«Россия вспрянет ото сна»
200 лет со дня восстания декабристов
В Государственном Эрмитаже открылась выставка «14 декабря 1825 года», посвященная 200-летию восстания декабристов. События начала XIX века осмысливали в литературе, кинематографе, отношение к восстанию продолжают высказывать историки и политики. Декабристов называют первыми революционерами, изменившими будущее России, и в то же время — «субъектом иностранного влияния», а их бунт — «шагом назад» в историческом процессе. Как менялась трактовка событий 1825 года — в галерее «Ъ Северо-Запад».
