Лучшие фото недели

«Ъ» собрал запоминающиеся кадры 8–12 декабря

Вручение медалей «Золотая Звезда» Героям России, Международный кремлевский кадетский бал и другие события — в фотогалерее «Ъ».
Президент России Владимир Путин и родные сержанта Никиты Афанасьева, погибшего в зоне СВО, мать Татьяна Афанасьева (в центре) и супруга Марина Бородина на вручении медалей «Золотая Звезда» Героям России в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца

Герой России Альберт Чириков (в центре) на вручении медалей «Золотая Звезда» Героям России

Замруководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на борту самолета, отправляющегося в Ашхабад

Слева направо: премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель правительства России Михаил Мишустин, зампред правительства России Дмитрий Чернышенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян в музее «Атом» на ВДНХ

Секретарь Совета безопасности России Сергея Шойгу (в центре) и заместитель премьер-министра, министр общественной безопасности Лаоса Вилай Лакхамфонг (справа) на возложении венка к памятнику советским летчикам в Лаосе

Справа налево: гендиректор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф перед началом заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле

Первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев (второй справа) и главный тренер мужской сборной России по боксу Александр Лебзяк (справа) на церемонии открытия выставки «130-летие российского бокса» в Госдуме

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (справа) и зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный на заседании Госдумы

Художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов (в центре) на открытии скульптурной композиции, посвященной памяти Юрия Любимова, у входа в Театр на Таганке

Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер (справа) провела мастер-класс в Москве

Участник чемпионата по парасноуборду в Санкт-Петербурге

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст (второй слева) и актриса Лянка Грыу (в центре) на открытии выставки «Марк Шагал. Радость земного притяжения» в ГМИИ имени А.С. Пушкина

Участники Международного кремлевского кадетского бала в Гостином дворе

Участники фестиваля циркового искусства «На языке мира» на арене Тульского государственного цирка

Режиссер Ян Гэ на гала-вечере «Fashion & Art Night» в здании Новой Третьяковки

Награждение победителей премии правительства Москвы в области туризма и гостеприимства «Путеводная звезда 2025» в концертном зале «Зарядье»

