Урал / Фото 30.12.2025, 11:03 Главное — снято Лучшие кадры 2025 года по версии «Ъ-Урал» События, люди, исторические моменты 2025 года — в фотогалерее «Ъ-Урал». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В 2025 году впервые в Екатеринбурге площадку ледового городка разместили в Историческом сквере, а не на площади 1905 года Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Празднование Нового 2025 года в Екатеринбурге. Женщина с игрушечной змеей — символом года Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Верующие перед началом праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Подготовка к презентации реплики первого в мире автомобиля — Benz Patent-Motorwagen в Музее автомобильной техники в Верхней Пышме Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Демонстрация телескопа Коуровской астрономической обсерватории имени К. А. Бархатовой Уральского федерального университета Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская / купить фото Церемония открытия автозаправки Oillab by RCC в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога во время визита в Уральское отделение Российской академии наук Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Подготовка к Крещенским купаниям военнослужащих Центрального военного округа в Свердловской области Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Праздник Богоявления (Крещения) Господня. Верующий во время крещенских купаний в проруби пруда у отеля Ramada Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская АО "Ирбитский молочный завод". Конвейер цеха производства йогурта. Упаковка продукции для транспортировки Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Вынесение меры пресечения бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, в Ленинском районном суде Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Генеральный консул Китая в Екатеринбурге Ло Шисюн (второй слева) и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (слева) во время празднования Китайского Нового года в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Выборы главы администрации Березовского округа. Кандидаты на должность главы администрации: действующий глава администрации Березовского Евгений Писцов (слева) и начальник инвестиционного отдела городской администрации Юлия Маслакова (справа) перед началом заседания думы Березовского городского округа Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Генеральный директор завода "Уральские локомотивы" Олег Спаи (слева) и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (в центре) в производственном цехе Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Судебное заседание по делу депутата Екатеринбургской городской думы Виталия Чачина, обвиняемого в ограничении конкуренции с использованием служебного положения, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Снос уличного торгового павильона в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в Ельцин-центре Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Презентация нового маршрута промышленного туризма "Металлургия сквозь века: от кричного молота до цифрового завода" в музейном комплексе "Северская домна" Северского трубного завода в Полевском Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Музейный комплекс гражданской и военной техники в Верхней Пышме. Экспозиция Музея авиации "Крылья Победы" Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов / купить фото Празднование Масленицы в Парке Сказов. Участники во время масляничных гуляний Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Сотрудница в цехе производства пряжи для машинного вязания Свердловского камвольного комбината в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Презентация прядильной фабрики — нового участка Свердловского камвольного комбината в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Посетитель выставки «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Работа отраслевых выставок "Металлообработка. Сварка" и "Металлургия. Литмаш. Металлоконструкции" в Международном выставочном центре (МВЦ) "Екатеринбург-ЭКСПО" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток" в Курской области, у Храма-на-Крови в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Представление временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера в резиденции губернатора. Слева направо: ушедший с поста губернатора в отставку Евгений Куйвашев, полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и врио губернатора Денис Паслер Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Термальный комплекс "Баден-Баден термы Уктус" в Екатеринбурге. Отдыхающие в открытом термальном бассейне Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Генеральная репетиция балета "Каменный цветок" в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета ("Урал Опера Балет") Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Годовое общее собрание Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) в музейно-образовательном центре "Депо" в Екатеринбурге. Генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов и президент РСПП Александр Шохин Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Акция дегустации еды от местных фермеров и производителей "В России вкуснее", организованная политической партией "Новые люди", в Екатеринбурге. Руководитель фракции партии "Новые люди" в Государственной думе России Алексей Нечаев (слева) во время дегустации Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Участник церемонии закрытия зимнего сезона на горнолыжном курорте «Гора Белая» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Стенд "Диагностические аппараты России" на выставке "Здравоохранение Урала" в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер во время посещения завода "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Заседание по делу бывшего главы городского округа Дегтярск Вадима Пильникова, обвиняемого по статье 290 УК РФ ("Получение взяток в особо крупном размере"), в Кировском районном суде Екатеринбурга. Бывший глава городского округа Дегтярск Вадим Пильников (справа) перед началом заседания Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Ситуация у екатеринбургского бара "Огонек", куда накануне не пустили ресторатора и участника СВО Олега Ананьева Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Церемония открытия Чемпионата России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Выставка трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа" в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Флешмоб «Вальс Победы» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Девушки и юноши в форме военнослужащих Красной Армии периода Великой Отечественной войны Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Всероссийская акция "Храним огонь Победы". Церемония зажжения Вечного огня на территории мемориального комплекса, посвященного среднеуральцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Торжественное открытие арт-объекта музейного назначения "Демидовская барка" в рамках проекта Международного Демидовского фонда "История. Связь времен" в поселке Староуткинск Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Жители поселка Староуткинск поправляют флаги у могил на местном кладбище Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Праздничные мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге. Военный парад на площади 1905 года Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Шествие колонны акции "Бессмертный полк" по проспекту Ленина в Екатеринбурге. На фото: основатель компании "Сима-ленд" Андрей Симановский (второй слева), митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (третий слева), временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер (в центре), полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (справа) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Игровая площадка у многофункциональной ледовой арены "УГМК-Арена" в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Посетители в Музее природы Урала в Екатеринбурге во время всероссийской акции "Ночь музеев—2025" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская / купить фото Трамвай 71-911 ЕМ ("Львенок") во время технического осмотра в цехе Верхнепышминского трамвайного депо Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Участники перед началом IV Всероссийских соревнований спецназа "Вызов" на полигоне "Свердловский" Центрального военного округа Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Выпускники проходят проверку у сотрудника охраны школы перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории, литературе и химии в гимназии №39 в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Футболист Эрик Бикфалви (слева) на церемонии прощания с футбольным клубом "Урал" на стадионе "Екатеринбург-Арена" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Дым от пожара на полигоне твердых бытовых отходов "Северный" в Верхней Пышме Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Сотрудники правоохранительных органов заходят в офис информационного агентства "Ura.ru" в Екатеринбурге для проведения обыска Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Участники фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге во время мероприятия Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Сотрудник спецназа МВД России в здании Ленинского районного суда Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Финал Winline Суперкубка России по футболу среди женских команд 2025. Матч между командами "Локомотив" (Москва) и "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Екатеринбург Арена". Члены команды "Зенит" во время церемонии награждения Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Церемония вручения премии "Твердые знаки-2025", организованной на основе исследования ИД "Коммерсантъ-Урал", в администрации Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Старт работы приемной кампании 2025 в Уральском федеральном университе (УрФУ) в Екатеринбурге. Исполняющий обязанности ректора УрФУ Илья Обабков (второй справа) во время обхода отборочных комиссий Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Работа мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Мероприятие, посвященное началу избирательной кампании кандидата в губернаторы Свердловской области от партии "Новые люди" Ранта Краева в конгресс-отеле "Екатеринбург" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Выступление музыкального проекта «СмешBand» во время фестиваля Ural Music Night Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов Судебное заседание по делу представителей азербайджанской диаспоры Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Бакира Сафарова, обвиняемых по делу об убийстве, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Обвиняемый Шахин Лалаев (справа) во время заседания суда Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Призовой баран во время празднования национального культурно-спортивного праздника "Сабантуй" в селе Кадниково Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Стенд Саудовской Аравии на международной промышленной выставке "Иннопром-2025" в "Екатеринбург-Экспо" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Международная промышленная выставка "Иннопром-2025" в "Екатеринбург-Экспо". Электромобиль "Атом" на стенде ГК "Росатом" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Посетители на международной промышленной выставке «Иннопром-2025» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Учебно-тренировочный самолет Tango компании Spectra Aircraft (S7 Group) на международной промышленной выставке "Иннопром-2025" в МВЦ "Екатеринбург-Экспо" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Бывший директор "Екатеринбург-Экспо" Игорь Данилов (слева), обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, после заседания Ленинского районного суда Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Первые пассажиры во время открытия автоматизированного пункта пропуска через государственную границу в международном аэропорту Кольцово имени Акинфия Демидова в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Тест-драйв автомобилей из модельного ряда GAC (GS4, GS3, EMPOW, GS8, МВ)в рамках мероприятия GAC Family House в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская / купить фото Вероника Наумова (справа) и Даниил Егольников (слева) во время вынесения приговора по уголовному делу об убийстве пятилетнего приемного сына Вероники Наумовой в Свердловском областном суде Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Сотрудник МЧС во время работ на месте частичного обрушения офисного здания на улице Мартовской в микрорайоне Елизавет Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото День чествования Невьянской наклонной башни Демидовых в Невьянске Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Праздничные мероприятия, посвященные 95-й годовщине создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, в Екатеринбурге. Десантники во время шествия по проспекту Ленина Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Кораблик с туристами около берега реки Исети в Каменске-Уральском Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Выставка строительной техники на проспекте Ленина в Екатеринбурге во время праздничных мероприятий, посвященных Дню строителя Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Церемония открытия восковой фигуры художника-нонконформиста и поэта Евгения Малахина, известного как Б.У.Кашкин или Старик Букашкин, в Музее Андеграунда в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Мужчина везет на тележке мешок с крупой по подземному пешеходному переходу в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская / купить фото Финал конкурса "Мисс Екатеринбург 2025". "Мисс Екатеринбург 2025" Зоя Белоногова (слева) и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время церемонии награждения Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Строительство жилого комплекса "Страна. Энтузиастов" в районе Эльмаш в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Судебное заседание по делу бывшего генерального директора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Бывший генеральный директор ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Михаил Воеводин во время заседания суда Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков (справа) и временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер (в центре) перед началом пресс-конференции в аэропорту Кольцово Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Торжественные мероприятия в честь выплавки миллионного слитка российского титана на площадке корпорации "ВСМПО-Ависма" в Верхней Салде Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская / купить фото День знаний в Екатеринбурге. Первоклассники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Презентация новых трехсекционных трамваев, закупленных для Екатеринбурга в рамках транспортной реформы, в Западном трамвайном депо. Рабочий во время осмотра ходовой части трамвая Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Церемония открытия выставки "Зураб Церетели. Я садовником родился" в Международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге. Слева направо: учредитель Международного центра искусств "Главный проспект" Олег Гусев, исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММСИ), президент Российской академии художеств Василий Церетели и президент Общероссийской общественной организации "Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России" Давид Цецхладзе Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Единый день голосования. Досрочные выборы губернатора Свердловской области. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер во время голосования на избирательном участке в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Досрочные выборы губернатора Свердловской области. Работа Центра общественного наблюдения в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Досрочные выборы губернатора Свердловской области. Работа избирательных участков. Подсчет бюллетеней после голосования Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Торжественная церемония вступления в должность губернатора Свердловской области Дениса Паслера в киноконцертном комплексе "Космос" в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Сбор урожая картофеля на полях сельскохозяйственного предприятия "Белореченский" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Церемония открытия "Падел-арены РМК" в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Презентация экскурсионной подводной лодки «Нептун» после наружной реставрации в Музейном комплексе в Верхней Пышме Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Работа XII Международного строительного форума и выставки "100+ TechnoBuild" на площадке выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Вынесение меры пресечения бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, обвиняемому в мошенничестве, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Вынесение приговора доктору физико-математических наук Михаилу Волкову (внесен в список террористов и экстремистов), обвиняемому по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности») в Кировском районном суде Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин (в центре) во время осмотра выставки XII Международного строительного форума "100+ TechnoBuild" на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Учредитель Международного центра искусств "Главный проспект" Олег Гусев (справа) и губернатор Свердловской области Денис Паслер (в центре) во время церемонии открытия выставки участников и победителей конкурса молодых художников "Картина мира" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Бывший главный врач Научно-практического центра "Уральский институт кардиологии" Ян Габинский (справа) в приемной центра Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Артисты Екатеринбургского театра оперы и балета ("Урал Опера Балет") во время генеральной репетиции спектакля «Севильский цирюльник» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Церемония открытия мемориальной доски в честь детского писателя Владислава Крапивина на фасаде дома по адресу: улица Мира, 44, где работал писатель Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Судебное заседание по делу об изъятии активов Артема Бикова и Алексея Боброва ("Корпорации СТС", "Облкоммунэнерго" и других) в пользу государства в Ленинском районном суде Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Участники соревнований Fonbet Чемпионата России по дзюдо во время открытия чемпионата во Дворце дзюдо в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская / купить фото Работа реставрационной мастерской Государственного архива Свердловской области Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Судебное заседание по делу уличного музыканта Евгения Михайлова, выступавшего в поддержку арестованных в Санкт-Петербурге участников группы Stoptime и обвиняемого в дискредитации вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ) в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Обвиняемый Евгений Михайлов (справа) и его адвокат перед началом заседания суда Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Вынесение меры пресечения для топ-менеджеров "Облкоммунэнерго" и АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК) в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Совладелец АО "Облкоммунэнерго" Алексей Бобров (справа) перед началом заседания суда Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Вынесение меры пресечения для топ-менеджеров "Облкоммунэнерго" и АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК) в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Журналист ищет телефон перед началом судебного заседания Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Судебное заседание по делу редактора информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Заседание законодательного собрания Свердловской области Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина (справа) и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (слева) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Работа выставки Beauty Expo Ural в Ельцин-центре Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Выставка изделий, изготовленных для участников Специальной военной операции (СВО), в законодательном собрании Свердловской области Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото