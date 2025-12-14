Георгий Плеханов, завершая свою речь на русском собрании в Женеве в 1900 году, произнес: «С тех пор прошло 75 лет, и много других казней видело наше несчастное отечество, много других жертв принесено было делу русской свободы! Но имена Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Петра Каховского и Михаила Бестужева-Рюмина останутся в памяти всех свободолюбивых русских людей, как имена первых из тех наших — увы! многочисленных — мучеников, которые жизнью заплатили за свои революционные стремления. <...> Когда разовьется политическое самосознание русской трудящейся массы, тогда — и только тогда — взойдет та "заря пленительного счастья", о которой говорит Пушкин в послании к Чаадаеву; тогда — и только тогда, — Россия вспрянет ото сна. И свергнет иго самовластья!» На фото: кадр из фильма «Звезда пленительного счастья»

Фото: Киностудия «Ленфильм»