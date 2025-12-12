Лучшие фото недели

Президент России Владимир Путин и родные сержанта Никиты Афанасьева, погибшего в зоне СВО, мать Татьяна Афанасьева (в центре) и супруга Марина Бородина на вручении медалей «Золотая Звезда» Героям России в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца
Слева направо: премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель правительства России Михаил Мишустин, зампред правительства России Дмитрий Чернышенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян в музее «Атом» на ВДНХ
Секретарь Совета безопасности России Сергея Шойгу (в центре) и заместитель премьер-министра, министр общественной безопасности Лаоса Вилай Лакхамфонг (справа) на возложении венка к памятнику советским летчикам в Лаосе
Справа налево: гендиректор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф перед началом заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле
Первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев (второй справа) и главный тренер мужской сборной России по боксу Александр Лебзяк (справа) на церемонии открытия выставки «130-летие российского бокса» в Госдуме