обвиняемых по делу об убийстве, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Обвиняемый Шахин Лалаев (справа) во время заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Призовой баран во время празднования национального культурно-спортивного праздника &quot;Сабантуй&quot; в селе Кадниково

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Стенд Саудовской Аравии на международной промышленной выставке &quot;Иннопром-2025&quot; в &quot;Екатеринбург-Экспо&quot;

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром-2025&quot; в &quot;Екатеринбург-Экспо&quot;. Электромобиль &quot;Атом&quot; на стенде ГК &quot;Росатом&quot;

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на международной промышленной выставке «Иннопром-2025» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Учебно-тренировочный самолет Tango компании Spectra Aircraft (S7 Group) на международной промышленной выставке &quot;Иннопром-2025&quot; в МВЦ &quot;Екатеринбург-Экспо&quot;

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бывший директор &quot;Екатеринбург-Экспо&quot; Игорь Данилов (слева), обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, после заседания Ленинского районного суда Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Первые пассажиры во время открытия автоматизированного пункта пропуска через государственную границу в международном аэропорту Кольцово имени Акинфия Демидова в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Тест-драйв автомобилей из модельного ряда GAC (GS4, GS3, EMPOW, GS8, МВ)в рамках мероприятия GAC Family House в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Вероника Наумова (справа) и Даниил Егольников (слева) во время вынесения приговора по уголовному делу об убийстве пятилетнего приемного сына Вероники Наумовой в Свердловском областном суде

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Сотрудник МЧС во время работ на месте частичного обрушения офисного здания на улице Мартовской в микрорайоне Елизавет Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

День чествования Невьянской наклонной башни Демидовых в Невьянске

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Праздничные мероприятия, посвященные 95-й годовщине создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, в Екатеринбурге. Десантники во время шествия по проспекту Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Кораблик с туристами около берега реки Исети в Каменске-Уральском

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка строительной техники на проспекте Ленина в Екатеринбурге во время праздничных мероприятий, посвященных Дню строителя

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия восковой фигуры художника-нонконформиста и поэта Евгения Малахина, известного как Б.У.Кашкин или Старик Букашкин, в Музее Андеграунда в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мужчина везет на тележке мешок с крупой по подземному пешеходному переходу в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал конкурса &quot;Мисс Екатеринбург 2025&quot;. &quot;Мисс Екатеринбург 2025&quot; Зоя Белоногова (слева) и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Строительство жилого комплекса &quot;Страна. Энтузиастов&quot; в районе Эльмаш в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Судебное заседание по делу бывшего генерального директора корпорации &quot;ВСМПО-Ависма&quot; Михаила Воеводина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Бывший генеральный директор ОАО &quot;Корпорация ВСМПО-АВИСМА&quot; Михаил Воеводин во время заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков (справа) и временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер (в центре) перед началом пресс-конференции в аэропорту Кольцово

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь выплавки миллионного слитка российского титана на площадке корпорации &quot;ВСМПО-Ависма&quot; в Верхней Салде

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

День знаний в Екатеринбурге. Первоклассники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация новых трехсекционных трамваев, закупленных для Екатеринбурга в рамках транспортной реформы, в Западном трамвайном депо. Рабочий во время осмотра ходовой части трамвая

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки &quot;Зураб Церетели. Я садовником родился&quot; в Международном центре искусств &quot;Главный проспект&quot; в Екатеринбурге. Слева направо: учредитель Международного центра искусств &quot;Главный проспект&quot; Олег Гусев, исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММСИ), президент Российской академии художеств Василий Церетели и президент Общероссийской общественной организации &quot;Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России&quot; Давид Цецхладзе

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Единый день голосования. Досрочные выборы губернатора Свердловской области. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер во время голосования на избирательном участке в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Досрочные выборы губернатора Свердловской области. Работа Центра общественного наблюдения в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Досрочные выборы губернатора Свердловской области. Работа избирательных участков. Подсчет бюллетеней после голосования

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Свердловской области Дениса Паслера в киноконцертном комплексе &quot;Космос&quot; в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Сбор урожая картофеля на полях сельскохозяйственного предприятия &quot;Белореченский&quot;

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия &quot;Падел-арены РМК&quot; в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация экскурсионной подводной лодки «Нептун» после наружной реставрации в Музейном комплексе в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа XII Международного строительного форума и выставки &quot;100+ TechnoBuild&quot; на площадке выставочного центра &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вынесение меры пресечения бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, обвиняемому в мошенничестве, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вынесение приговора доктору физико-математических наук Михаилу Волкову (внесен в список террористов и экстремистов), обвиняемому по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности») в Кировском районном суде Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин (в центре) во время осмотра выставки XII Международного строительного форума &quot;100+ TechnoBuild&quot; на площадке МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Учредитель Международного центра искусств &quot;Главный проспект&quot; Олег Гусев (справа) и губернатор Свердловской области Денис Паслер (в центре) во время церемонии открытия выставки участников и победителей конкурса молодых художников &quot;Картина мира&quot;

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бывший главный врач Научно-практического центра &quot;Уральский институт кардиологии&quot; Ян Габинский (справа) в приемной центра

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Артисты Екатеринбургского театра оперы и балета (&quot;Урал Опера Балет&quot;) во время генеральной репетиции спектакля «Севильский цирюльник»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия мемориальной доски в честь детского писателя Владислава Крапивина на фасаде дома по адресу: улица Мира, 44, где работал писатель

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Судебное заседание по делу об изъятии активов Артема Бикова и Алексея Боброва (&quot;Корпорации СТС&quot;, &quot;Облкоммунэнерго&quot; и других) в пользу государства в Ленинском районном суде Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники соревнований Fonbet Чемпионата России по дзюдо во время открытия чемпионата во Дворце дзюдо в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Работа реставрационной мастерской Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Судебное заседание по делу уличного музыканта Евгения Михайлова, выступавшего в поддержку арестованных в Санкт-Петербурге участников группы Stoptime и обвиняемого в дискредитации вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ) в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Обвиняемый Евгений Михайлов (справа) и его адвокат перед началом заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вынесение меры пресечения для топ-менеджеров &quot;Облкоммунэнерго&quot; и АО &quot;Объединенная теплоснабжающая компания&quot; (ОТСК) в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Совладелец АО &quot;Облкоммунэнерго&quot; Алексей Бобров (справа) перед началом заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вынесение меры пресечения для топ-менеджеров &quot;Облкоммунэнерго&quot; и АО &quot;Объединенная теплоснабжающая компания&quot; (ОТСК) в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Журналист ищет телефон перед началом судебного заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Судебное заседание по делу редактора информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Заседание законодательного собрания Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина (справа) и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (слева)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа выставки Beauty Expo Ural в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка изделий, изготовленных для участников Специальной военной операции (СВО), в законодательном собрании Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская